50 से ज्यादा टीवी सीरियल, पंडित रामफल के किरदार ने किया फेमस, बिहार के इस एक्टर ने भोजपुरी में भी छोड़ी अपनी छाप

नक्सल इलाके से निकलकर कैसे बिहार के अनूप कुमार सिंह आज टीवी सीरियलों और फिल्मों में धमाल मचा रहे हैं. जानें उनकी सफलता की कहानी.

बिहार के सितारे अनूप कुमार सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 5, 2025 at 7:03 AM IST

Updated : December 5, 2025 at 8:56 AM IST

8 Min Read
गया: कहते हैं, हर संघर्ष के पीछे एक सफलता छुपी होती है. कुछ ऐसी ही कहानी भाभी जी घर पर हैं, में हर तरह का किरदार निभाने वाले अनूप कुमार सिंह की है. अनूप कुमार सिंह बिहार के गया जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र फतेहपुर इलाके से हैं. अनूप कुमार सिंह ने छोटे पर्दे पर दर्जनों टीवी सीरियलों में काम करने का एक तरह से रिकॉर्ड बना दिया है. इन्होंने 50 से अधिक टीवी सीरियलों में अब तक काम किया है.

टीवी में धमाल मचा रहे बिहार के अनूप: गया जी के सुदूरवर्ती गांव के रहने वाले शिव बालक सिंह के बेटे अनूप कुमार सिंह की माया नगरी मुंबई तक के सफर की कहानी काफी लंबी है. अनूप कुमार सिंह का जन्म 30 दिसंबर 1977 को हुआ फतेहपुर में हुआ था. वह जमीन से जुड़े छोटे पर्दे के चर्चित कलाकार हैं. बड़ा पर्दा भी इनसे अछूता नहीं है. बड़े और छोटे पर्दे पर इन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया है. काफी संघर्ष के साथ उन्होंने अपनी एक बड़ी पहचान अभिनय की दुनिया में बनाई है.

एक्टर अनूप कुमार सिंह से खास बातचीत (ETV Bharat)

विदेश तक नाम: अलग-अलग कैरक्टरों में सफल अभिनय कर यह देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी फेमस हुए हैं. अभिनय की दुनिया में आने के बाद कभी थिएटर में काम करने के दौरान इन्हें पेमेंट नहीं मिलते थे, लेकिन इससे वे हताश नहीं हुए और अपने करियर को आगे बढ़ाने को संकल्पित रहे. यही वजह रही, कि जैसे ही टीवी सीरियलों में इन्होंने काम करना शुरू किया. वैसे ही सब कुछ सही होता चला गया.

गांव की गलियों में करते थे नाटक: अनूप कुमार सिंह आज छोटे-बड़े पर्दे के मशहूर चेहरे हैं. गांव की गलियों में सड़कों पर नाटक का मंचन करते उन्हें अभिनय क्षेत्र में कुछ कर गुजरने का शौक बचपन से चढ़ गया था. 7 साल की उम्र से यह नाटक से जुड़े थे. गांव में सड़क हो, या स्कूल का कमरा, जहां भी मौका मिलता, यह नाटक मंचन से जुड़ जाते थे. इतना ही नहीं थिएटर में काम करने पर कई बार उन्हें पैसे भी नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और संघर्ष करते रहे.

गांव की गलियों में करते थे नाटक (अनूप कुमार द्वारा उपलब्ध करायी गई तस्वीर)

7 साल की उम्र में कभी कृष्ण का रूप तो कभी भारत माता का रूप बन जाते थे. स्कूल- कॉलेज में आते-आते इनका अभिनय निखरने लगा था. इसके बाद वे कोलकाता में थियेटर में अभिनय ग्रुप से जुड़ गए. यहां के बाद फिर मुंबई में जाकर थिएटर से जुड़े. छोटे-छोटे कैरेक्टर के बाद लीड कैरेक्टर भी मिलने लगे. उनकी अभिनय की क्षमता को देखते हुए लगातार लीड कैरेक्टर मिलने लगे थे.

पंडित रामफल के रूप में मिली बड़ी पहचान: 2015 में ये भाभी जी घर पर हैं, टीवी सीरियल से जुड़ गए. एक बार भाभी जी घर पर हैं, से जुड़े तो अभिनय इतना तगड़ा रहा, कि तुरंत ही छा गए. भाभी जी घर पर हैं, में तकरीबन हर प्रकार का किरदार निभाने लगे. कभी यह पंडित रामफल के रूप में दर्शकों को भाने लगे, तो कभी खूनी उस्तरा, तो कभी इनकम टैक्स ऑफिसर, भिखारी, कभी सीबीआई ऑफिसर के रूप में भी आए.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

निगेटिव कैरेक्टर भी इन्हें मिले. विलेन बनकर भी इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया. इस तरह भाभी जी घर पर हैं, के ये मुख्य किरदारों में से एक बने रहे. पिछले 10 सालों से इस सीरियल से लगातार जुड़े हैं. इन्हें कलाकारी में जो तजुर्बा है, वह बताता है कि अभिनय के क्षेत्र में ये हर तरह का कैरेक्टर आसानी से कर सकते हैं. यूं कहें, कि हर कैरेक्टर के वे ऑलराउंडर बन चुके हैं.

कभी भी थिएटर में काम करने पर नहीं मिलते थे पैसे (अनूप कुमार द्वारा उपलब्ध करायी गई तस्वीर)

इन सीरियल्स में काम कर चुके हैं अनूप : अनूप कुमार सिंह बताते हैं, कि उन्होंने काफी संघर्ष के बाद मुंबई की माया नगरी में सफलता पाई. शुरू में कुछ सीरियल मिले. फिर इस क्रम में भाभी जी घर पर हैं, में भी काम किया और आज भी पिछले 10 सालों से इस सीरियल से जुड़ा हुआ हूं. इसमें हर तरह का किरदार निभाया. दर्शकों का काफी प्यार मिला. 50 से अधिक सीरियलों में काम कर चुका हूं.

"ऐसे सीरियलों में सजन रे झूठ मत बोलो, भाभी जी घर पर हैं, हप्पू की उलटन- पलटन, पापड़ पोल, एक्सक्यूज मी मैडम, भाग गोकुल भाग, एहसास ऐसे बहुत सारे धारावाहिक हैं, जिसमें काम किया. कुछ नया करने की चाहत हमेशा से रही है. आज देश ही नहीं, बल्कि विदेशों तक में लोग मुझे जानते है. क्योंकि भाभी जी घर पर हैं, डब करके विदेश में चलती है. विदेश में चैनलों पर यह चलता है, तो फेसबुक इंस्टा पर मुझे मैसेज आता है."- अनूप कुमार सिंह, एक्टर

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

भोजपुरी में भी छोड़ी अपनी छाप : उन्होंने कहा कि हमारे मित्र दर्शक जो है, वह हमें बधाई देते हैं. हाल में मिस्र में भाभी जी घर पर हैं, को डब कर टेलीकास्ट किया गया. इसका मैसेज फेसबुक इंस्टा पर मुझे आया. भोजपुरी फिल्म मारे करेजवा में तीर में काम किया है. घर वापसी में भी काम किया. डायरेक्टर राजू श्रीवास्तव, एहसान कुरैशी, शैलेश लोढ़ा के साथ बेहतर समन्वय हमेशा बना रहा. भोजपुरी सीरियल बड़की मालकिन में भी उन्होंने मसाला कैरेक्टर निभाया है. कभी इमोशन कभी कॉमेडी का किरदार करते रहे हैं. मामला लीगल है, धारावाहिक में भी काम किया.

50 से अधिक टीवी सीरियलों में एक्टिंग कर चुके हैं अनूप (अनूप कुमार द्वारा उपलब्ध करायी गई तस्वीर)

संघर्षरत रहे तो मिलती है सफलता: चर्चित कलाकार अनूप कुमार सिंह बताते हैं, कि संघर्षरत रहे, तो सफलता मिलती है. वही, फैमिली का मोरल सपोर्ट भी काफी काम आता है. उन्होंने भी काफी संघर्ष किया. फिल्म इंडस्ट्री में काफी शुरूआती परेशानी हुई है, संघर्ष से गुजरना पड़ता है. मेरा मानना है, कि संघर्ष से व्यक्ति खुद मजबूत बनता है और आगे भी बढ़ता है.

"संघर्ष के पीछे सफलता जरूर होती है. मेरी शुरुआती पढ़ाई किसी तरह से पूरी हुई. कई तरह के ऐसे मोड़ आए, जो विपरीत हालातों वाले थे, लेकिन फैमिली के मोरल सपोर्ट और खुद का विश्वास, सब कुछ आसान करती चली गई. इसके बाद मेरे लिए परेशानी की अब कोई बात नहीं है."- अनूप कुमार सिंह, एक्टर

अनूप की शिक्षा-दीक्षा: अनूप कुमार सिंह ने मैट्रिक परीक्षा राम सहाय हाई स्कूल फतेहपुर से की है. वहीं इंटर गया कॉलेज गया से और ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी गया कॉलेज से की है.

'संघर्ष के कारण हर तरह का रोल करना हुआ आसान': अनूप बताते हैं कि वह हर तरह का किरदार कर लेते हैं. इसके पीछे का एक बड़ा कारण है, क्योंकि उन्होंने एक जमीनी और संघर्ष पूर्ण जीवन व्यतीत किया है. गांव की गलियों से लेकर माया नगरी मुंबई तक यह संघर्ष बना रहा, जिससे सफलतापूर्वक हर किरदार निभा लेते हैं. मेरा मानना है, कि जो पूरी तरह से अमीरी जिंदगी जीने वाले होते हैं, उन्हें गरीबी का कैरेक्टर करना मुश्किल हो सकता है.

अनूप कुमार सिंह को भाभी जी घर पर हैं, से मिली पहचान (अनूप कुमार द्वारा उपलब्ध करायी गई तस्वीर)

हिंदी थिएटर में पेमेंट नहीं: अनूप कुमार सिंह बताते हैं, कि मुंबई हो या कोलकाता, हिंदी थिएटर में पेमेंट नहीं है. दिल्ली में थोड़ा बहुत लचीला है, लेकिन अन्य राज्यों में भी देखें तो हिंदी थिएटर में पेमेंट नहीं मिलता है. वहीं, कोलकाता में बांग्ला, मुंबई में, इंग्लिश, मराठी, गुजराती में अच्छे खासे पैसे कलाकारों को मिलते हैं. वहीं, हिंदी थिएटर में कन्वेंस के नाम पर जो मिल गया, वहीं सिर्फ रहता है.

20-22 साल की उम्र से कर रहे हैं अभिनय: अनूप कुमार सिंह महज 20-22 वर्ष की उम्र से अच्छे-अच्छे टीवी सीरियलों में अभिनय कर रहे हैं. बेहतरीन अभिनय के कारण इन्हें भारत के हर दर्शक करीब-करीब जानते हैं. साथ ही विदेश में भी इनकी अच्छी कलाकारी की बड़ी इमेज है अनूप कुमार सिंह बताते हैं, कि ग्रेजुएशन के बाद मुंबई चला गया. महज 20-22 साल की उम्र थी, जब टीवी सीरियल में काम करना शुरू कर दिया था. कई पुरस्कार भी उन्हें अभिनय के क्षेत्र में मिल चुके हैं.

Last Updated : December 5, 2025 at 8:56 AM IST

संपादक की पसंद

