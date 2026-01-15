BMC Elections 2026: अक्षय, ट्विंकल खन्ना समेत इन सेलेब्स ने डाले वोट, 'खिलाड़ी' कुमार बोले- अगर असली हीरो बनना है तो...
गुरुवार को बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) चुनाव के लिए बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना समेत अन्य सेलेब्स ने वोट डाले.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 15, 2026 at 9:47 AM IST|
Updated : January 15, 2026 at 9:57 AM IST
मुंबई: बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) का आज (15 जनवरी) चुनाव है. वोटिंग गुरुवार, 15 जनवरी, 2026 को सुबह 7:30 बजे शुरू हुई, जिसमें कई जानी-मानी हस्तियों ने वोट डाले. बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार बीएमसी चुनावों में वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचने वाले पहले सेलिब्रिटीज में से एक थे.
अक्षय कुमार
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार भी सुबह-सुबह जुहू के गांधी शिक्षण भवन में अपने पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने पहुंचे. वोट डालने के बाद अक्षय ने पोलिंग स्टेशन के बाहर रिपोर्टर्स से बात की. रिपोर्टर्स से बात करते हुए एक्टर ने वोटिंग की अहमियत पर जोर दिया.
#WATCH | Mumbai: Actor Akshay Kumar arrives at a polling station at Gandhi Shikshan Bhavan to cast his vote for BMC elections. pic.twitter.com/K6kbDrGgAc— ANI (@ANI) January 15, 2026
एक्टर ने कहा, 'आज बीएमसी चुनाव हैं. मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि वे जरूर वोट दें ताकि हम वोटिंग के जरिए सही इंसान को चुन सकें.' मुंबई वालों से बाहर निकलकर वोट डालने की अपील करते हुए एक्टर ने कहा कि शहर का भविष्य तय करने की ताकत उसके नागरिकों के पास है.
उन्होंने वोटर्स से अपील की कि वे सिर्फ बातें न करें और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक्टिव रूप से हिस्सा लें. अक्षय ने कहा, 'अगर हमें मुंबई का असली हीरो बनना है, तो हमें सिर्फ डायलॉगबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि बाहर आकर वोट डालना चाहिए.'
#WATCH | Mumbai: After casting his vote, Actor Akshay Kumar says, " today, the voting for bmc is taking place. as mumbaikars, we have the remote control with us today. i would request all the people of mumbai to come out in large numbers and cast their votes. if we have to be the… https://t.co/AOlWRmnx1V pic.twitter.com/19RmBgMFB7— ANI (@ANI) January 15, 2026
ट्विंकल खन्ना
अक्षय कुमार के अलावा उनकी पत्नी-एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना भी वोट डालने के लिए पोलिंग बूध पहुंची. वोट डालने के बाद एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह हमें कंट्रोल का एहसास देता है, कहानी पर थोड़ी पावर मिलती है, और मैं आदत और उम्मीद दोनों की वजह से वोट दे रही हूं.'
#WATCH | Mumbai: After casting her vote for the BMC elections, Actress Twinkle Khanna says, " i think it gives us a sense of control, a little bit of power over the narrative, and i am voting both out of habit and hope. " pic.twitter.com/ygl3FPi5XM— ANI (@ANI) January 15, 2026
विशाल डडलानी
म्यूजिशियन विशाल डडलानी, नाना पाटेकर ने भी बीएमसी चुनावों के लिए वोट डाले. वोट डालने के बाद कहा, 'उम्मीद है, जो भी जीतेगा, वह समय पर चुनाव करवाएगा. यह देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है. लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमारे शहर की हालत को देखते हुए, उम्मीद है कि हालात सुधरेंगे. मैंने लोगों से वोट डालने के लिए कहना बंद कर दिया है.'
#WATCH | Mumbai: After casting his vote for the BMC elections, Musician Vishal Dadlani says, " ...hopefully, whoever wins will hold the elections on time. this is very important for the country, for democracy. but given the state of our city in the last few days, the hope is that… pic.twitter.com/v9vGyNuJ52— ANI (@ANI) January 15, 2026
उन्होंने आगे कहा, 'मैं यहां जो देख रहा हूं, वह यह है कि यहां मुश्किल से ही कोई पब्लिक मौजूद है. अंदर ज्यादा अधिकारी हैं, यह बहुत शर्म की बात है. यह देखकर हर भारतीय को दुख होना चाहिए. अगर हम अपने देश का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो जो हो रहा है, वह होता रहेगा. सबसे पहले, हवा और पानी साफ होना चाहिए, जो इंसान की जिंदगी के लिए बुनियादी जरूरतें हैं.'
नाना पाटेकर
बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर पुणे से ट्रैवल करके वोट डालने पोलिंग बूथ पहुंचे थे. वोट डालने के बाद नाना पाटेकर ने कहा, 'मैं समझता हूं कि मेरे अस्तिव की निशानी है और इसके लिए मैं 3-4 घंटे (पुणे से) ट्रैवल करके आया हूं और मैं तुरंत वापस जा रहा हूं. इसलिए प्लीज वोट कीजिए.'
#WATCH | Mumbai: After casting his vote for the BMC elections, Actor Nana Patekar says, " ... i understand that the sign of my existence is to vote and for this i travelled 3-4 hours (from pune) and i am returning immediately. so please do vote." pic.twitter.com/HL7yHUvcaR— ANI (@ANI) January 15, 2026
इन हाई-प्रोफाइल वोटर्स के अलावा, शहर भर के कई पोलिंग बूथ पर सुबह-सुबह लंबी लाइनें देखी गईं, जिससे पता चलता है कि वोटिंग की शुरुआत बहुत उत्साहजनक रही. कई वोटर्स ने कहा कि उन्होंने दिन में बाद में लंबी लाइनों से बचने के लिए जल्दी वोट डालना पसंद किया.
महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों में गुरुवार को वोटिंग हो रही है. मुंबई, पुणे, नागपुर, ठाणे, नवी मुंबई, नासिक और पिंपरी-चिंचवड़ जैसे बड़े शहरों के लिए इन्हें बहुत जरूरी माना जा रहा है. राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, 29 नगर निगमों के 893 वार्डों में 2,869 सीटों पर चुनाव लड़ रहे 15,908 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने के लिए कुल 3.48 करोड़ वोटर वोट डालने के योग्य हैं. पूरे राज्य में कुल 39,092 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं.