ETV Bharat / entertainment

देहरादून में धर्मेंद्र ने 'दुल्हन एक रात की' फिल्म और इस गाने की थी शूटिंग, इनके घर पर किया था डिनर

देहरादून से धर्मेंद्र का नाता ( फोटो सोर्स- IANS/ETV Bharat GFX )