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मनोज वाजपेयी ने भितिहरवा आश्रम में चलाया चरखा और काता सूत, दो साल पहले लगाया था रुद्राक्ष का पौधा

कार्यों की प्रगति की जानकारी ली: आश्रम में मौजूद रहते हुए उन्होंने ट्रस्ट द्वारा बालिकाओं की कौशलपरक शिक्षा और ग्रामीण समाज के समेकित विकास के लिए चल रहे कार्यों की प्रगति के बारे में जाना और ट्रस्ट के प्रयासों को सार्थक तथा प्रभावकारी बताया. इस दौरान उन्होंने स्थानीय प्रशासन से भी मुलाकात की.

आश्रम में लगाया था रुद्राक्ष का पौधा: मनोज वाजपेयी पहले भी यहां आ चुके हैं. करीब दो साल पहले उन्होंने आश्रम परिसर में रुद्राक्ष का एक पौधा लगाया था. इस बार वे उसी पौधे को देखने पहुंचे. उन्होंने उसके विकास को देखा और उसकी देखभाल के बारे में जानकारी ली. पौधे की स्थिति को देखकर उन्होंने संतोष जताया.

बेतिया: बॉलीवुड स्टार और 'पद्मश्री' से सम्मानित कलाकार मनोज वाजपेयी इन दिनों बिहार दौरे पर हैं. वह भितिहरवा आश्रम जीवन कौशल ट्रस्ट द्वारा भितिहरवा में संचालित आश्रम पहुंचे. जहां उन्होंने काफी समय बिताया और ट्रस्ट की संचालित गतिविधियों को विस्तार से समझा. अभिनेता का यह दौरा खास माना जा रहा है.

डीएम-एसपी से भी मिले: अभिनेता ने डीएम तरनजोत सिंह और एसपी डॉ. शौर्य सुमन से स्थानीय मुद्दों विशेषकर चम्पारण के सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और नई पीढ़ी को उससे जोड़ने और परिचित कराने के संबंध में चर्चा की. इस मुलाकात में मनोज बाजपेयी ने भितिहरवा आश्रम जीवन कौशल ट्रस्ट की गतिविधियों और उनके प्रभाव की भी चर्चा की.

"गांवों में इस तरह के प्रयास बदलाव की दिशा में काम कर रहे हैं. बालिकाओं की शिक्षा को लेकर चल रही पहल सराहनीय है. ऐसे काम समाज के पिछड़े वर्गों के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं. मैं पहले भी यहां आ चुके हैं."- मनोज वाजपेयी, अभिनेता

चरखा चलाया और सूत काता: अभिनेता ने वहां चरखा चलाना सीखा और सूत भी काता. मनोज वाजपेयी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के विचारों को गांव स्तर पर आगे बढ़ाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि भितिहरवा आश्रम इस दिशा में काम कर रहा है और इसका असर भी दिख रहा है.

पुस्तकालय का भी लिया जायजा: यात्रा के क्रम में वे कस्तूरबा कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय भी गए, जहां उनके माता-पिता की स्मृति में स्थापित 'गीता-राधाकांत बाजपेयी स्मृति पुस्तकालय' है. बच्चियों के पढ़ने के लिए उन्होंने हाल ही में इस पुस्तकालय को एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों के कई सेट के साथ साथ शब्दकोश भी उपलब्ध कराए हैं.

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