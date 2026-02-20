बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग मामला: शिल्पा शेट्टी के पति को मिली जमानत, कोर्ट के फैसले के बाद बोले राज कुंद्रा- सत्यमेव जयते
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा ने बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 20, 2026 at 7:41 PM IST
मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा को मुंबई की एक स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) कोर्ट ने 150 करोड़ रुपये के बिटकॉइन स्कैम केस में जमानत दे दी है. कोर्ट ने कुंद्रा से 1 लाख रुपये की जमानत देने को कहा है, साथ ही यह भी कहा है कि अगर वह देश से बाहर जाना चाहते हैं, तो पहले उन्हें इजाजत लेनी होगी.
एक्टर और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने 6606 करोड़ रुपये के बिटकॉइन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दी है. कोर्ट के फैसले के बाद राज कुंद्रा मीडिया से रूबरू हुए और कहा, 'सत्यमेव जयते.'
Mumbai, Maharashtra: On Getting Bail from the PMLA Court, Businessman Raj Kundra says, " i always had full faith in the judiciary system, when i know that i have not done anything wrong, so it's a relief that judiciary notices it and gives the relief. so, now i will follow the… pic.twitter.com/VFkwa3LaGs— IANS (@ians_india) February 20, 2026
राहत मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए, राज कुंद्रा ने कहा, 'मुझे हमेशा ज्यूडिशियरी सिस्टम पर पूरा भरोसा था. जब मुझे पता था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो यह राहत की बात है कि ज्यूडिशियरी ने इसे नोटिस किया और राहत दी, इसलिए, अब मैं प्रोसेस को फॉलो करूंगा.'
उनके वकील प्रशांत पाटिल ने भी इस डेवलपमेंट पर बात की. उन्होंने कहा, 'ईडी ने राज कुंद्रा के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी. हमारे हिसाब से चार्जशीट में कोई दम नहीं था. आज, हमारे पास बेल एप्लीकेशन थी. 2018 से राज कुंद्रा ईडी के सामने पेश हो रहे हैं. ऐसा कोई मामला नहीं था जब उन्होंने ईडी के साथ कोऑपरेट नहीं किया हो. उन्हें एक लाख रुपये के श्योरिटी अमाउंट पर बेल दी गई है. उन्हें विदेश जाने से पहले कोर्ट से परमिशन लेनी होगी.'
Mumbai, Maharashtra: Businessman Raj Kundra's Advocate Prashant Patil says, " a bail application was filed today of raj kundra in special pmla court, in a matter of the enforcement directorate regarding bitcoin wherein a chargesheet was filed. this matter is ongoing since 2018, it… pic.twitter.com/skgNO5keaO— IANS (@ians_india) February 20, 2026
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला 2018 में पुणे के निगड़ी और नांदेड़ पुलिस स्टेशनों में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है. शिकायत में आरोप है कि बिटकॉइन माइनिंग के नाम पर इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी की गई. केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि राज कुंद्रा को गेन बिटकॉइन पोंजी स्कैम के कथित मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन मिले थे.
Mumbai, Maharashtra: Businessman, producer, and actor Raj Kundra appeared at the Special PMLA Court in connection with the Bitcoin scam case. He was accompanied by his lawyer, Prashant Patil pic.twitter.com/z1E0v1QtSR— IANS (@ians_india) February 20, 2026
एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि राज कुंद्रा ने इन बिटकॉइन से जुड़े वॉलेट एड्रेस की डिटेल्स शेयर नहीं कीं. इसमें आगे दावा किया गया कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने पैसे को लीगल दिखाने के लिए मार्केट रेट से बहुत कम कीमत पर प्रॉपर्टी खरीदीं. इस बीच, कोर्ट के आदेश के अनुसार, राज कुंद्रा को अब बेल की शर्तों का पालन करना होगा, जिसमें देश छोड़ने से पहले कोर्ट की इजाजत लेना भी शामिल है.