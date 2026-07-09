बिहार की पहली AI बायोपिक 'द सेंचुरी मैन', फिल्मकार दिनेश आनंद बोले- 'प्रेरक कहानियों को दुनिया तक पहुंचाना मिशन'
बिहार की पहली AI बायोपिक 'द सेंचुरी मैन' चर्चा में है. ये फिल्म पद्मश्री डॉ दिलीप कुमार सिंह के जीवन-संघर्षों पर आधारित है. रिपोर्ट--बृजम पांडेय
Published : July 9, 2026 at 8:58 PM IST
पटना : बदलती तकनीक अब केवल फिल्मों के विजुअल इफेक्ट्स तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इतिहास और स्मृतियों को भी नए रूप में पर्दे पर उतारने लगी है. बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और फिल्मकार दिनेश आनंद ने इसी सोच को आधार बनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से तैयार बायोपिक 'द सेंचुरी मैन' बनाई है. फिल्मकार का दावा है कि अब तक इसे लगभग तीन लाख दर्शक देख चुके हैं.
50 मिनट की डॉक्यूमेंट्री 'द सेंचुरी मैन' रिलीज : रिलीज के बाद यह फिल्म सोशल मीडिया और यूट्यूब पर लगातार चर्चा में है और इसे बिहार में एआई आधारित बायोपिक निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. करीब 50 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री-शैली की फिल्म का लेखन, निर्देशन और प्रस्तुति स्वयं दिनेश आनंद ने की है. इसे 26 जून को उनके आधिकारिक यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर रिलीज किया गया.
''अभी तक 'द सेंचुरी मैन' फिल्म को लगभग 3 लाख लोगों ने देख लिया है. ये फिल्म 26 जून को डॉ दिलीप सिंह 100वें जन्मदिन के अवसर पर पिरपैंती में बड़े पर्दे पर दिखाया गया था. AI तकनीक को देखकर सभी ने इनकी सराहना की. वहीं डॉ दिलीप सिंह ने भी अपनी बायोपिक फिल्म देख खुशी जाहिर की बधाई दी.''- दिनेश आनंद, फिल्मकार, द सेंचुरी मैन
एक शतायु चिकित्सक की प्रेरक जीवन यात्रा : फिल्म का विषय हैं भागलपुर जिले के पीरपैंती निवासी पद्मश्री डॉ. दिलीप कुमार सिंह, जिन्होंने 26 जून 2026 को अपने जीवन के 100 वर्ष पूरे किए. फिल्म उनके बचपन, चिकित्सा सेवा, सामाजिक कार्यों, शोध और स्वतंत्रता-पूर्व भारत से लेकर वर्तमान समय तक के अनुभवों को एक सिनेमाई रूप देती है. फिल्म सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि उस दौर का वातावरण, पहनावा, सामाजिक परिवेश और ऐतिहासिक संदर्भ भी एआई विजुअल्स के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है, जिससे कहानी अधिक प्रभावशाली बनती है.
नौ साल बाद फिर लौटे उसी विषय पर : दिनेश आनंद बताते हैं कि डॉ. दिलीप कुमार सिंह के जीवन पर वे पहले भी काम कर चुके हैं. लगभग नौ वर्ष पहले उन्होंने उन पर एक फिल्म बनाई थी. लेकिन 100 वर्ष पूरे होने का अवसर उन्हें लगा कि इस जीवन यात्रा को नई तकनीक और नए सिनेमाई दृष्टिकोण के साथ दोबारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए.
स्वास्थ्य सेवा से सामाजिक सरोकार तक : दिनेश आनंद के अनुसार, किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी, जिसने एक पूरा शतक देखा हो, केवल एक व्यक्ति की जीवनी नहीं होती, बल्कि वह समय का भी दस्तावेज बन जाती है. फिल्म में डॉ. सिंह के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान को विस्तार से दिखाया गया है. इसमें उल्लेख किया गया है कि उन्हें स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया. फिल्म दावा किया गया है कि उन्होंने आयुर्वेद और होम्योपैथी के संयोजन पर आधारित शराब मुक्ति से जुड़ी एक औषधि विकसित की, जिसे भारत के अलावा 156 देशों में पेटेंट प्राप्त हुआ.
पोलियो उन्मूलन को लेकर भी किया गया उल्लेख : फिल्म का एक प्रमुख हिस्सा पोलियो उन्मूलन से जुड़ा है. इसमें दावा किया गया है कि डॉ. दिलीप कुमार सिंह ने सरकारी स्तर पर राष्ट्रीय अभियान शुरू होने से वर्षों पहले अपने प्रयासों से पोलियो टीकाकरण का अभियान चलाया. फिल्म के अनुसार, उन्होंने निजी संसाधनों से वैक्सीन उपलब्ध कराकर बच्चों तक पहुंचाने का कार्य किया.
इतिहास से जुड़े पारिवारिक रिश्तों की भी झलक : बायोपिक में डॉ. सिंह के पारिवारिक संबंधों का भी उल्लेख है. कहानी में उनके परिवार के संबंध उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ राजघराने, नेपाल के राणा परिवार तथा जयपुर राजघराने से जुड़े होने की जानकारी दी गई है. फिल्म में इन रिश्तों को केवल तथ्य के रूप में नहीं, बल्कि उस दौर की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है.
''एक प्रसिद्ध जमींदार परिवार में जन्मे डॉ. दिलीप कुमार सिंह की रिश्तेदारी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के राजा से होकर सीधे रूस की राजधानी मॉस्को तक पहुंचती है. इस तरह रूस के शक्तिशाली नेता जोसफ स्टालिन की रिश्तेदारी इस भारतीय परिवार से जुड़ जाती है. इस फिल्म से यह भी साफ होता है कि डॉ. सिंह की रिश्तेदारी पड़ोसी देश नेपाल के प्रसिद्ध राणा परिवार, नेपाल के पूर्व सेनाध्यक्ष राणा बब्बर शमशेर और पूर्व प्रधानमंत्री मोहन शमशेर से सीधे तौर पर थी. जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय इनकी पत्नी रूपकुमारी सिंह जी के सगे मामा थे.''- दिनेश आनंद, फिल्मकार, द सेंचुरी मैन
AI से तैयार करना आसान नहीं था : दिनेश आनंद का कहना है कि एआई तकनीक केवल तस्वीरें बनाने का माध्यम नहीं है. किसी ऐतिहासिक घटना या पुराने समय के वातावरण को विश्वसनीय रूप देना सबसे कठिन प्रक्रिया होती है. उनके मुताबिक, एक-एक दृश्य तैयार करने के लिए कई बार बार-बार प्रयास करना पड़ा.
कैमरे में कभी कैद नहीं हुए दृश्य भी पहुंचे पर्दे पर: फिल्म की खासियत यह भी है कि इसमें ऐसे कई प्रसंग दिखाए गए हैं जिनकी वास्तविक वीडियो रिकॉर्डिंग कभी मौजूद नहीं थी. एआई तकनीक की मदद से उन घटनाओं की कल्पनात्मक लेकिन सिनेमाई प्रस्तुति तैयार की गई है. यही प्रयोग फिल्म को पारंपरिक डॉक्यूमेंट्री से अलग पहचान देता है.
फिल्म देखकर भावुक हुए डॉ. दिलीप कुमार सिंह : रिलीज से पहले जब यह फिल्म डॉ. दिलीप कुमार सिंह और उनकी पत्नी रूपकुमारी सिंह को दिखाई गई तो उन्होंने इसे सराहा. दिनेश आनंद के अनुसार, दोनों ने फिल्म देखने के बाद पूरी टीम के प्रयासों की प्रशंसा की और शुभकामनाएं दीं.
छोटा बजट लेकिन बड़ा प्रयोग : करीब पांच लाख रुपये के बजट में तैयार हुई इस फिल्म का विशेष प्रदर्शन 26 जून को पीरपैंती में डॉ. दिलीप कुमार सिंह के 100वें जन्मदिन के अवसर पर भी किया गया. दर्शकों ने एआई आधारित प्रस्तुति को उत्साह के साथ देखा. फिल्मकार का कहना है कि सीमित संसाधनों के बावजूद नई तकनीक का रचनात्मक उपयोग करके बेहतर सिनेमा बनाया जा सकता है.
बिहार में AI फिल्म निर्माण की नई संभावना : 'द सेंचुरी मैन' केवल एक बायोपिक भर नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत भी देती है कि अब बिहार में भी तकनीक आधारित फिल्म निर्माण के नए प्रयोग हो रहे हैं. यदि शोध, कहानी और तकनीक का संतुलित उपयोग किया जाए तो क्षेत्रीय सिनेमा भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना सकता है.
'समाज में ऐसी शख्सियत आज भी' : दिनेश आनंद का मानना है कि समाज में ऐसे अनेक लोग हैं, जिनका जीवन प्रेरणा से भरा है लेकिन उनकी कहानियां सामने नहीं आ पातीं. उनका उद्देश्य ऐसी वास्तविक जीवन यात्राओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से व्यापक दर्शकों तक पहुंचाना है. यही सोच 'द सेंचुरी मैन' को केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि यादों, इतिहास और तकनीक के संगम के रूप में स्थापित करती है.
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