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अनुराग कश्यप के फैन हुए बॉबी देओल, 'बंदर' में साथ काम करने के अनुभव को जानें क्यों बताया बेहद खास

फिल्म 'बंदर' बीती 5 जून 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है.

Bobby Deol
बॉबी देओल (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 9, 2026 at 5:20 PM IST

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हैदराबाद: बॉबी देओल स्टारर बंदर, जिसका डायरेक्शन अनुराग कश्यप ने किया है, आखिरकार बड़े पर्दे पर रिलीज़ हो चुकी है और इसे दर्शकों से जबरदस्त प्यार और तारीफें मिल रही हैं. निखिल द्विवेदी के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म को बेहतरीन वर्ड ऑफ माउथ मिला है, जो हर गुज़रते दिन के साथ और बढ़ता जा रहा है. बॉबी देओल की अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक को दिखाने वाली बंदर, डायरेक्टर अनुराग कश्यप के साथ उनका पहला कोलैबोरेशन भी है, और एक्टर ने खुद जाहिर किया है कि उन्हें उनके साथ काम करने में कितना मजा आया.

अनुराग कश्यप के साथ काम करने के अनुभव पर बात करते हुए बॉबी देओल ने कहा, 'मैं अनुराग को बरसों से जानता हूं और हमेशा से उनके काम का बहुत बड़ा फैन रहा हूं. मैं उन्हें एक 'मैड जीनियस' कहता हूं और वो सच में हैं. वो एक बेहतरीन टीचर हैं, जो इतने खुले दिल के हैं कि उन्होंने सालों में जो कुछ भी सीखा है, वो सब अपने आस-पास के हर इंसान के साथ शेयर करते हैं.

बॉबी ने आगे कहा, मैंने सेट पर किसी को पास से गुजरते हुए यह कहते सुना था कि यह बिल्कुल एक मास्टरक्लास जैसा है. उन्होंने एक एक्टर के तौर पर मेरे अंदर से बहुत कुछ बाहर निकाला है और मैं बस बहुत खुश हूं. एक एक्टर हमेशा इस तरह के प्रोजेक्ट की उम्मीद करता है और मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने पूरे करियर में कभी इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम किया होता. हां, मैंने कड़ी मेहनत की और अपनी इमेज बदलने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि अनुराग की नजर इस पर पड़ी और आखिरकार उन्होंने मेरे साथ काम करने का फैसला किया'.

बंदर को सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी ने लिखा है, जो पाताल लोक, कोहरा और उड़ता पंजाब जैसी बेहतरीन और कामयाब फिल्मों-शोज के पीछे की मशहूर जोड़ी हैं. अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी, निखिल द्विवेदी की सैफरॉन मैजिकवर्क्स द्वारा प्रोड्यूस और ज़ी स्टूडियोज के सपोर्ट वाली यह फिल्म 5 जून 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी है.

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