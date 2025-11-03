ETV Bharat / entertainment

पंकज त्रिपाठी की मां हेमवंती देवी का निधन, 89 की उम्र में ली अंतिम सांस

बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी की मां हेमवंती देवी का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उन्होंने बिहार के गोपालगंज में अंतिम सांस ली.

Pankaj Tripathi mother passed away
पंकज त्रिपाठी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 3, 2025 at 8:04 AM IST

गोपालगंज: बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता पंकज त्रिपाठी के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनकी मां हेमवंती देवी का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया. यह घटना शुक्रवार को हुई, जब वे बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित अपने पैतृक गांव बेलसंड में थी.

मां के पास थे पंकज त्रिपाठी: परिवार की ओर से जारी बयान में बताया गया कि हेमवंती देवी ने प्रियजनों से घिरी अंतिम सांस ली. बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारियों के कारण उनकी सेहत पिछले कुछ समय से खराब चल रही थी. पंकज त्रिपाठी खुद मां के अंतिम पलों में उनके पास मौजूद रहे, जो परिवार के लिए बड़ी सांत्वना की बात है.

अंतिम संस्कार की रस्में पूरी: निधन के अगले दिन यानी शनिवार को हेमवंती देवी का अंतिम संस्कार कर दिया गया. इसमें परिवार के करीबी सदस्य, रिश्तेदार और गांव के लोग शामिल हुए. गोपालगंज के बरौली प्रखंड के बेलसंड गांव में शोक की लहर दौड़ गई, जहां वे लंबे समय से रहती थीं.

2 साल पहले पिता का निधन: यह दुख पंकज त्रिपाठी के लिए दोहरा झटका है, क्योंकि मात्र दो साल पहले 2023 में उनके पिता पंडित बनारस तिवारी का भी देहांत हो चुका था. माता-पिता दोनों को इतने कम अंतराल में खोना अभिनेता और उनके परिवार के लिए गहरा आघात साबित हो रहा है.

Pankaj Tripathi
पंकज त्रिपाठी अपने माता-पिता के साथ (ETV Bharat)

मां से था गहरा लगाव: पंकज त्रिपाठी अपनी मां के बहुत करीब थे और अक्सर इंटरव्यू में उनका जिक्र करते थे. वे परिवार के प्रति सम्मान और बड़े-बुजुर्गों की देखभाल के लिए मशहूर हैं. हेमवंती देवी पटना में भी कुछ समय के लिए रहीं, लेकिन उनके अंतिम दिन गांव में ही बीते.

अभिनेता को मिला फैंस का सपोर्ट: सोशल मीडिया पर फैंस पंकज त्रिपाठी को इस कठिन समय में हौसला दे रहे हैं. कमेंट्स की बाढ़ आ रही है, जहां लोग अभिनेता की हिम्मत और परिवार की एकजुटता की सराहना कर रहे हैं.

परिवार की अपील: परिवार ने बयान में सभी से अपील की है कि इस दुख की घड़ी में गोपनीयता का सम्मान करें. पंकज त्रिपाठी जल्द ही काम पर लौटेंगे, लेकिन फिलहाल वे परिवार के साथ शोक मना रहे हैं.

