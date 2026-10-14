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BB 20: कभी मुंहजोरी, कभी हाथापाई, नकुल धुल के नॉन-स्टॉप ड्रामों से परेशान घरवालों ने की बाहर करने की मांग, सलमान लेंगे एक्शन?

नकुल धुल ( Show Poster/ETV Bharat )

हैदराबाद: बिग बॉस 20 में कंटेस्टेंट्स के बीच हाई-वोल्टेज ड्रामा अब शुरू हो चुका है. इस सीजन किसी कंटेस्टेंट लव-स्टोरी तो नहीं बनी हैं, लेकिन एक-दूजे में खूब मुंहजोरी हो रही है. रही सही कसर पूरी कर दी वाइल्डकार्ड एंट्री कंटेस्टेंट नकुल ढुल ने. जब से यह हरियाणवी कंटेंट क्रिएटर शो में आया है, तब से घर में मोहल्ले में होने वाले लड़ाई-झगड़े का माहौल बन गया है. नकुल ने घर में तकरीबन कंटेस्टेंट्स का जीना दुश्वार कर रखा है. बीते वीकेंड का वार में नकुल की बिग बॉस 20 में एंट्री हुई थी और शो में आए हुए उन्हें एक हफ्ता भी नहीं हुआ है कि मारपीट भी शुरू कर दी है.

नकुल के खेल को देखकर लग रहा है कि वह एक अलग ही रौब में हैं और वो अपने आगे किसी को कुछ समझ नही नहीं रहे हैं. यहां तक कि उन्होंने गुल्लू पर भी हाथ छोड़ दिया. अब सलमान खान के लिए इस वीकेंड का वार बड़ा फैसला लेने की चुनौती होगी. क्या सलमान इस हरकत के लिए नकुल को चेतावनी देकर छोड़ देंगे या फिर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देंगे.

नकुल का नॉन-स्टॉप ड्रामा नकुल कभी गुल्लू तो कभी कनिका से मुंहजोरी करते नजर आए. मेकर्स ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें गुल्लू और नकुल हाथापाई करने के लिए आमने सामने है और घरवाले उनके छुड़ा रहे हैं, लेकिन दोनों का पारा हाई है. दोनों एक-दूजे की जान के दुश्मन बन गए हैं. वहीं, गुल्लू संग हाथापाई करने पर माही ने नकुल के लिए कहा, 'हाथ उठाएगा यहां पर आकर, यह दो दिन का आया अपने पर राज कर रहा है'. मैं तो खामोखा भिड़ूंगा- नकुल धुल स्काउट को लेकर नकुल कुछ जानकारी निकलवाना चाह रहे थे. वहीं, काजी ने कहा दिया कि सब फन है, लेकिन नकुल को यह पसंद नहीं आया. इतने में गुल्लू बीच बोले कि सब घरवालों की मांग- 'बाहर निकालो इसे'