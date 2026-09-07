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अरिजीत सिंह को सिंगिंग शो में मात देने वाले सिंगर की 'बिग बॉस 20' में एंट्री, 21 साल से जी रहा था गुमनामी की जिंदगी

'बिग बॉस 20' में एक ऐसे कंटेस्टेंट की एंट्री हुई, जिसने एक सिंगिंग शो में अरिजीत सिंह को मात देकर ट्रॉफी जीती थी.

Arijit Singh Qazi Touqeer
अरिजीत सिंह-काजी तौकीर (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 7, 2026 at 6:31 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: 'बिग बॉस 20' का आगाज हो गया है. इस बार सीजन में एक ऐसे कंटेस्टेंट की एंट्री हुई, जिसने बॉलीवुड के मशहूर सिंगर अरिजीत को सिंगिग में मात दी थी. हालांकि, उन्हें अरिजीत से प्रसिद्धि नहीं मिल पाई. लेकिन अब वह शख्स एक बार अपनी पहचान बनाने के लिए टेलीविजन पर वापस लौट आया है. हम बात कर रहे हैं- काजी तौकीर की.

काजी तौकीर एक बार फिर रियलिटी शो में नजर आ रहे हैं. मशहूर सिंगिंग रियलिटी शो 'फेम गुरुकुल' जीतने के लगभग दो दशक बाद, यह सिंगर और परफॉर्मर सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में शामिल हुए हैं. इससे उन दर्शकों को पुरानी यादें ताजा हो गई हैं, जिन्हें 2000 के दशक के बीच में उनकी लोकप्रियता का दौर याद है.

कौन हैं काजी तौकीर ?
काजी तौकीर श्रीनगर के एक सिंगर, परफॉर्मर और एक्टर हैं. उन्हें सबसे पहले 2005 के म्यूजिक रियलिटी शो 'फेम गुरुकुल' से नेशनल लेवल पर पहचान मिली. यह शो अपने समय के सबसे चर्चित सिंगिंग कॉम्पिटिशन में से एक बन गया था.

काजी की अनोखी पर्सनैलिटी और परफॉर्मेंस ने उन्हें दर्शकों से जुड़ने में मदद की, और आखिरकार वे रूपरेखा बनर्जी के साथ शो के विजेताओं में से एक बने. जीत के बाद, दोनों ने साथ मिलकर म्यूजिक भी रिलीज किया, जिसमें 'ये पल' एल्बम भी शामिल था. बता दें, 'फेम गुरुकुल' शो इंटरनेशनल 'फेम एकेडमी' फॉर्मेट पर आधारित था और इसमें उभरते हुए गायकों को संगीत में प्रोफेशनल करियर बनाने के लिए एक-दूसरे से मुकाबला करने का मौका मिला.

काजी का अरिजीत के साथ कनेक्शन

काजी के 'फेम गुरुकुल' के सफर का एक दिलचस्प हिस्सा अरिजीत सिंह के साथ उनका कनेक्शन है. बता दें, बॉलीवुड के मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह भी इसी शो में हिस्सा लिया था. इस शो में काजी तौकीर एक ऐसे कंटेस्टेंट थे, जो उनसे आगे निकल गए. श्रीनगर के इस सिंगर ने शो के दौरान काफी लोकप्रियता हासिल की और आखिरकार 20 अक्टूबर, 2005 को रूपरेखा बनर्जी के साथ मिलकर शो जीता. वहीं, अरिजीत छठे स्थान पर रहे. हालांकि अरिजीत आगे चलकर भारत के सबसे सफल प्लेबैक सिंगर्स में से एक बन गए.

शो के बाद भी दोनों के बीच दोस्ती बनी रही. इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो के मुताबिक, काजी 2026 में पश्चिम बंगाल में अरिजीत के होमटाउन गए थे और दोनों के साथ समय बिताते हुए एक वीडियो शेयर किया था, जिससे उनका पुराना जुड़ाव फिर से चर्चा में आ गया.

अब, सिंगिंग शो के लगभग दो दशक के बाद, काजी एक बार फिर रियलिटी शो में वापस आ गए हैं. इस बार मंच सलमान खान का शो 'बिग बॉस 20' है. रियलिटी शो के विजेता बनने से लेकर म्यूजिक रिलीज, अधूरे रह गए एक्टिंग डेब्यू और 'अफगान जलेबी' वीडियो में यादगार उपस्थिति तक का उनका सफर उनके कमबैक को और भी दिलचस्प बनाता है.

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