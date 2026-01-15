अपनी फिल्म का प्रमोशन करने पटना पहुंचे अभिनेता आशुतोष राणा, महावीर मंदिर में की पूजा-अर्चना
फिल्म प्रमोशन के सिलसिले में अभिनेता आशुतोष राणा पटना दौरे पर आए हैं. जहां उन्होंने सबसे पहले महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की. पढ़ें..
Published : January 15, 2026 at 1:54 PM IST
पटना: दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा बिहार दौरे पर हैं. वह अपनी नई फिल्म 'वन टू चा चा चा' का प्रमोशन करने के लिए आए हैं. पटना आने के बाद वह सबसे पहले महावीर मंदिर पहुंचे. जहां पूजा-अर्चना की और बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि पटना आकर बहुत अच्छा लग रहा है.
पटना दौरे पर आशुतोष राणा: अभिनेता ने कहा कि फिल्म के निर्देशक अभिषेक राज और रजनीश ठाकुर बिहार के ही रहने वाले हैं. इसलिए पहला शो उनकी मातृभूमि पर ही हो रहा है. आशुतोष राणा ने पटना के ग्राम देवता हनुमान जी के चरणों में आशीर्वाद लिया और कहा कि आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता निकल आता है. सकारात्मक सोच जीवन और फिल्म की सफलता के लिए जरूरी है.
लोगों से की फिल्म देखने की अपील: पत्रकारों से बात करते हुए आशुतोष राणा ने कहा कि 'वन टू चा चा चा' बहुत अच्छी फिल्म है. कॉमेडी के साथ एक्शन भी है. हमें उम्मीद है कि दर्शकों को पसंद आएगी. उन्होंने लोगों से इस फिल्म को देखने की अपील की है.
"इस फिल्म के निर्देशक भी बिहार के हैं, कलाकार भी अधिकांश बिहार के हैं. उनकी यह इच्छा थी कि फिल्म का प्रीमियम यही किया जाए. इसीलिए हम लोग यहां पर पहुंचे हैं. फिल्म को आप लोग देखिएगा तो निश्चित तौर पर फिल्म अच्छी लगेगी."- आशुतोष राणा, बॉलीवुड अभिनेता
कब आएगी फिल्म?: आशुतोष राणा अभिनीत 'वन टू चा चा चा' 16 जनवरी तो रिलीज हो रही है. यह एक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें एक्शन का भी तड़का है. फिल्म में वेब सीरीज 'पंचायत' के विनोद यानी अशोक पाठक भी हैं. इसके अलावे अभिमन्यु सिंह, मुकेश तिवारी, हर्ष मायर, ललित प्रभाकर, अनंत वी जोशी भी हैं. फिल्म का ट्रेलर 6 जनवरी को रिलीज हो चुका है, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था.
कौन हैं आशुतोष राणा?: 58 वर्षीय आशुतोष राणा मशहूर बॉलीवुड एक्टर हैं. जिन्होंने हिंदी के अलावे मराठी, कन्नड़, तेलुरू और तमिल फिल्मों में भी काम किया है. 2001 में उन्होंने फेमस एक्ट्रेस रेणुका शहाणे से शादी की.
