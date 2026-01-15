ETV Bharat / entertainment

अपनी फिल्म का प्रमोशन करने पटना पहुंचे अभिनेता आशुतोष राणा, महावीर मंदिर में की पूजा-अर्चना

फिल्म प्रमोशन के सिलसिले में अभिनेता आशुतोष राणा पटना दौरे पर आए हैं. जहां उन्होंने सबसे पहले महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की. पढ़ें..

Ashutosh Rana
पटना में आशुतोष राणा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 15, 2026 at 1:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा बिहार दौरे पर हैं. वह अपनी नई फिल्म 'वन टू चा चा चा' का प्रमोशन करने के लिए आए हैं. पटना आने के बाद वह सबसे पहले महावीर मंदिर पहुंचे. जहां पूजा-अर्चना की और बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि पटना आकर बहुत अच्छा लग रहा है.

पटना दौरे पर आशुतोष राणा: अभिनेता ने कहा कि फिल्म के निर्देशक अभिषेक राज और रजनीश ठाकुर बिहार के ही रहने वाले हैं. इसलिए पहला शो उनकी मातृभूमि पर ही हो रहा है. आशुतोष राणा ने पटना के ग्राम देवता हनुमान जी के चरणों में आशीर्वाद लिया और कहा कि आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता निकल आता है. सकारात्मक सोच जीवन और फिल्म की सफलता के लिए जरूरी है.

बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा (ETV Bharat)

लोगों से की फिल्म देखने की अपील: पत्रकारों से बात करते हुए आशुतोष राणा ने कहा कि 'वन टू चा चा चा' बहुत अच्छी फिल्म है. कॉमेडी के साथ एक्शन भी है. हमें उम्मीद है कि दर्शकों को पसंद आएगी. उन्होंने लोगों से इस फिल्म को देखने की अपील की है.

Ashutosh Rana
आशुतोष राणा ने महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की (ETV Bharat)

"इस फिल्म के निर्देशक भी बिहार के हैं, कलाकार भी अधिकांश बिहार के हैं. उनकी यह इच्छा थी कि फिल्म का प्रीमियम यही किया जाए. इसीलिए हम लोग यहां पर पहुंचे हैं. फिल्म को आप लोग देखिएगा तो निश्चित तौर पर फिल्म अच्छी लगेगी."- आशुतोष राणा, बॉलीवुड अभिनेता

कब आएगी फिल्म?: आशुतोष राणा अभिनीत 'वन टू चा चा चा' 16 जनवरी तो रिलीज हो रही है. यह एक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें एक्शन का भी तड़का है. फिल्म में वेब सीरीज 'पंचायत' के विनोद यानी अशोक पाठक भी हैं. इसके अलावे अभिमन्यु सिंह, मुकेश तिवारी, हर्ष मायर, ललित प्रभाकर, अनंत वी जोशी भी हैं. फिल्म का ट्रेलर 6 जनवरी को रिलीज हो चुका है, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था.

कौन हैं आशुतोष राणा?: 58 वर्षीय आशुतोष राणा मशहूर बॉलीवुड एक्टर हैं. जिन्होंने हिंदी के अलावे मराठी, कन्नड़, तेलुरू और तमिल फिल्मों में भी काम किया है. 2001 में उन्होंने फेमस एक्ट्रेस रेणुका शहाणे से शादी की.

ये भी पढ़ें: 50 से ज्यादा टीवी सीरियल, पंडित रामफल के किरदार ने किया फेमस, बिहार के इस एक्टर ने भोजपुरी में भी छोड़ी अपनी छाप

TAGGED:

ASHUTOSH RANA PATNA VISIT
BIHAR NEWS
पटना में आशुतोष राणा
ONE TWO CHA CHA CHAA
ASHUTOSH RANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.