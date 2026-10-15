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सुपर स्टार अक्षय कुमार पहुंचे मसूरी, अपकमिंग फिल्म की जल्द होगी शूटिंग

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ( Photo-IANS )

मसूरी (उत्तराखंड): पहाड़ों की रानी मसूरी में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार एक बार फिर अपनी मौजूदगी को लेकर चर्चा में हैं. मौसम खराब के बावजूद अक्षय कुमार गुरुवार सुबह करीब 9ः30 बजे मसूरी पहुंचे. बताया जा रहा है कि वो यहां एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में आए हैं और अगले कुछ दिनों तक मसूरी व देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में शूटिंग का कार्यक्रम प्रस्तावित है. हालांकि, उनकी तबीयत को लेकर सामने आ रही जानकारी के कारण उनके प्रशंसकों की नजरें उनके स्वास्थ्य और शूटिंग शेड्यूल पर भी टिकी हुई हैं.

उन्हें वायरल संक्रमण जैसे लक्षण महसूस हुए और शूटिंग के दौरान उनकी कमर में भी तेज दर्द की शिकायत हुई. इसके बाद देहरादून में उनके ठहरने के दौरान डॉक्टरों से उनका उपचार कराया गया. बताया जा रहा है कि मुंबई से उनके निजी चिकित्सक को भी बुलाया गया था. फिलहाल उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है और डॉक्टर उनकी सेहत पर नजर रख रहे हैं. स्वास्थ्य में सुधार के बाद अक्षय कुमार अब मसूरी पहुंच गए हैं. बताया जा रहा है कि वह यहां एक पांच सितारा होटल में ठहरे हैं और फिलहाल आराम कर रहे हैं.