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Bigg Boss 20: नकुल-गुल्लू की लड़ाई, सलमान ने काजी की क्लास लगाई, घर से बाहर हुआ ये कंटेस्टेंट, जानें किसकी होगी वापसी

बिग बॉस 20 ( Show Screen Grab )

हैदराबाद: बिग बॉस 20 अपने 40 दिन पूरे कर चुका है. घर का माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका है. बीते वीकेंड का वार में हरियाणवी कंटेंट क्रिएटर नकुल धुल की घर में एंट्री हुई थी और उन्हें गुल्लू से हाथापाई करने के चलते घर से मीडवीक में ही निकाल दिया. लेकिन नकुल को लेकर अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है. इस वीकेंड का वार सलमान खान ने नकुल-गुल्लू की लड़ाई की वजह से काजी तौकीर को जमकर फटकार लगाई. सलमान खान के क्लास लेने पर काजी का कैसा रिएक्शन रहा और इस हफ्ते किसकी घर से हो रही है विदाई चलिए जानते हैं.

नकुल-गुल्लू की लड़ाई