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BB20: घर में आते ही मारपीट शुरू! 24 घंटे में शो से बाहर नकुल धुल? जानें किस कंटेस्टेंट से लिया पंगा

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हैदराबाद: कंटेंट क्रिएटर नकुल ढुल की बीते वीकेंड का वार बिग बॉस 20 में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री हुई है. अब खबर आ रही है कि शो से नकुल का सफर 24 घंटे में खत्म हो गया है. रिपोर्ट्स की मानें तो नकुल को कथित तौर पर कुशल तंवर (उर्फ गुल्लू) के साथ हाथापाई के बाद घर से बाहर जाने के लिए कहा गया है, लेकितन शो के निर्माताओं ने नकुल के बाहर जाने की ऐसी कोई पुष्टि नहीं की है.

सोशल मीडिया पर बिग बॉस 20 के घर से नकुल के कई वीडियो सामने आ रहे हैं. नकुल ने आते ही सभी घरवालों की बोलती बंद की हुई है. जो कोई भी नकुल से कुछ भी पूछ रहा है, वह उसे तपाक से सीधा सा जवाब दे रहे हैं. इसका मतलब है कि नकुल शो में अपने हरियाणवी अंदाज से हाउसमेट्स को अन्कंफर्टेबल कर रहे हैं.

कैसे छिड़ी नकुल-गुल्लू की लड़ाई? बिग बॉस 20 के घर में रविवार रात को नकुल ढुल और गुल्लू के बीच कथित तौर पर जमकर झगड़ा हुआ. बताया जा रहा है कि यह झड़प तब शुरू हुई जब काजी ने स्काउट ओपी का मजाक उड़ाया, जिसके बाद नकुल ने स्काउट के साथ मिलकर काजी का सामना किया. गुल्लू ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन नकुल ने कथित तौर पर उसकी ओर मुड़कर उसे चुनौती देते हुए पूछा, 'क्या मतलब है, छोड़ दो? छोड़ दो?'. दोनों में हुई खूब धक्का-मुक्की