बिपाशा बसु की सालों बाद पर्दे पर वापसी, कैटरीना कैफ के देवर संग की शूटिंग शुरू, जानें नए प्रोजेक्ट के बारे में
बिपाशा बसु साल 2015 में फिल्म अलोन में नजर आई थीं. इस फिल्म वह अपने पति करण सिंह ग्रोवर की एक्ट्रेस बनी थीं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 3:40 PM IST
हैदराबाद: पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु शादी के 11 साल बाद अभिनय के पर्दे पर वापसी कर रही हैं. एक्ट्रेस दिग्गज फिल्ममेकर हंसल मेहता की सीरीज में नजर आएंगी. सीरीज में एक्ट्रेस का मुख्य रोल होगा. मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया है. इस पोस्ट में सीरीज की पूरी टीम नजर आ रही है. बता दें, बिपाशा बसु साल 2015 में फिल्म अलोन में नजर आई थीं. इस फिल्म वह अपने पति करण सिंह ग्रोवर की एक्ट्रेस बनी थीं. अब बिपाशा एक बार फिर अपने अभिनय की दूसरी पारी शुरू करने जा रही हैं.
सीरीज के बारे में
मेकर्स ने फोटो जारी कर ज्यादा जानकारी नहीं दी है. वहीं, इस सीरीज के टाइटल का भी खुलासा नहीं किया गया है. बता दें, सीरीज को कश्यप कपूर और राघव राज कक्कर ने लिखा है. प्रभलीन संधू इसके निर्माता है. यह अलमाइटी मोशन पिक्चर्स प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही है. सीरीज की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है. सीरीज की अहम स्टारकास्ट में बिपाशा बसु, सनी कौशल और विशाल जेठवा शामिल हैं. यह सीरीज प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी.
बिपाशा बसु ने शेयर किया पोस्ट
बिपाशा बसु ने भी इस पोस्ट को शेयर किया है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'बेहद खुशी और आभार के साथ, हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने एक और खूबसूरत सिनेमैटिक सफर की शूटिंग शुरू कर दी है. यह कहानी सच में बहुत खास है और हमारे दिल के बहुत करीब है. एक ऐसी कहानी जिसे अभी कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन एक शानदार टीम के साथ यह सपना पहले से ही आकार ले रहा है. हंसल मेहता के नेतृत्व में और सनी कौशल, बिपाशा बसु व विशाल जेठवा जैसे बेहतरीन कलाकारों के साथ, यह सफर वाकई यादगार होने वाला है. नई शुरुआत, यादगार सहयोग और कहानी कहने के जादू के नाम. महादेव के आशीर्वाद से, एक और खूबसूरत सफर की शुरुआत हो'.
11 साल से कहां थीं बिपाशा बसु?
बता दें, फिल्म अलोन के सेट पर बिपाशा को करण सिंह ग्रोवर से प्यार हो गया था. साल 2016 में दोनों ने शादी कर ली. शादी के छह साल बाद कपल को एक बेटी (12 नवंबर 2022) हुई. बीते चार साल से बिपाशा-करण अपनी बेटी के साथ टाइम बिता रहे हैं. वहीं, साल 2018 में बिपाशा ने फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क में कैमियो किया था. वहीं, साल 2020 में रिलीज हुई मिनीसीरीज डेंजरस में देखा गया था. अब एक्ट्रेस लंबे अरसे बाद फिर एक्टिंग में वापसी कर रही हैं.