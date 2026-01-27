बॉबी देओल बर्थडे: 16 सालों में 15 फ्लॉप, विलेन बनकर किया कमबैक, अब साउथ सिनेमा में भी चलता है 'लॉर्ड बॉबी' का सिक्का
बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल आज अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं. आइए उनकी सफलता, असफलता,टर्निंग प्वाइंट, कमबैक पर एक नजर डालें.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 27, 2026 at 4:45 PM IST|
Updated : January 27, 2026 at 5:14 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल का आज (27 जनवरी) जन्मदिन है. वह आज अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं. बॉबी देओल का शानदार करियर, शुरुआती सुपरस्टारडम, उसके बाद एक मुश्किल दौर और फिर एक ऐसी वापसी से भरा है जो किसी सपने जैसी लगती है. अपने करियर के दौरान, उन्होंने कुछ सबसे यादगार परफॉर्मेंस दी हैं, जिनमें से कुछ आइकॉनिक बन गईं, जबकि कुछ पर किसी का ध्यान नहीं गया और वे अंडररेटेड रह गईं. तो आइए उनकी फिल्मी करियर, सफलता, असफलता,टर्निंग प्वाइंट, कमबैक पर एक नजर डालें...
बॉबी देओल की फिल्मी करियर और सफलता
बॉबी देओल ने 1977 में मनमोहन देसाई की फिल्म धरम वीर में एक बाल कलाकार के रूप में डेब्यू किया था, जहां उन्होंने अपने पिता धर्मेंद्र के बचपन का रोल निभाया था. लेकिन 1995 में बरसात फिल्म से बॉबी देओल ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और रातों-रात दर्शकों के चहेते बन गए.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, धर्मेंद्र ने यह फिल्म अपने छोटे बेटे के लिए राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में खास तौर पर बनाई थी, जिसमें बॉबी के साथ एक और स्टार किड, डिंपल और राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना थीं. बॉबी देओल हिंदी सिनेमा में अपने गुड लुक की वजह से छाए हुए थे. फीमेल फैंस इस लंबे, हैंडसम स्टार की दीवानी थी. उनकी अगली फिल्म गुप्त ने उन्हें नेशनल हार्टथ्रोब बना दिया.
संघर्ष से भरा बॉबी देओल का वो दौर
2000 के दशक के आखिर तक कई नए चेहरे आने की वजह से फिल्में और बॉबी देओल का स्टारडम उनके हाथों से फिसलने लगा था. एक समय में लोगों के हार्टथ्रोब रहे बॉबी देओल का करियर बॉलीवुड के बदलने के साथ-साथ नीचे चला गया, जिससे वह साइडलाइन हो गए. उन्होंने कई सोलो फिल्मी की, पर वह कुछ खास नहीं चलीं.
'अपने', 'यमला पगला दीवाना' जैसी कई मल्टी-स्टारर फिल्मों में काम करने और कुछ कैमियो करने के बाद, वह कुछ समय के लिए गायब हो गए, फिर 2017 में पोस्टर बॉयज के साथ अपनी दूसरी पारी शुरू की और उसके बाद ब्लॉकबस्टर रेस 3 और हाउसफुल 4 में काम किया. बॉबी ने इस दौर के बारे में कई इंटरव्यू में खुलकर बात की है, और नाकामियों से होने वाले इमोशनल नुकसान और मौकों को हाथ से निकलते देखने के दर्द को बयां किया है.
टर्निंग पॉइंट और कमबैक
90 के दशक में उनके सॉफ्ट बॉय की तरह दिखने वीले इस एक्टर को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यह घुंघराले बालों वाला पतला और डैशिंग स्टार, अपने करियर के दूसरे पड़ाव में विलेन में बदल जाएगा. कोविड महामारी एक्टर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई. सालों तक कम दिखने के बाद, भारत में डिजिटल बूम ने उनके करियर को एक नई दिशा दी. उन्होंने डायरेक्टर प्रकाश झा की आश्रम और क्लास ऑफ 83 जैसी कई दमदार वेब सीरीज के साथ जबरदस्त वापसी की.
उसके बाद 2023 में, उन्होंने रणबीर कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एनिमल' में एक खतरनाक विलेन का रोल निभाया, जिसमें उन्होंने एक ऐसे दिव्यांग साइकोपैथ का किरदार निभाया जो लोगों को मौत के घाट उतारता है. यह सब वह एक खतरनाक और शैतानी मुस्कान के साथ करता है.
'एनिमल' में एक दमदार विलेन का रोल निभाने के बाद, वह अपनी पहली तमिल-भाषा की फिल्म 'कंगुवा' में और भी ज्यादा खूंखार रूप में दिखे. 2025 में शाहरुख खान बेटे आर्यन खान की निर्देशित शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के साथ यह सिलसिला जारी रहा, जिसमें उन्होंने अजय तलवार का किरदार निभाया था.
16 सालों में बॉबी ने दी 15 फ्लॉप फिल्में
साल 2007 में बॉबी ने फिल्म 'अपने' की थी, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई. साल 2007 से 2023 तक एक्टर ने तकरीबन 19 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 15 से ज्यादा फ्लॉप साबित हुईं. इस दौरान उन्होंने अपनी ओटीटी डेब्यू सीरीज आश्रम में भी काम किया, जो हिट हुई थी. वहीं, साल 2023 में एक्टर ने रणबीर कपूर स्टारर फिल्म एनिमल में अबरार नामक गूंगे विलेन का रोल किया और इस फिल्म में अपने 15 मिनट के रोल से ऐसा कमबैक किया कि अब एक्टर साउथ सिनेमा में जमकर काम कर रहे हैं.
बेस्ट बॉबी देओल मीम्स
कोविड के बाद बॉबी देओल वेब सीरीज आश्रम को लेकर छाए हुए थे. उनका किरदार हर किसी को पसंद आ रहा था. 2022 में बॉबी देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने अपने फैंस को 'बेस्ट बॉबी मीम्म' की झलक दिखाकर लोगों का ध्यान खींचा था.
फिल्मों से हटकर, बॉबी देओल ने सोशल मीडिया पर बेहद पॉपुलर 'लॉर्ड बॉबी' मीम्स के जरिए एक अनोखी दुनिया का आनंद लिया. एक्टर ने इस ह्यूमर को अपनाया, यहां तक कि फैन-मेड कंटेंट पर भी रिएक्ट किया, जिससे उनकी सेल्फ-अवेयरनेस दिखी और वे यंग ऑडियंस के बीच मशहूर हो गए. उनकी यह अदा आज भी यंग फैंस को पसंद आती है.