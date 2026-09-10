बिपाशा बसु को न्यूट्रिशन प्रोडक्ट में मिले कीड़े, FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे को टैग कर बोलीं- आप ही हमारी...
बिपाशा बसु ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे एक न्यूट्रिशन प्रोडक्ट में मिले छोटे-छोटे कीड़ों को दिखाती नजर आई.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2026 at 1:54 PM IST
हैदराबाद: देश में बीते कुछ समय से फूड सेफ्टी की समस्या सामने आ रही है, जिस पर महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंढे एक्शन भी लेकर है. इन सबके बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने भी एक न्यूट्रिशन प्रोडक्ट से जुड़ी फूड-सेफ्टी की समस्या पर चिंता जताई है. उन्होंने गुरुवार (10 सितंबर) को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्हें न्यूट्रिशन प्रोडक्ट के अंदर छोटे-छोटे कीड़े जैसी चीजें मिली हैं. उन्होंने तुकाराम मुंढे को टैग करते हुए सीधे अपील की और इस मिलावट के मामले में मदद मांगी है.
आज बिपाशा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट का वीडियो अपलोड किया. वीडियो में बिपाशा ने प्रोडक्ट को जूम करके दिखाया. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने नया डब्बा लिया. जब उन्होंने ओपन किया, तो उन्हें डब्बा के छोटे-छोटे कीड़े मिले.
उन्होंने इसे शेयर करते हुए लिखा है, 'तुकाराम मुंढे, आप ही हमारी एकमात्र उम्मीद हैं, ताकि हम जो भी चीजें खरीदें, उनमें कोई मिलावट न हो या वे खराब न हों.' उन्होंने हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी जोड़ा.
बिपाशा ने इस न्यूट्रिशन प्रोडक्ट के बारे में बताया है वो प्रोडक्ट अपने व्हे प्रोटीन आइसोलेट प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट्स के लिए जाना जाता है, जिन्हें लो-कार्ब या जीरो-कार्ब विकल्पों के तौर पर बेचा जाता है. एक्ट्रेस का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
कौन है तुकाराम मुंढे
तुकाराम मुंढे आईएएस अधिकारी और महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर हैं. वह पूरे राज्य में फूड-सेफ्टी नियमों को लागू करने के कारण चर्चा में रहे हैं. एफडीए के तहत अधिकारी रेस्तरां, फ़ूड एस्टेब्लिशमेंट और क्विक-कॉमर्स वेयरहाउस का निरीक्षण कर रहे हैं और साफ-सफाई व सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई भी की जा रही है.
बिपाशा के बारे में
बिपाशा ने बीते कई सालों से फिल्मों में नजर नहीं आई हैं और ना ही उन्होंने अभी किसी फिल्म का अनाउंसमेंट किया है. वह पिछले कुछ सालों से लाइमलाइट से दूर रही हैं और अपने बेटी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं. उन्हें पिछली बार 2020 की वेब सीरीज 'डेंजरस' में देखा गया था. उनके फैंस बड़े पर्दे पर उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं.