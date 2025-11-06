ETV Bharat / entertainment

बिहार चुनाव 2025: पवन सिंह, खेसारी लाल, 'बालिका वधू' फेम एक्ट्रेस समेत इन भोजपुरी सेलेब्स ने डाला वोट

बिहार में आज विधानसभा का चुनाव हो रहा है. भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, खेसारी लालल समेत कई सितारों ने वोट डाला है.

Pawan Singh Neha Marda
पवन सिंह, नेहा मर्दा (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 6, 2025 at 4:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार में आज, 6 नवंबर को विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही हैं. यह वोटिंग 18 जिलों की 121 सीटों पर हो रही है. ऐसे में सिनेमा जगत के सितारे घर से बाहर निकलकर पोलिंग बूथ पहुंचे और अपना वोट दिए. भोजपुरी सुपरस्टार और भाजपा नेता पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में अपना वोट डाला, नागरिकों से बाहर निकलने और वोट करने का आग्रह किया. उनके अलावा, खेसारी लाल यादव, नेहा मर्दा समेत कई सितारों ने भी वोट डाला.

पवन सिंह
पवन सिंह ने आरा के अपने गांव जोकहरी में एक मतदान केंद्र पर वोट डाला. वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'मैंने विकास के लिए वोट दिया है और बिहार के लोगों से अपील करता हूं कि वे अपने घरों से बाहर निकलें और विकास के लिए वोट करें.'

खेसारी लाल यादव
वहीं, सुबह-सुबह खेसारी लाल यादव भी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचें. वोट डालने के बाद खेसारी लाल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें वह कहते हैं, 'अपने बिहार के बेहतर भविष्य के लिए मैंने अपना मतदान कर दिया है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी मतदान करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि मतदान ही ऐसी चीज है, जहां किसी का दबाव नहीं होता. वो आपका मत है. चाहे जिसे भी करिए, पर मतदान जरूर करिए. यही मतदान हमें बेहतर विकास दे सकता है'

इस वीडियो को साझा करते हुए खेसारी लाल ने कैप्शन में लिखा है, 'हमारे छपरा और बिहार के बेहतर भविष्य के लिए मतदान अवश्य करें...ठीक है.'

नेहा मर्दा
उनके अलावा 'बालिका वधू' की फेम एक्ट्रेस नेहा मर्दा ने भी बिहार के विकास के लिए अपना वोट दिया है. वह अपने परिवार के साथ वोट डालने पोलिंग बूध गई. वोट डालने के बाद उन्हें इंक वाली उंगली को फ्लॉन्ट करते हुए परिवार के साथ तस्वीरें क्लिक की. इन तस्वीरों को साझा करते हुए नेहा ने कैप्शन में हाथ जोड़ने वाली इमोजी के साथ कैप्शन में लिखा है, 'जीतेंगे.'

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

BIHAR ELECTIONS 2025
CELEBS ON BIHAR ELECTIONS 2025
बिहार चुनाव 2025
BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025
BIHAR ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, बने न्यूयॉर्क शहर के मेयर, कहा- भविष्य हमारे हाथों में

पाकिस्तान खिलाड़ी पर चली तलवार, आईसीसी ने 2 मैच के लिए लगाया बैन

साईं बाबा जन्म शताब्दी कार्यक्रम: 140 देशों के भक्त जुटेंगे, उपराष्ट्रपति और पीएम भी होंगे शामिल

मसूरी पहुंची क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली, बलखाती सड़कों पर दिखा मोटरिंग का जुनून

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.