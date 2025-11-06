बिहार चुनाव 2025: पवन सिंह, खेसारी लाल, 'बालिका वधू' फेम एक्ट्रेस समेत इन भोजपुरी सेलेब्स ने डाला वोट
बिहार में आज विधानसभा का चुनाव हो रहा है. भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, खेसारी लालल समेत कई सितारों ने वोट डाला है.
पटना: बिहार में आज, 6 नवंबर को विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही हैं. यह वोटिंग 18 जिलों की 121 सीटों पर हो रही है. ऐसे में सिनेमा जगत के सितारे घर से बाहर निकलकर पोलिंग बूथ पहुंचे और अपना वोट दिए. भोजपुरी सुपरस्टार और भाजपा नेता पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में अपना वोट डाला, नागरिकों से बाहर निकलने और वोट करने का आग्रह किया. उनके अलावा, खेसारी लाल यादव, नेहा मर्दा समेत कई सितारों ने भी वोट डाला.
पवन सिंह
पवन सिंह ने आरा के अपने गांव जोकहरी में एक मतदान केंद्र पर वोट डाला. वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'मैंने विकास के लिए वोट दिया है और बिहार के लोगों से अपील करता हूं कि वे अपने घरों से बाहर निकलें और विकास के लिए वोट करें.'
VIDEO | Bihar Elections 2025: Actor-Singer and BJP leader Pawan Singh (@PawanSingh909) casts his vote at a polling booth in his village Jokhari, Arrah. He says, " i have voted for development and appeal people of bihar to come out of their homes and vote for development."… pic.twitter.com/vCTcjccNe2— Press Trust of India (@PTI_News) November 6, 2025
खेसारी लाल यादव
वहीं, सुबह-सुबह खेसारी लाल यादव भी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचें. वोट डालने के बाद खेसारी लाल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें वह कहते हैं, 'अपने बिहार के बेहतर भविष्य के लिए मैंने अपना मतदान कर दिया है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी मतदान करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि मतदान ही ऐसी चीज है, जहां किसी का दबाव नहीं होता. वो आपका मत है. चाहे जिसे भी करिए, पर मतदान जरूर करिए. यही मतदान हमें बेहतर विकास दे सकता है'
इस वीडियो को साझा करते हुए खेसारी लाल ने कैप्शन में लिखा है, 'हमारे छपरा और बिहार के बेहतर भविष्य के लिए मतदान अवश्य करें...ठीक है.'
नेहा मर्दा
उनके अलावा 'बालिका वधू' की फेम एक्ट्रेस नेहा मर्दा ने भी बिहार के विकास के लिए अपना वोट दिया है. वह अपने परिवार के साथ वोट डालने पोलिंग बूध गई. वोट डालने के बाद उन्हें इंक वाली उंगली को फ्लॉन्ट करते हुए परिवार के साथ तस्वीरें क्लिक की. इन तस्वीरों को साझा करते हुए नेहा ने कैप्शन में हाथ जोड़ने वाली इमोजी के साथ कैप्शन में लिखा है, 'जीतेंगे.'