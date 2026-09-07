कौन है 'बिग बॉस 20' का ये विदेशी कंटेस्टेंट? सलमान खान से है लिंक, कंगना रनौत से ले चुका है 'पंगा'
'बिग बॉस 20' का आगाज हो गया है. एक बार फिर शो में एक विदेशी कंटेस्टेंट की एंट्री हुई है. आइए जानें उसके बारे में...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 7, 2026 at 4:04 PM IST
हैदराबाद: 'बिग बॉस 20' की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है. सलमान खान के होस्ट किए गए इस रियलिटी शो का प्रीमियर रविवार रात को हुआ, जिसमें सभी 17 कंटेस्टेंट्स ने बिग बॉस हाउस में एंट्री की. हमेशा की तरह, इस नए सीजन में अलग-अलग बैकग्राउंड वाले टेलीविजन पर्सनैलिटीज, इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स का मिला-जुला ग्रुप देखने को मिला है. हर बार की तरह इस बार भी शो में एक विदेशी ने एंट्री की है, वो विदेशी कंटेस्टेंट कौन है , चलिए जानते हैं...
रोहेद खान उन कंटेस्टेंट्स में से एक हैं जो इस सीजन में इंटरनेशनल टच ला रहे हैं. वह 17 कंटेस्टेंट्स में से एक हैं. ऑस्ट्रियाई एक्टर और मॉडल, जो कई बॉलीवुड और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे हैं, अब सलमान खान के होस्टिंग वाले रियलिटी टेलीविजन शो में लोगों को एंटरटेन करते दिखेंगे.
कौन है रोहेद खान?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रोहेद का जन्म 1995 में हुआ था और वह 31 साल के हैं. वह ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं और एक्टिंग में आने से पहले उन्होंने एक मॉडल के तौर पर अपना करियर शुरू किया था. वह कई भाषाएं जानते हैं. वह जर्मन, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी बोल सकते हैं. उनकी कई भाषाएँ जानने की काबिलियत ने उन्हें अलग-अलग देशों में प्रोडक्शन के साथ काम करने में मदद की है.
सलमान संग रोहेद का कनेक्शन
रोहेद खान और सलमान खान का कनेक्शन सालों पहले ऑस्ट्रिया में 'टाइगर जिंदा है' के सेट पर हुई एक अचानक मुलाक़ात से जुड़ा है. बिग बॉस हाउस में आने से कई साल पहले, रोहेद की मुलाकात सलमान से तब हुई थी जब वे ऑस्ट्रिया में शूटिंग कर रहे थे. उस मुलाकात के दौरान, रोहेद ने अपना परिचय दिया और सलमान से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे कभी उनके साथ काम करेंगे. उन्होंने सुपरस्टार के साथ अपनी एक तस्वीर भी अपने पहले इंस्टाग्राम पोस्ट के तौर पर शेयर की थी और उस पल को एक ऐसी चीज़ बताया था जिसे उन्होंने सच होते हुए देखा था.
कंगना रनौत से लिया कहां 'पंगा'?
उन्होंने 2023 में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म 'तेजस' से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने विलेन सरकलम का किरदार निभाया था. इसके बाद वह अली अब्बास जफर की फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' में नजर आए, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ मुख्य भूमिकाओं में थे.
बिग बॉस 20 के प्रीमियर के दौरान, रोहेद ने बताया कि उनका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था. उन्होंने अलग-अलग संस्कृतियों और भाषाओं के बीच बड़े होने के बारे में भी बात की, जिसने उनके प्रोफेशनल की दुनिया की शुरुआत करने में मदद की. उनकी प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन एक्शन और मार्शल-आर्ट्स एक्टिंग है, जो उनके करियर के दौरान निभाए गए शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण किरदारों को दर्शाता है.