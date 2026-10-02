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रणथंभौर में जंगल सफारी पर निकले इब्राहिम खान पटौदी और पलक तिवारी, भालू की अठखेलियां देख हुए रोमांचित

बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल भी दोस्तों के साथ रणथंभौर में हैं. उन्होंने भी टाइगर रिजर्व का भ्रमण कर बाघों की अठखेलियां देखीं.

Ibrahim and Palak Tiwari at Ranthambore National Park.
रणथंभौर नेशनल पार्क में इब्राहिम और पलक तिवारी (ETV Bharat Sawai Madhopur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2026 at 3:57 PM IST

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Updated : October 2, 2026 at 5:03 PM IST

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सवाई माधोपुर: बॉलीवुड अभिनेता इब्राहिम अली खान और अभिनेत्री पलक तिवारी रणथंभौर पहुंचे. दोनों ने शुक्रवार सुबह रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया. दोनों ने जोन नंबर 5 में सफारी के दौरान करीब 15 से 20 मिनट तक भालू की अठखेलियां देखीं. इस दौरान उन्होंने रणथंभौर की प्राकृतिक छटा और वादियों का आनंद लिया.

वहीं बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल भी अपने खास दोस्तों के साथ रणथंभौर में हैं और उन्होंने भी रणथंभौर टाइगर रिजर्व का भ्रमण कर बाघों की अठखेलियां देखीं. रणथंभौर टाइगर रिजर्व के भ्रमण के लिए नामी-गिरामी हस्तियों का आना-जाना लगा रहता है. रणथंभौर नेशनल पार्क में नया पर्यटन सत्र शुरू हो चुका है.

20 मिनट तक भालू की अठखेलियां देखीं: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान गुरुवार शाम को रणथंभौर पहुंचे थे. उनके साथ अभिनेत्री श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी मौजूद हैं. दोनों रणथंभौर के एक होटल में ठहरे हुए हैं. शुक्रवार सुबह इब्राहिम और पलक ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन नंबर-5 में टाइगर सफारी की. सफारी के दौरान दोनों ने करीब 15 से 20 मिनट तक भालू की अठखेलियां देखीं और रणथंभौर के जंगल, वन्यजीवों व प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लिया.

इब्राहिम अली और पलक तिवारी रणथंभौर पहुंचे (ETV Bharat Sawai Madhopur)

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2019 में शर्मिला टैगोर ने मनाया था 75वां जन्मदिन: पटौदी परिवार का रणथंभौर से पुराना जुड़ाव रहा है.साल 2019 में भी पटौदी परिवार रणथंभौर आया था, अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने 8 दिसंबर 2019 को रणथंभौर नेशनल पार्क में अपना 75वां जन्मदिन मनाया था. इस दौरान उनके साथ बेटे सैफ अली खान, करीना कपूर खान, बेटी सोहा अली खान, कुणाल खेमू सहित परिवार के अन्य सदस्य भी रणथंभौर पहुंचे थे.अब करीब सात साल बाद पटौदी परिवार की अगली पीढ़ी के रूप में इब्राहिम अली खान एक बार फिर रणथंभौर पहुंचे हैं.

'नादानियां' से किया था डेब्यू: इब्राहिम अली खान बॉलीवुड के चर्चित फिल्मी परिवार से आते हैं. वे अभिनेता सैफ अली खान और अभिनेत्री अमृता सिंह के बेटे हैं. उनकी बहन सारा अली खान भी बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, जबकि दादी शर्मिला टैगोर हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्रियों में शुमार रही हैं. इब्राहिम ने बतौर अभिनेता वर्ष 2025 में फिल्म 'नादानियां' से डेब्यू किया था, जिसमें वे खुशी कपूर के साथ नजर आए थे. इसके बाद वे 'सरजमीन' में काजोल और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ दिखाई दिए.

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टीवी-फिल्मी बैकग्राउंड से आती हैं पलक तिवारी: पलक तिवारी भी टीवी और बॉलीवुड के चर्चित परिवार से आती हैं. वे अभिनेत्री श्वेता तिवारी और अभिनेता राजा चौधरी की बेटी हैं. पलक ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत फिल्म 'अंतिम: द फाइनल ट्रुथ' से की थी. इसके बाद वे सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' में नजर आईं. इसके अलावा वे 'द भूतनी', 'रोमियो S3' और 'रोजी: द सैफ्रॉन चैप्टर' जैसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रही हैं. इस साल वे सीरीज 'लुक्खे' में भी नजर आईं.

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Last Updated : October 2, 2026 at 5:03 PM IST

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