बिहार चुनाव रिजल्ट 2025: भाजपा-एनडीए की बढ़त खुशी से झूमी रूपाली गांगुली-मैथिली ठाकुर

रूपाली गांगुली-मैथिली ठाकुर ( IANS )

हैदराबाद: बिहार में आज, 14 नवंबर को विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है. वोटों की गिनती जारी है. इसके बीच, कई सेलेब्स ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के लिए खुलकर अपना समर्थन व्यक्त किया है. इस लिस्ट में टीवी सीरियल 'अनुपमा' फेम एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने भाजपा-एनडीए गठबंधन के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है. वहीं, भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाली गायिका मैथिली ठाकुर अलीनगर से फिलहाल आगे चल रही हैं. बढ़त बनाने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह उनके लिए किसी सपने जैसा है. बिहार चुनाव रिजल्ट की गिनती के बीच रूपाली गांगुली ने भी भाजपा-एनडीए गठबंधन के लिए अपना स्पष्ट समर्थन देते हुए एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया है. बिहार की महिलाओं के लिए बोलते हुए, रूपाली ने प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की 'अंतहीन प्रगति' की कामना की है. रूपाली गांगुली

रूपाली ने अपने एक्स हैंडल पोस्ट में लिखा है, 'बिहार के लिए यह कितना धमाकेदार पल है. भाजपा-एनडीए की जीत मोदी जी के विजन और नीतीश जी की स्थिरता में लोगों के विश्वास को दर्शाती है. और बिहार की महिलाओं को मेरा सलाम. आपकी आवाज, ताकत और आत्मविश्वास ने इस जीत में अहम भूमिका निभाई. बिहार के लिए आने वाले सालों में अनंत प्रगति, गौरव और सौभाग्य की कामना करती हूं. भारत माता की जय.'