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गरीबी से WHO और गोवा फिल्म फेस्टिवल तक का सफर, मिलिए बिहार के लाल कृष राज से, जनवरी 2027 में करेंगे धमाका

बिहार के फिल्ममेकर कृष राज मुफ्त वर्कशॉप के जरिए वंचित युवाओं को फिल्म मेकिंग सिखा रहे, संघर्ष और सीख से जुड़ा है सफर. रिपोर्ट- कृष्णनंदन

BIHAR FILMMAKER KRISH RAJ
पटना के युवा फिल्मकार कृष राज (कृष राज द्वारा उपलब्ध तस्वीर)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2026 at 7:07 AM IST

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पटना: बिहार के युवा फिल्मकार कृष राज इन दिनों अपनी फिल्मों के साथ-साथ फिल्म मेकिंग की नई पौध तैयार करने में जुटे हैं. कभी महज 10 रुपये की फीस में किलकारी से थिएटर और फिल्म मेकिंग सीखने वाले कृष राज अब बिहार के अलग-अलग जिलों में जाकर युवाओं को फिल्म निर्माण की बारीकियां मुफ्त में सिखा रहे हैं.

पांच दिवसीय फिल्म मेकिंग वर्कशॉप

कृष राज का मकसद उन युवाओं तक फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग पहुंचाना है, जो आर्थिक कारणों से महंगे कोर्स या संस्थानों में दाखिला नहीं ले सकते. इसके लिए वह बिहार के अलग-अलग जिलों में पांच दिवसीय फिल्म मेकिंग वर्कशॉप आयोजित कर रहे हैं और वर्कशॉप में शामिल युवाओं से शॉर्ट फिल्म भी तैयार करा रहे हैं.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शन

कृष राज अब तक दर्जन भर से अधिक शॉर्ट फिल्म बना चुके हैं और उनकी फिल्मों का प्रदर्शन कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हो चुका है. उनकी सबसे लंबी फिल्म 'बीरवा' है, जो करीब 70 मिनट की फीचर फिल्म है और मॉडर्न लव स्टोरी पर आधारित है. साल 2023 में उन्होंने 'राधा' और गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह पर आधारित डॉक्यूमेंट्री 'वशिष्ठ विशेष इल्लत' बनाई.

गोवा में 'क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमॉरो' का सम्मान

इन फिल्मों के लिए उन्हें गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के हाथों 'क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमॉरो' सम्मान मिला. उनकी उपलब्धि को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सोशल मीडिया के जरिए सराहा था. कृष बताते हैं कि उनके पिता ने जब यह पोस्ट देखी और उन्हें इसकी जानकारी दी, तो उनके लिए वह पल बेहद खुशी का था.

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'क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमॉरो' का मिला सम्मान (कृष राज द्वारा उपलब्ध तस्वीर)

संघर्ष और सीख से जुड़ा सफर

कृष राज का फिल्म मेकिंग तक पहुंचने का सफर भी संघर्ष और सीख से जुड़ा है. वह दो भाई और एक बहन हैं. उनकी बड़ी बहन हैं, जबकि उनसे छोटा एक भाई है. पिता संजय कुमार गुप्ता निजी विद्यालय में शिक्षक हैं और मां बसंती गुप्ता गृहिणी हैं. कृष बताते हैं कि आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह अपनी पसंद की हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए पैसे खर्च कर सकें. इसी बीच पांचवीं कक्षा में वर्ष 2013 में उन्होंने किलकारी ज्वाइन की.

10 रुपये की फीस में दाखिला

अपने सफर के बारे में बताते हुए कृष राज आगे कहते हैं कि किलकारी में महज 10 रुपये की फीस में उनका दाखिला हुआ और उन्होंने थिएटर सीखना शुरू किया. इसी दौरान किलकारी में पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII की ओर से 2017 में पांच दिवसीय फिल्म मेकिंग वर्कशॉप आयोजित की गई.

"परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि अपनी पसंद की हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए पैसे खर्च कर सकें. इसी बीच पांचवीं कक्षा में वर्ष 2013 में किलकारी ज्वाइन की. किलकारी में 10 रुपये की फीस में दाखिला हुआ और थिएटर सीखना शुरू किया. इसी दौरान किलकारी में FTII की ओर से 2017 में पांच दिवसीय फिल्म मेकिंग वर्कशॉप आयोजित की गई. इसी वर्कशॉप ने मेरे लिए फिल्म निर्माण की दुनिया का रास्ता खोल दिया."- कृष राज, फिल्मकार

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फिल्म मेकिंग के सीन के दौरान कृष राज व अन्य (कृष राज द्वारा उपलब्ध तस्वीर)

शुरुआती फिल्म निरोध, निरोग और निर्मल'

इस वर्कशॉप ने उनके लिए फिल्म निर्माण की दुनिया का रास्ता खोल दिया और यहीं से उन्होंने फिल्म बनाने की प्रक्रिया को गंभीरता से सीखना शुरू किया.कृष राज ने अपनी शुरुआती फिल्म 'निरोध, निरोग और निर्मल' यानी '3N' बनाई थी. यह फिल्म मेंस्ट्रुएशन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आधारित थी और इसे IGIMS की डॉ. अर्चना के सहयोग से तैयार किया गया था.

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया रिकॉग्नाइज

फिल्म को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की ओर से रिकॉग्नाइज किया गया और उनके फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया. इसके अलावा फिल्म नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल तक भी पहुंची. इसके बाद कृष ने सामाजिक और मानवीय विषयों पर फिल्में बनाने का सिलसिला जारी रखा.

गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह पर डॉक्यूमेंट्री

गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के पीछे भी कृष की निजी स्मृति जुड़ी हुई है. उन्होंने बताया कि जब वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हुआ था, तब वह काफी छोटे थे. वशिष्ठ नारायण सिंह उनके पड़ोस में ही रहा करते थे. निधन के बाद उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखकर कृष को उनके बारे में जानने की जिज्ञासा हुई.

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फिल्म के लिए बातचीत करते कृष राज (कृष राज द्वारा उपलब्ध तस्वीर)

डॉक्यूमेंट्री 'वशिष्ठ विशेष इल्लत' की तैयार

जब कृष ने वशिष्ठ बाबू के जीवन, उपलब्धियों और बीमारी के बारे में जाना तो उनके व्यक्तित्व ने कृष प्रभावित किया. इसके बाद उन्होंने वशिष्ठ बाबू पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया. इसके लिए उन्होंने गणितज्ञ और तत्कालीन नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति केसी सिन्हा से संपर्क किया, जहां से उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी मिली. इसके बाद वशिष्ठ नारायण सिंह के भतीजे मुकेश सिंह से संपर्क कर जरूरी सामग्री जुटाई और डॉक्यूमेंट्री 'वशिष्ठ विशेष इल्लत' तैयार की.

"जब वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हुआ था, तब काफी छोटा था. वशिष्ठ नारायण सिंह पड़ोस में ही रहा करते थे. निधन के बाद उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखकर उनके बारे में जानने की जिज्ञासा हुई. फिर जानकारी जुटा कर डॉक्यूमेंट्री 'वशिष्ठ विशेष इल्लत' तैयार की." -कृष राज, फिल्मकार

दूसरे युवाओं तक पहुंचा रहे अपना हुनर

अब कृष अपने इस सीखने के सफर को दूसरे युवाओं तक पहुंचा रहे हैं. हाल के दिनों में वह पटना, किशनगंज, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी समेत बिहार के अलग-अलग जिलों में पांच दिवसीय निशुल्क फिल्म मेकिंग वर्कशॉप आयोजित कर चुके हैं. पटना में दो, गया में एक और मुजफ्फरपुर में एक वर्कशॉप हो चुकी है.

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यूनिसेफ के वर्कशॉप में बच्चों को सीखाते कृष राज (कृष राज द्वारा उपलब्ध तस्वीर)

आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को मौका

इन कार्यशालाओं में कृष खास तौर पर वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले युवाओं को मौका दे रहे हैं. उनका कहना है कि उन्होंने खुद बिना ज्यादा खर्च किए फिल्म मेकिंग सीखी, इसलिए उनकी कोशिश है कि बिहार का कोई भी प्रतिभाशाली युवा सिर्फ पैसों की कमी के कारण इस क्षेत्र से दूर न रहे. अब तक इन वर्कशॉप में शामिल युवाओं से करीब पांच शॉर्ट फिल्में भी तैयार कराई जा चुकी हैं.

जनवरी 2027 में वह दो दिवसीय फिल्म फेस्टिवल की तैयारी

कृष राज अब बिहार में फिल्म निर्माण को एक बड़े मंच से जोड़ने की तैयारी में हैं. जनवरी 2027 में वह दो दिवसीय फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने जा रहे हैं, जिसका आयोजन 23 और 24 जनवरी को प्रस्तावित है. इस फेस्टिवल में अलग-अलग श्रेणियों में फिल्में बनाने का अवसर मिलेगा.

चयनित प्रतिभागियों को सम्मान के साथ पुरस्कार राशि

कृष बताते हैं कि इसमें 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक की अवधि वाली फिल्मों की कैटेगरी रखी गई है. इसके अलावा 'क्लाइमेट रेजिलिएंस' विषय पर तीन मिनट की रील फॉर्मेट फिल्म की श्रेणी भी होगी. अलग-अलग श्रेणियों में चयनित प्रतिभागियों को सम्मान के साथ पुरस्कार राशि भी दी जाएगी.

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बच्चों के साथ कृष राज (कृष राज द्वारा उपलब्ध तस्वीर)

बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं

कृष राज का कहना है कि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ उन्हें सही मंच और प्रशिक्षण देने की है. इसी सोच के साथ वह गांव-कस्बों और वंचित तबके के युवाओं तक पहुंचकर उन्हें फिल्म मेकिंग की शुरुआती समझ दे रहे हैं. उनका लक्ष्य बिहार में फिल्म निर्माण की संस्कृति को मजबूत करना है, ताकि युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार और करियर के अवसर मिलें और बिहार की कहानियां नए फिल्मकारों के जरिए देश-दुनिया तक पहुंच सकें.

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