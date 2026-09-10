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बिपाशा बसु को न्यूट्रिशन प्रोडक्ट में मिले कीड़े, FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे को टैग कर बोलीं- आप ही हमारी...

बिपाशा बसु ( IANS/@bipashabasu IG )

हैदराबाद: देश में बीते कुछ समय से फूड सेफ्टी की समस्या सामने आ रही है, जिस पर महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंढे एक्शन भी लेकर है. इन सबके बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने भी एक न्यूट्रिशन प्रोडक्ट से जुड़ी फूड-सेफ्टी की समस्या पर चिंता जताई है. उन्होंने गुरुवार (10 सितंबर) को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्हें न्यूट्रिशन प्रोडक्ट के अंदर छोटे-छोटे कीड़े जैसी चीजें मिली हैं. उन्होंने तुकाराम मुंढे को टैग करते हुए सीधे अपील की और इस मिलावट के मामले में मदद मांगी है. आज बिपाशा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट का वीडियो अपलोड किया. वीडियो में बिपाशा ने प्रोडक्ट को जूम करके दिखाया. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने नया डब्बा लिया. जब उन्होंने ओपन किया, तो उन्हें डब्बा के छोटे-छोटे कीड़े मिले. उन्होंने इसे शेयर करते हुए लिखा है, 'तुकाराम मुंढे, आप ही हमारी एकमात्र उम्मीद हैं, ताकि हम जो भी चीजें खरीदें, उनमें कोई मिलावट न हो या वे खराब न हों.' उन्होंने हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी जोड़ा.