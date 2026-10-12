BB20: घर में आते ही मारपीट शुरू! 24 घंटे में शो से बाहर नकुल धुल? जानें किस कंटेस्टेंट से लिया पंगा
नकुल ढुल ने बीते वीकेंड का वार एपिसोड में दूसरे वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री ली है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 2:11 PM IST
हैदराबाद: कंटेंट क्रिएटर नकुल ढुल की बीते वीकेंड का वार बिग बॉस 20 में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री हुई है. अब खबर आ रही है कि शो से नकुल का सफर 24 घंटे में खत्म हो गया है. रिपोर्ट्स की मानें तो नकुल को कथित तौर पर कुशल तंवर (उर्फ गुल्लू) के साथ हाथापाई के बाद घर से बाहर जाने के लिए कहा गया है, लेकितन शो के निर्माताओं ने नकुल के बाहर जाने की ऐसी कोई पुष्टि नहीं की है.
🚨 Here’s How the Nakul Dhull-Gullu Fight Happened in #BiggBoss20! Nakul and Qazi were having a conversation when Qazi started talking about Scout OP behind his back. Nakul then said, “Ruko, uske piche kyun baat karna? Main usse bula ke laata hoon,” and brought Scout into the conversation. Gullu also joined in, and soon an argument broke out between him and Nakul. The argument got HEATED, and Nakul suddenly HIT Gullu hard, while Gullu also reacted and grabbed Nakul. Following the physical fight, Bigg Boss ordered Nakul Dhull to LEAVE the house immediately last night.— BBTak (@BiggBoss_Tak) October 12, 2026
सोशल मीडिया पर बिग बॉस 20 के घर से नकुल के कई वीडियो सामने आ रहे हैं. नकुल ने आते ही सभी घरवालों की बोलती बंद की हुई है. जो कोई भी नकुल से कुछ भी पूछ रहा है, वह उसे तपाक से सीधा सा जवाब दे रहे हैं. इसका मतलब है कि नकुल शो में अपने हरियाणवी अंदाज से हाउसमेट्स को अन्कंफर्टेबल कर रहे हैं.
🚨 BREAKING: BIG FIGHT ERUPTS between Nakul Dhull and Gullu inside the Bigg Boss 20 house LAST NIGHT, which reportedly escalated into PHYSICAL VIOLENCE! Nakul Dhull has been EVICTED from the BB20 house following the physical altercation! 🚨— BBTak (@BiggBoss_Tak) October 12, 2026
कैसे छिड़ी नकुल-गुल्लू की लड़ाई?
बिग बॉस 20 के घर में रविवार रात को नकुल ढुल और गुल्लू के बीच कथित तौर पर जमकर झगड़ा हुआ. बताया जा रहा है कि यह झड़प तब शुरू हुई जब काजी ने स्काउट ओपी का मजाक उड़ाया, जिसके बाद नकुल ने स्काउट के साथ मिलकर काजी का सामना किया. गुल्लू ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन नकुल ने कथित तौर पर उसकी ओर मुड़कर उसे चुनौती देते हुए पूछा, 'क्या मतलब है, छोड़ दो? छोड़ दो?'.
दोनों में हुई खूब धक्का-मुक्की
इसके बाद कथित तौर पर बहस हाथापाई में तब्दील हो गई, जिसमें दोनों ने एक-दूसरे को धक्का-मुक्की की, जिसके बाद घर के अन्य सदस्यों ने बीच-बचाव करके उन्हें अलग किया. रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि बिग बॉस ने झगड़े के बाद नकुल ढुल को घर छोड़ने का आदेश दिया, जिसका मतलब है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री के ठीक एक दिन बाद ही उन्हें घर से बाहर कर दिया गया. लेकिन मेकर्स
काजी ने बनाया 'गर्लफ्रेंड'
जियोहॉटस्टार ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर नकुल के कुछ क्लिप शेयर किये हैं. इसमें एक क्लिप में नकुल और काजी के बीच फन मोमेंट देखने को मिल रहा है. काजी अपने टटसर (एनिमल टॉय) से नकुल का मजाक बना रहे थे. काजी ने नकुल से टटसर के साथ लिप किस करने को कहा और नकुल ने वैसा किया भी. काजी ने नकुल को अपने टटसर की 'गर्लफ्रेंड' बता दिया और उनका मजाक बना दिया. दोनों के बीच यह मोमेंट काफी फनी साबित हुआ.
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