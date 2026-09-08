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बिग बॉस 20: मोस्ट हैंडसम बॉय रोहैद खान को तलाकशुदा माही विज ने बताया बॉयफ्रेंड मटेरियल, बोलीं- बहुत अच्छा लड़का है

हैदराबाद: बिग बॉस 20 में इस बार बहुत कमाल होने वाला है, क्योंकि सीजन 20 के लिए मेकर्स ने चुन-चुन के कंटेस्टेंट्स घर में डाले हैं. बीती 6 सितंबर को शुरू हुए बिग बॉस 20 आज 8 सितंबर को अपना दूसरा दिन पूरा करने जा रहा है. घर में कंटेस्टेंट्स के बीच पहले ही दिन से तू-तू-मैं-मैं शुरू हो चुकी है. कुछ घरवाले आपस में दोस्त भी बन गए हैं और कुछ प्यार से घरवालों की इंसल्ट भी कर रहे हैं. बिग बॉस इन सबके अलावा प्यार और रोमांस के लिए भी जाना जाता है. शो के पहले दिन से आए क्लिप से पता चलता है कि शो में प्यार का तड़का बहुत जल्द लगने वाला है. हुआ कुछ यूं कि इस वक्त बिग बॉस 20 के घर में सबकी नजर हैंडसम बॉय रोहैद खान पर है, जो दिखने में बहुत चार्मिंग हैं और अब घर की फीमेल कंटेस्टेंट्स के बीच उनके लुक को लेकर बातें भी शुरू हो गई हैं.

ऑस्ट्रियन एक्टर रोहैद वैसे हैं तो अफगानी है, लेकिन दिल से खुद को हिंदुस्तानी बताते हैं. रोहैद की यह बात सलमान खान को भी बहुत भाई थी. प्रीमियर से लेकर दूसरे दिन तक रोहैद ने घर में अपने व्यवहार और हैंडसम से जलवा बनाया हुआ है. यही वजह है कि तलाकशुदा एक्ट्रेस माही विज ने उन्हें बॉयफ्रेंड मटेरियल तक कह दिया है. दरअसल, शो से आई क्लिप में माही विज, यंग डीएसए और कनिका मान एक साथ सोफे पर बैठे नजर आ रहे हैं. माही क्लिप में कनिका से बोलती हैं, 'कनी, रोहैद बहुत गुडलुकिंग है'. इसके बाद कनिका पूछती हैं गुडलुकिंग या स्मार्ट बॉय? इस पर माही कहती हैं बॉयफ्रेंड मटेरियल है, मुझे लगता है यह बहुत अच्छा लड़का है'. क्या माही के ऐसा कहने का मतलब है कि वह कनिका को रोहैद से दोस्ती बनाने के लिए बोल रही हैं?

कनिका मान के बारे में बता दें कि वह पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस हैं और बिग बॉस 20 की पहली कंफर्म कंटेस्टेंट भी. कनिका ने बधो बहु, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी सीजन 12, नागिन सीजन 7 जैसे शो काम किया है. इसके अलावा उन्हें रूहानियत, रक्षक इंडियाज ब्रेव और सुपर सुब्बू जैसी वेब-सीरीज में देखा गया है. वहीं, रोहैद खान एक ऑस्ट्रियन एक्टर हैं, मूलरूप से अफगानी हैं, लेकिन काम इंडिया में करते हैं. रोहैद कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके हैं. रोहैद को कई भाषाएं भी बोलने आती हैं, जिसमें हिंदी भी शामिल है. यहां तक कि उन्हें भोजपुरी सिनेमा में भी दिलचस्पी है. अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं कि रोहैद खान कौन हैं, तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें.