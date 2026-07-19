'दारू पीकर पति को बेल्ट से पीटना है' समय रैना के शो में बोलकर फंसी बिहार की टीचर साक्षी झा
समय रैना के शो में शिक्षिका साक्षी झा की पुरुषों पर विवादित टिप्पणियों से विवाद बढ़ा, सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है..
Published : July 19, 2026 at 3:13 PM IST
पटना : कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में बिहार की शिक्षिका और कंटेंट क्रिएटर साक्षी झा के विवादित बयान को लेकर देशभर में बहस छिड़ गई है. शो के ऑडिशन के दौरान साक्षी ने खुद को 'मैन-हेटर' (पुरुषों से नफरत करने वाली) बताया और पुरुषों के साथ-साथ अपने पिता, भाई, दादा और भविष्य के पति को लेकर भी कई आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं. एपिसोड सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके बयान की जमकर आलोचना हो रही है. चर्चा ये भी है कि क्या उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है?
'मैं मैन-हेटर हूं' बयान से शुरू हुआ विवाद : शो में मंच पर आते ही साक्षी झा ने कहा कि उन्हें पुरुषों से नफरत है. उन्होंने अपने एक्ट के दौरान कहा कि उन्हें पुरुषों का 'ईगो' तोड़ने में खुशी मिलती है. उनका कहना था कि समाज में पुरुष खुद को महिलाओं से बेहतर समझते हैं, जबकि हर पुरुष का जन्म भी एक महिला से ही होता है. उनके इस बयान के बाद मंच पर मौजूद जजों और दर्शकों की प्रतिक्रिया भी देखने लायक रही.
Sakshi Jha— ︎ ︎venom (@venom1s) July 17, 2026
> Calls herself a man-hater feminist
> Hates her father, grandfather, and brother
> Hates and abuses all men
> Wants to beat her husband after marriage
For 10 minutes she kept ranting. Even the judges were fed up.
What a joker.
Does she think she is cool? pic.twitter.com/iO3TAZWAYv
पिता, भाई और दादा को लेकर भी की टिप्पणी : साक्षी ने अपने परिवार के पुरुष सदस्यों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उनके पिता, भाई और दादा भी पुरुष हैं, इसलिए उन्हें उनसे भी नफरत है. उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे परिवार के प्रति अपमानजनक बताया.
होने वाले पति पर भी विवादित टिप्पणी : ऑडिशन के दौरान साक्षी ने अपने भविष्य के वैवाहिक जीवन को लेकर भी विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर उनकी शादी होती है तो वह अपने पति को बेल्ट से पीटना चाहेंगी. दारू पीकर पति को पीटना चाहेंगी. इस टिप्पणी पर भी सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली और कई लोगों ने इसे लैंगिक घृणा फैलाने वाला बयान बताया.
People are so hurt by Sakshi Jha's hate and abuse towards all men.— ︎ ︎venom (@venom1s) July 18, 2026
Men work so hard to feed their families. They sacrifice all their dreams for their children's future.
Still, feminist girls hate their fathers and all men.
Why do they do that? pic.twitter.com/oyaDiAWoSt
जजों ने दिए Zero अंक : साक्षी झा का प्रदर्शन शो के किसी भी जज को प्रभावित नहीं कर सका. उनके एक्ट और विवादित टिप्पणियों पर असहमति जताते हुए सभी जजों ने उन्हें शून्य अंक दिए. इसके बाद उनका ऑडिशन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे.
सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस : वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंटा नजर आया. बड़ी संख्या में यूजर्स ने साक्षी के बयानों को पुरुषों के प्रति घृणा फैलाने वाला बताते हुए आलोचना की. वहीं कुछ लोगों ने इसे स्टैंड-अप कॉमेडी और डार्क ह्यूमर का हिस्सा बताते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तर्क भी दिया. हालांकि विरोध करने वालों की संख्या अधिक दिखाई दी.
निलंबन की चर्चा लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं : सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया जा रहा है कि बिहार शिक्षा विभाग ने साक्षी झा को शिक्षिका के पद से निलंबित कर दिया है. हालांकि, बिहार शिक्षा विभाग की ओर से अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश या पुष्टि सार्वजनिक नहीं की गई है. ऐसे में निलंबन के दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है.
विवाद के केंद्र में फिर आया 'इंडियाज गॉट लेटेंट' : इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया है. साक्षी झा के बयान ने केवल सोशल मीडिया पर विवाद नहीं खड़ा किया, बल्कि हास्य की सीमाओं, लैंगिक संवेदनशीलता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे गंभीर मुद्दों पर भी नई बहस को जन्म दे दिया है. वहीं, निलंबन से जुड़ी चर्चाओं पर आधिकारिक स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार किया जा रहा है.
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