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आश्रम 4 की शूटिंग टीम हादसे का शिकार, उत्तराखंड में बस के ब्रेक फेल

आश्रम 4 की शूटिंग टीम हादसे का शिकार ( ETV Bharat )

बॉबी देओल अभिनीत वेब सीरीज़ ‘आश्रम 4’ की शूटिंग टीम को लेकर जा रही जयपुर, राजस्थान की एक टूरिस्ट बस के अचानक ब्रेक फेल हो गए. घटना के समय बस में लगभग 20 शूटिंग दल के सदस्य सवार थे. ऐसे संकटपूर्ण समय में बस चालक शाहिद अली ने धैर्य और सूझबूझ का परिचय दिया. उन्होंने बस को सड़क किनारे बनी नाली में उतारकर धीरे-धीरे सुरक्षित रोक लिया. उनकी समझदारी और समय पर लिए गए फैसले से एक बड़ा हादसा टल गया.