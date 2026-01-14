ETV Bharat / entertainment

'बिहू अटैक' देश के 200 सिनेमाघरों में 16 को होगी रिलीज, उदयपुर के देव मेनारिया दिखेंगे मुख्य भूमिका में

उदयपुर में जन्मे फिल्म एक्टर देव मेनारिया ने बताया कि यह खुशी की बात है कि बिहू पर्व पर उनकी पहले बड़े पर्दे की फिल्म 'बिहू अटैक' रिलीज हो रही है. फिल्म का एक सॉन्ग 'इश्क सूफियाना' रिलीज किया जा चुका है. जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है. देव भारतीय सेना की बहादुरी और बलिदान से प्रेरित इस फिल्म को लेकर भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, सीएम भजनलाल शर्मा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से भी मिले हैं. साथ ही प्रेमानंद जी महाराज से मिलकर भी आशीर्वाद लिया.

उदयपुर: उदयपुर के कलाकार देव मेनारिया के प्रोडक्शन में भारतीय आर्मी और असम के प्रसिद्ध बिहू पर्व से जुड़ी एक घटना पर बनी फिल्म 'बिहू अटैक' देशभर के 200 सिनेमाघरों में 16 जनवरी को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी. रिलीज से पहले फिल्म के मुख्य कलाकार देव मेनारिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आगामी 16 जनवरी को रिलीज के दिन सेना के जवानों के लिए उनकी तरफ से फिल्म का प्रदर्शन निशुल्क रहेगा. उन्होंने कहा कि वे परिवार के साथ इस फिल्म को उदयपुर में ही देखेंगे.

उन्होंने बताया कि बिहू अटैक को कश्मीर और असम में बड़े पैमाने पर शूट किया गया है, जो भारत की प्राकृतिक सुंदरता और उसके सैनिकों की वीरता के सार को दर्शाता है. इस फिल्म में कई प्रसिद्ध बॉलीवुड कलाकार शामिल हैं. इनमें अरबाज खान, डेजी शाह, राहुलदेव, रजा मुराद, हितेन तेजवानी, युक्ति कपूर जैसे कई कलाकारों शामिल हैं. देव मेनारिया इस फिल्म में लीड एक्टर की भूमिका निभा रहे हैं.

पढ़ें: 'मालिक' का प्रमोशन : राजकुमार राव और मानुषी पहुंचे पिंकसिटी, जयपुर को बताया स्पेशल

इस दौरान उनके साथ वल्लभनगर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रीति गजेंद्र शक्तावत, इंटक प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली भी मौजूद रहे. प्रीति शक्तावत ने बताया कि मेरी विधानसभा का बच्चा आज इतना गौरवशाली काम कर रहा है, यह पूरे मेवाड़ ही नहीं पूरे देश के लिए गौरव की बात है. 6 साल की उम्र में पिता को खोने वाले देव ने 14 साल वनवास की तरह मुम्बई में बिताए हैं. आज बिहू अटैक जैसी बड़े पर्दे की फिल्म में लीड रोल निभाना, देश के हर बच्चे के लिए मिसाल है.

पढ़ें: राजकुमार राव और वामिका गब्बी ने जयपुर में गोविंद देवजी मंदिर में किए दर्शन, पकवानों का लिया स्वाद

देव का होगा नागरिक अभिनंदन: इंटक प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली ने बताया कि मेनार से मुम्बई पहुंचे देव मेनारिया ने साबित कर दिया कि जिस तरह मुगलों को खदेड़ने वाले मेनारिया ब्राह्मणों ने जो शौर्य दिखाया, कुछ ऐसा ही शौर्य देव ने बिहू अटैक में दिखाया है. श्रीमाली ने कहा कि फिल्म रिलीज के बाद देव मेनारिया का भव्य नागरिक अभिनंदन उदयपुर में किया जाएगा. मेनारिया समाज अध्यक्ष बंशीलाल मेनारिया ने घोषणा करते हुए कहा कि समाज के लिए एक शो पूरी तरह बुक किया है. प्रीति शक्तावत ने भी 16 जनवरी की शाम को फिल्म का शो उनकी तरफ से दिखाने की बात कही.