ETV Bharat / entertainment

मां पूर्णागिरि धाम पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव, विधिवत पूजा कर लिया मां का आशीर्वाद

बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता राजपाल यादव गुरुवार को उत्तर भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां पूर्णागिरि मंदिर पहुंचे. यहां उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर मां पूर्णागिरि का आशीर्वाद लिया और देश-प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं जनकल्याण की कामना की. अभिनेता राजपाल के धाम पहुंचने की सूचना मिलते ही मंदिर परिसर और भैरव मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं एवं स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं.

खटीमा (उत्तराखंड): बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजपाल यादव उत्तर भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां पूर्णागिरि धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर माता रानी का आशीर्वाद लिया. राजपाल यादव को देखकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखते को मिला. एक्टर अभिनेता राजपाल ने मंदिर में पूजा कर देश की सुख-समृद्धि की कामना की. साथ ही उन्होंने धाम की आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक सौंदर्य की जमकर सराहना की.

सहज और विनम्र शैली के धनी राजपाल यादव ने भी श्रद्धालुओं का अभिवादन कर उनका अभार व्यक्त किया. मां पूर्णागिरि मंदिर समिति की ओर से अभिनेता का भव्य स्वागत किया गया. समिति के अध्यक्ष किशन तिवारी ने उन्हें तिलक लगाकर प्रसाद भेंट किया. इस अवसर पर राजपाल यादव ने मां पूर्णागिरि के दर्शन को अपने जीवन का सौभाग्य बताते हुए धाम की आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक सौंदर्य की प्रशंसा की.राजपाल यादव के इस आध्यात्मिक दौरे ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि मां पूर्णागिरि धाम की आस्था केवल आम श्रद्धालुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की जानी-मानी हस्तियां भी यहां श्रद्धा के साथ शीश नवाने पहुंच रही हैं. उनके आगमन से पूरे क्षेत्र में दिनभर उत्साह और चर्चा का माहौल बना रहा.

मां पूर्णागिरि धाम धाम पहुंचेअभिनेता राजपाल यादव (Photo-ETV Bharat)

बता दें कि देश के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में शुमार मां पूर्णागिरि का धाम चंपावत जिले में है. मां पूर्णागिरि धाम दिल्ली से मात्र 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र है. हर वर्ष चैत्र नवरात्र में तीन माह का राजकीय मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें उत्तराखंड, यूपी और पड़ोसी देश नेपाल के अवाला कई राज्यों से श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णागिरि धाम में माता सती के नाभि गिरी थी.

पढ़ें-51 सिद्धपीठों में खास है ये धाम, माता सती की नाभि से जुड़ा है इतिहास, जानिए इस मंदिर का रहस्य