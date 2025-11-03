ETV Bharat / entertainment

पंकज त्रिपाठी की मां हेमवंती देवी का निधन, 89 की उम्र में ली अंतिम सांस

गोपालगंज: बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता पंकज त्रिपाठी के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनकी मां हेमवंती देवी का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया. यह घटना शुक्रवार को हुई, जब वे बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित अपने पैतृक गांव बेलसंड में थी.

मां के पास थे पंकज त्रिपाठी: परिवार की ओर से जारी बयान में बताया गया कि हेमवंती देवी ने प्रियजनों से घिरी अंतिम सांस ली. बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारियों के कारण उनकी सेहत पिछले कुछ समय से खराब चल रही थी. पंकज त्रिपाठी खुद मां के अंतिम पलों में उनके पास मौजूद रहे, जो परिवार के लिए बड़ी सांत्वना की बात है.

अंतिम संस्कार की रस्में पूरी: निधन के अगले दिन यानी शनिवार को हेमवंती देवी का अंतिम संस्कार कर दिया गया. इसमें परिवार के करीबी सदस्य, रिश्तेदार और गांव के लोग शामिल हुए. गोपालगंज के बरौली प्रखंड के बेलसंड गांव में शोक की लहर दौड़ गई, जहां वे लंबे समय से रहती थीं.

2 साल पहले पिता का निधन: यह दुख पंकज त्रिपाठी के लिए दोहरा झटका है, क्योंकि मात्र दो साल पहले 2023 में उनके पिता पंडित बनारस तिवारी का भी देहांत हो चुका था. माता-पिता दोनों को इतने कम अंतराल में खोना अभिनेता और उनके परिवार के लिए गहरा आघात साबित हो रहा है.