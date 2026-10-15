सुपर स्टार अक्षय कुमार पहुंचे मसूरी, अपकमिंग फिल्म की जल्द होगी शूटिंग
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार एक बार फिर पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंचे हैं. वो अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए यहां पहुंचे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 15, 2026 at 11:09 AM IST
मसूरी (उत्तराखंड): पहाड़ों की रानी मसूरी में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार एक बार फिर अपनी मौजूदगी को लेकर चर्चा में हैं. मौसम खराब के बावजूद अक्षय कुमार गुरुवार सुबह करीब 9ः30 बजे मसूरी पहुंचे. बताया जा रहा है कि वो यहां एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में आए हैं और अगले कुछ दिनों तक मसूरी व देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में शूटिंग का कार्यक्रम प्रस्तावित है. हालांकि, उनकी तबीयत को लेकर सामने आ रही जानकारी के कारण उनके प्रशंसकों की नजरें उनके स्वास्थ्य और शूटिंग शेड्यूल पर भी टिकी हुई हैं.
उन्हें वायरल संक्रमण जैसे लक्षण महसूस हुए और शूटिंग के दौरान उनकी कमर में भी तेज दर्द की शिकायत हुई. इसके बाद देहरादून में उनके ठहरने के दौरान डॉक्टरों से उनका उपचार कराया गया. बताया जा रहा है कि मुंबई से उनके निजी चिकित्सक को भी बुलाया गया था. फिलहाल उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है और डॉक्टर उनकी सेहत पर नजर रख रहे हैं. स्वास्थ्य में सुधार के बाद अक्षय कुमार अब मसूरी पहुंच गए हैं. बताया जा रहा है कि वह यहां एक पांच सितारा होटल में ठहरे हैं और फिलहाल आराम कर रहे हैं.
उनके साथ फिल्म से जुड़े अन्य लोगों और कुछ सेलिब्रिटी के भी मसूरी पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, उनके साथ आए लोगों और शूटिंग के सटीक कार्यक्रम को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है. गुरुवार सुबह मसूरी में मौसम खराब रहने के बावजूद अक्षय कुमार का यहां पहुंचना चर्चा का विषय बना हुआ है. पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम के बदलते मिजाज के बीच फिल्म यूनिट के लिए शूटिंग की योजना को तय समय पर पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. ऐसे में शूटिंग किन स्थानों पर होगी और मौसम के कारण कार्यक्रम में कोई बदलाव किया जाएगा या नहीं, इस पर सबकी नजर रहेगी.
मसूरी और देहरादून लंबे समय से फिल्म और मनोरंजन जगत की पसंदीदा जगह रही है. यहां की प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ी रास्ते और पुराने भवन फिल्मकारों को आकर्षित करते हैं. अक्षय कुमार की मौजूदगी से स्थानीय स्तर पर भी फिल्म शूटिंग को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है. यदि तय कार्यक्रम के अनुसार शूटिंग होती है, तो इससे शहर में फिल्म यूनिट की गतिविधियां बढ़ने के साथ स्थानीय परिवहन, होटल और अन्य सेवाओं से जुड़े लोगों को भी काम मिलने की संभावना रहेगी. फिलहाल अक्षय कुमार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए उनके आराम करने की जानकारी सामने आई है. शूटिंग का अंतिम कार्यक्रम उनकी सेहत, डॉक्टरों की सलाह और मौसम की स्थिति को ध्यान में रखकर तय होने की संभावना है.
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