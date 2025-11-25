ETV Bharat / entertainment

देहरादून में धर्मेंद्र ने 'दुल्हन एक रात की' फिल्म और इस गाने की थी शूटिंग, इनके घर पर किया था डिनर

बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र की देहरादून से कुछ यादें जुड़ी हुई हैं.जिन लोगों ने उनके साथ समय गुजरा, उनके जहन में आज भी बसे हुए हैं.

देहरादून: उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां हमेशा से बॉलीवुड जगत के लिए पहली पसंद रही है. हर्षिल की वादियों से लेकर देहरादून तक कई ऐसी हिट फिल्में शूट हुई है, जिसमें आज भी उत्तराखंड के इन हसीन वादियों को देखा जा सकता है. आज जब बॉलीवुड जगत के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं तो देहरादून से जुड़ी उनकी कुछ यादें पीछे रह गई हैं, जिन्हें आज भी देहरादून के लोग याद कर रहे हैं.

धर्मेंद्र ने देहरादून प्रभात सिनेमा हॉल के मालिक के घर किया था डिनर: देहरादून में कुछ सबसे पुराने और संभ्रांत परिवारों में से एक नागलिया परिवार से आने वाले दीपक नागलिया ने कई बातें साधा की. दीपक नागलिया एक दौर में देहरादून की शान माने जाने वाले प्रभात सिनेमा हॉल के मालिक भी रहे हैं. उन्होंने बताया कि उनकी कुछ अविस्मरणीय यादें बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के साथ रही हैं.

धर्मेंद्र से जुड़ी यादें साझा करते दीपक नागलिया, उपेंद्र कुमार और सतीश शर्मा (वीडियो- ETV Bharat)

दीपक नागलिया बताते हैं कि उनके परिवार तकरीबन 150 से 175 साल पुराना है. पिछले 70 सालों से उन्होंने देहरादून में प्रभात सिनेमा का संचालन किया है. 15 साल तक उनके पिता ने प्रभात सिनेमा का संचालन किया. जब साल 1969 में उनका देहांत हुआ तो उसके बाद दीपक नागलिया ने ही प्रभात सिनेमा का संचालन किया. इस दौरान उनकी बॉलीवुड की हस्तियों के साथ कई भूली बिसरी यादें हैं.

इन यादों में धर्मेंद्र भी हैं. उन पलों को याद करते हुए उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र देहरादून दो बार आए थे. पहली बार वो साल 1967 में अपनी फिल्म 'दुल्हन एक रात की' की शूटिंग के दौरान 3 दिन के लिए देहरादून आए थे. जिसमें से 2 दिन धर्मेंद्र ने उनके घर पर डिनर किया था. जब उन्होंने कहा कि पहले दिन का डिनर सामान्य था, लेकिन दूसरे दिन जब धर्मेंद्र आए तो लोगों को पता लग गया. जिससे उनके घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया.

उसके बाद धर्मेंद्र रात को 10 बजे अपने फ्रेंड्स के लिए बाहर आए और हाथ जोड़कर उन्हें विदा किया. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र ने अपना फिल्मी सफर काफी पहले छोड़ दिया था, लेकिन उनकी रियल लाइफ और रियल है. वो जैसे थे, वैसे ही दिखते थे. खुले दिल के इंसान थे. उन्होंने बताया कि 22 साल बाद वो धर्मेंद्र के फार्म हाउस गए थे और तब भी धर्मेंद्र ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था. धर्मेंद्र को उनसे देहरादून में की गई मुलाकात भी याद थी.

जब देहरादून के ओरिएंट सिनेमा में अचानक पहुंचे धर्मेंद्र: दीपक नागलिया बताते हैं कि दूसरी बार अभिनेता धर्मेंद्र साल 1969 में देहरादून आए थे. वो अपनी फिल्म 'आदमी और इंसान फिल्म' की शूटिंग के दौरान आए थे. उन्होंने बताया कि इस दौरान धर्मेंद्र उनके घर पर तो नहीं आए, लेकिन उनकी देहरादून के ओरिएंट सिनेमा में एक पिक्चर बुक थी, उस दौरान धर्मेंद्र और उनके साथ यश चोपड़ा एवं फिरोज खान इस सिनेमा में अचानक पहुंच गए थे. उस दौरान उन्होंने वहां पर चाय कॉफी पी थी.

उनकी सादगी ऐसी थी कि आसपास मौजूद लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उनके दिल पर राज करने वाले बॉलीवुड के धर्मेंद्र उनके बीच में है. नागालिया बताते हैं की रात 10 बजे धर्मेंद्र ओरिएंट सिनेमा आते हैं और वहां पर चाय कॉफी पीते हैं. जहां वो सादगी से ही वापस चले जाते हैं.

उन्होंने कहा कि देहरादून मे जब भी वीआईपी आता था, वो देहरादून में मौजूद एक ही होटल क्वालिटी में रुकता था. इसके अलावा देहरादून में कोई अच्छा होटल नहीं था. उन्होंने बताया कि 'दुल्हन एक रात की' फिल्म का गाना 'एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया' की शूटिंग देहरादून के चीड़ बाग, एफआरआई (FRI) और रेलवे स्टेशन पर की गई थी. उस दौरान धर्मेंद्र देहरादून के चौक चौराहा पर खूब नजर आते थे.

देहरादून के पत्रकार की मुंबई पटरी पर शूट के दौरान मुलाकात: वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र कुमार शर्मा साल 1972 से देहरादून में पत्रकारिता कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि साल 1982-83 में जब वो देहरादून में पत्रकारिता कर रहे थे तो उस दौरान देहरादून में मौजूद ओएनजीसी के चेयरमैन एसपी वाही दून के पत्रकारों को मुंबई स्थित ओएनजीसी की कच्चा तेल निकालने वाली जगह 'मुंबई हाई' के विजिट पर ले गए थे.

उस दौरान देहरादून से 17 पत्रकारों को ओएनजीसी की ओर से ले जाया गया था. जब मुंबई में ताज होटल से वो समुद्र के बीच में मौजूद मुंबई हाई के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे, तभी बीच में एक रेलवे लाइन पड़ी. जहां पर बॉलीवुड कलाकार डैनी, मिथुन चक्रवर्ती और धर्मेंद्र किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. जब पत्रकारों का यह दल वहां पर रुका तो धर्मेंद्र को मालूम लगा कि देहरादून से कुछ पत्रकार लोग आए हैं.

इसके बाद उन्होंने बहुत ही गर्म जोशी से देहरादून से पत्रकारों को गले लगाया. उपेंद्र कुमार शर्मा बताते हैं कि इसी दौरान उनकी धर्मेंद्र से नजदीक से मुलाकात हुई थी. धर्मेंद्र ने उन्हें गले लगाया और कहा कि वो इस समय शूट कर रहे हैं, उनकी खातिरदारी नहीं कर सकते हैं. उन्होंने घर पर आने का आमंत्रण दिया था.

पत्रकार उपेंद्र शर्मा बताते हैं कि धर्मेंद्र इतने खुश दिल मिजाज व्यक्ति थे, उन्हें उस दिन इस बात का एहसास हुआ. दरअसल, धर्मेंद्र की जिस तरह से देहरादून में खातिरदारी हुई थी, वो देहरादून से आए पत्रकारों की भी उसी तरह से खातिरदारी करने का जज्बा दिखा रहे थे.

धर्मेंद्र को उनके काम से ज्यादा उनके व्यवहार के लिए किया जाता है याद: उत्तराखंड से बॉलीवुड में काम करने वाले कलाकार सतीश शर्मा बताते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड से निकलकर मुंबई, चेन्नई और कान्स फिल्म फेस्टिवल तक बॉलीवुड कलाकार के रूप में प्रतिभाग किया है. उन्होंने देहरादून में भी कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बुलाया है.

उन्होंने देहरादून से धर्मेंद्र के संबंधों के बारे में बताया कि देहरादून जिले में विकासनगर के पास डाकपत्थर बैराज पर धर्मेंद्र की फिल्म की शूटिंग हुई थी. जिसका नाम 'आदमी और इंसान' था. उस दौरान डाकपत्थर बैराज में एक गाना भी शूट किया गया.

सतीश शर्मा बताते हैं कि धर्मेंद्र भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो अपनी फिल्मों के माध्यम से हमेशा हमारे बीच में रहेंगे. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी व्यवहार की वजह से लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे. उन्होंने कहा कि उनके निधन को अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया में उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनके खुशमिजाज अंदाज और उनके व्यवहार की तारीफ हो रही है.

