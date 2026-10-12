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बिपाशा बसु की सालों बाद पर्दे पर वापसी, कैटरीना कैफ के देवर संग की शूटिंग शुरू, जानें नए प्रोजेक्ट के बारे में

बिपाशा बसु ( ANI )

हैदराबाद: पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु शादी के 11 साल बाद अभिनय के पर्दे पर वापसी कर रही हैं. एक्ट्रेस दिग्गज फिल्ममेकर हंसल मेहता की सीरीज में नजर आएंगी. सीरीज में एक्ट्रेस का मुख्य रोल होगा. मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया है. इस पोस्ट में सीरीज की पूरी टीम नजर आ रही है. बता दें, बिपाशा बसु साल 2015 में फिल्म अलोन में नजर आई थीं. इस फिल्म वह अपने पति करण सिंह ग्रोवर की एक्ट्रेस बनी थीं. अब बिपाशा एक बार फिर अपने अभिनय की दूसरी पारी शुरू करने जा रही हैं.

सीरीज के बारे में

मेकर्स ने फोटो जारी कर ज्यादा जानकारी नहीं दी है. वहीं, इस सीरीज के टाइटल का भी खुलासा नहीं किया गया है. बता दें, सीरीज को कश्यप कपूर और राघव राज कक्कर ने लिखा है. प्रभलीन संधू इसके निर्माता है. यह अलमाइटी मोशन पिक्चर्स प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही है. सीरीज की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है. सीरीज की अहम स्टारकास्ट में बिपाशा बसु, सनी कौशल और विशाल जेठवा शामिल हैं. यह सीरीज प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी. बिपाशा बसु ने शेयर किया पोस्ट