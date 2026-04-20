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फिल्म 'देवी विज्ञानम' के प्रमोशन के लिए देहरादून पहुंचे एक्टर टीकू, उत्तराखंड की वादियों की कायल हुईं कास्ट

बॉलीवुड एक्टर टीकू तलसानिया ने देहरादून में फीचर फिल्म 'देवी विज्ञानम' का प्रमोशन किया.

Dehradun
फिल्म 'देवी विज्ञानम' के प्रमोशन के लिए देहरादून पहुंचे एक्टर टीकू (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 20, 2026 at 8:05 PM IST

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देहरादून: किंग प्रोडक्शन के बैनर चले आगामी फीचर फिल्म 'देवी विज्ञानम' की शूटिंग उत्तराखंड की वादियों में फिल्माई जा रही है. आज इस फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में टीवी और बॉलीवुड एक्टर टीकू तलसानिया देहरादून पहुंचे और उत्तराखंड की वादियों की जमकर सराहना की. वह इस फिल्म में एक्टर टीकू पिता का रोल निभा रहे हैं.

फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े लोगों का कहना है कि यह फिल्म एक अनूठा सिनेमाई प्रयास है, जो आध्यात्मिकता की गहराई को विज्ञान की तर्कशीलता के साथ जोड़ती है. यह फिल्म उस शक्तिशाली संगम को दर्शाती है, जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक समझ एक दूसरे से मिलते हैं और दर्शकों को एक विचारोत्तेजक और दृश्य रूप से आकर्षक अनुभव प्रदान करती है.

यह फिल्म इस विचार पर आधारित है कि दिव्य ऊर्जा और वैज्ञानिक सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक ही वास्तविकता की परस्पर जुड़े आयाम है. एक प्रतिभाशालिक कथा के माध्यम से यह फिल्म पुरानी मान्यताओं को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर रही है और उन्हें आधुनिक विज्ञान और मानव चेतना के संदर्भ में पुनः व्याख्यातित कर रही है. यह फिल्म वर्तमान में निर्माणाधीन है, जिसकी शूटिंग उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों देहरादून, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग आदि में की जा रही है.

फिल्म 'देवी विज्ञानम' के प्रमोशन के लिए देहरादून पहुंचे एक्टर टीकू (VIDEO-ETV Bharat)

इस फिल्म के प्रमुख कलाकारों में टीकू तलसानिया, चेतन धनानी, के आर्य आर्यवर्द्धन, पूजा जोशी, मेहुल बुच, कुरुष देबू और आलोक ठाकर शामिल है. जबकि निर्माता लटेश सोनी हैं. टीकू तलसानिया ने उत्तराखंड की वादियों की तारीफ करते हुए कहा कि,

यहां देवी का मंदिर भी विद्यमान है, और वह पहले से ही उत्तराखंड की खूबसूरती के कायल रहे हैं. इससे पूर्व भी वह ऋषिकेश में एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में आए थे और दो ढाई महीने ऋषिकेश में रहे थे.
-टीकू तलसानिया, एक्टर-

उन्होंने कहा कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए भी सरकार से काफी सहयोग मिल रहा है. उन्होंने उत्तराखंड की फिल्म नीति को भी सराहना की है. यह भी बताया कि फिल्म संभवत सितंबर तक रिलीज हो जाएगी और दर्शक इसे बड़े पर्दे पर देख सकेंगे.

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देहरादून में एक्टर टीकू तलसानिया
फीचर फिल्म देवी विज्ञानम
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FILM SHOOTING IN UTTARAKHAND
ACTOR TIKU TALSANIA IN DEHRADUN

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