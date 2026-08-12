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Bigg Boss Trailer: शो से जुड़ा नया रूल, सलमान खान देंगे कंटेस्टेंट्स को 'जीवनदान', देखें ट्रेलर

ट्रेलर से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि हर कंटस्टेंट को खेल में एक अतिरिक्त मौका मिलेगा, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि इस अतिरिक्त मौके का इस्तेमाल कैसे और कब किया जा सकता है. निर्माताओं ने इस जानकारी को गुप्त रखा है, जिससे दर्शकों को सीजन शुरू होने का इंतजार करना पड़ रहा है.

बिग बॉस 20 ट्रेलर की शुरुआत दो योद्धाओं के बीच भीषण लड़ाई से होती है, तभी सलमान खान आकर लड़ाई रोक देते हैं. फिर वे कहानी में एक नया मोड़ लाते हुए कहते हैं, 'बिग बॉस में मिलेगा, मेरी जान... एक्स्ट्रा जीवनदान '. और अंत में अपने खास अंदाज में 'तथास -दो' कहते हुए ट्रेलर खत्म करते हैं.

हैदराबाद: बिग बॉस सीजन 20 का ट्रेलर जारी हो चुका है और सलमान खान ने एक बड़ा ट्विस्ट दर्शकों के सामने पेश किया है, जिससे कंटेस्टेंट्स के खेल खेलने का तरीका बदल सकता है. नए सीजन में 'एक्स्ट्रा जीवनदान' की शुरुआत होगी, जिससे हर कंटेस्टेंट को एक और जीवन मिलेगा.

इस नए बदलाव से खेल और भी अप्रत्याशित होने की उम्मीद है, जिसमें प्रतियोगियों को यह तय करना होगा कि कब जोखिम उठाना है और कब अपने अतिरिक्त मौके का इस्तेमाल करना है.

नए सीजन के बारे में बोलते हुए, सलमान ने कहा, 'बिग बॉस में हर साल गेम बदलता है. इस बार सिर्फ गेम नहीं, खेलने का तरीका भी बदलने वाला है. 'जीवन दान' सुनने में जितना सीधा लगता है, उतना है नहीं. बाकी, घर के अंदर पता चल ही जाएगा. इस बार, यह सिर्फ गेम ही नहीं बल्कि गेम भी है'. जिस तरह से इसे बजाया जाता है वह बदल जाएगा. 'जीवन दान' सरल लग सकता है, लेकिन यह उतना सीधा नहीं है जितना लगता है.

बिग बॉस 20 से पहले, मेकर्स टीवी पर्सनैलिटीज, डिजिटल क्रिएटर्स और रियलिटी शो के जाने-माने चेहरों को मिलाकर कंटेस्टेंट्स की लिस्ट पर काम कर रहे हैं. फाइनल कंटेस्टेंट्स की लिस्ट अभी तय नहीं हुई है, लेकिन मिस्टर फैसु, अंजली अरोरा, जन्नत जुबैर, उर्फी जावेद, अरबाज पटेल और भव्य सिंह जैसे नामों की चर्चा चल रही है.

स्प्लिट्सविला, लॉकअप और रोडिज जैसे शोज के पूर्व कंटेस्टेंट्स और जाने-माने चेहरों पर भी विचार किया जा रहा है. बिग बॉस सीजन 20 का प्रीमियर 6 सितंबर को होने वाला है और यह जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा, साथ ही कलर्स टीवी पर भी प्रसारित होगा.