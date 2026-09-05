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Bigg Boss 20: घर नहीं वंडरलैंड में रहेंगे कंटेस्टेंट्स, हाउस डिजाइन से प्राइज मनी तक जानें सलमान के शो के बारे में सबकुछ

सलमान खान के शो की इस बार थीम की 'तथास्तु' है. भाईजान ने प्रोमो में इसका खुलासा किया और बताया कि कंटेस्टेंट्स को 'एक्स्ट्रा जीवन दान' मिलेगा. इस ट्विस्ट से खतरे में पड़े घरवालों को एक एक्स्ट्रा लाइफलाइन मिलने वाली है. यह एक्स्ट्रा लाइफलाइन या तो घरवाले देंगे या फिर ऑडियंस की तरफ से मिलेगी. रिपोर्ट्स की मानें तो, इस बार घरवालों को दो टीमों में बांटा जाएगा. वहीं, कप्तान एक ही रहेगा, लेकिन हर हफ्ते इसमें बदलाव होगा.

हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपने मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 20 के साथ लौट रहे हैं. बीती 4 सितंबर को शो से कुछ कंटेंस्टेंट के प्रोमो जारी किए गये. हालांकि अभी पूरी तरह से इनके चेहरों से पर्दा नहीं हटाया गया है, लेकिन शो के दर्शकों की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है. बिग बॉस 20 कल यानी 6 सितंबर को ऑनएयर होगा. इससे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं बिग बॉस 20 के घर की इनसाइड झलक. साथ ही बताएंगे शो की थीम, प्राइम मनी और इसके नए रूल्स के साथ और भी कई जरूरी बातें.

बिग बॉस ना केवल अपने कंटेस्टेंट्स, नियम और लड़ाई-झगड़ों के लिए जाना जाता है, बल्कि घर में होने वाली सजावट के लिए भी दर्शक इसे पसंद करते हैं. बिग बॉस के दर्शकों को यह देखने की भी बहुत बेचैनी होती है कि इस बार घर के अंदर का नजारा कैसा होगा. आपको बता दें, बिग बॉस के घर का लुक हर साल बदलता है और एक नई थीम के साथ दर्शकों को अट्रैक्ट करता है. इस बार बिग बॉस 20 के घर को डिजाइनर जोड़ी कंचन और रूपाली ने डिजाइन किया है. बिग बॉस 20 का घर पिछले सीजन से बहुत अलग नजर आ रहा है और इसकी थीम फैंटेसी-एडवेंचर है. घर का लुक जंगल टाइप दिया गया है, क्योंकि इसमें सजावट के लिए कई तरह के एनिमल से सजाए गए हैं. घर के बेडरूम्स को इस बार खास तरह से सजाया गया है. प्रवेश द्वार पर गोरिल्ला घर की रौनक बढ़ा रहा है. फिश वाला स्विमिंग पूल बहुत कूल वाइब्स दे रहा है. बगीचे वाले एरिया को सांप के डिजाइन से अट्रैक्टिव किया गया है.

बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट्स

फिलहाल बिग बॉस 20 से अभी किसी भी ऑफिशियल कंटेस्टेंट का नाम सामने नहीं आया है. रिपोर्ट्स की मानें तो हर बार की तरह इस बार भी घर में कुछ बड़े और कंट्रोवर्शियल नाम जुड़ने वाले हैं. इसमें सबसे पहला नाम रैपर बादशाह की एक्स-वाइफ ईशा रिखी का है. वहीं, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह की पत्नी और पूर्व एक्ट्रेस गीता बसरा, सिंगिंग रियलिटी शो फेम गुरुकुल में देश के सबसे पसंदीदा सिंगर अरिजीत सिंह को हराने वाले सिंगर काजी तौकीर, सुशांत सिंह डेथ केस में चर्चित एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती, भाग्य लक्ष्मी फेम टीवी एक्टर अमन गांधी, गोल्ड विनर बॉक्सर मैरी कॉम, खुशी दुबे, आम्रपाली दुबे, कनिका मान, कुशल तनवर, लव गिल, माही विज, युंग डीएसए, जंतर मंतर पर कॉक्रोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट का हिस्सा रहीं रिया अहिर और उदिती सिंह भी शो का हिस्सा हो सकती हैं. बता दें, 6 सितंबर को होने वाले बिग बॉस 20 के ग्रैंड प्रीमियर पर सभी कंटेस्टेंट्स के नाम के साथ चेहरे सामने आएंगे.

बिग बॉस 20 की प्राइज मनी

बिग बॉस 19 के विनर टीवी के पॉपुलर एक्टर गौरव खन्ना हैं, जिन्हें 50 रुपये की प्राइज मनी मिली थी. रिपोर्ट्स की मानें तो बिग बॉस 20 का विनर भी ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपये प्राइज मनी लेकर जाएगा.

बिग बॉस 20 में नए नियम

तथास्तु थीम की वजह से मेकर्स ने खेल के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. क्योंकि इस बार बिग बॉस के घरवाले अगर वोटों के आधार पर बाहर हो सकते हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रा वरदान देकर बचाया जा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, घर में बने रहने के लिए कंटेस्टेंट्स को टास्क पूरा करना होगा. यानी एक्स्ट्रा वरदान का हकदार वही होगा, जो टास्क को अच्छे से पूरा करेगा. अब इतना जानने के बाद बिग बॉस के दर्शकों की बेचैनी तो बढ़ने वाली है. क्योंकि इस बार का शो बेहद दिलचस्प होने वाला है.

एमसी स्टेन करेंगे धमाका

वहीं, बिग बॉस 16 के विनर, मशहूर रैपर और म्यूजिक कंपोजर एमसी स्टेन सीजन 20 के ग्रैंड प्रीमियर पर धांसू परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हैं. मेकर्स ने आज 5 सितंबर को एक प्रोमो शेयर किया है. मेकर्स ने लिखा है, रैप सुन लिया..? अब नाम गेस करो'.