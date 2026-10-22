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Bigg Boss 20: तलाक पर बात करते हुए फूट-फूटकर रोईं माही विज, बोलीं- जज ने कहा था एलिमनी ले लो, मैंने नहीं ली

माही विज ( Show Poster )

हैदराबाद: बिग बॉस 20 का घर उस वक्त इमोशनल हो गया, जब तलाकशुदा कंटेस्टेंट और एक्ट्रेस माही विज ने अपनी पर्सनल जिंदगी के भावुक पन्ने खोले. माही विज ने मौजूदा साल की शुरुआत में स्टार जय भानुशाली से तलाक लिया था. माही ने तलाकशुदा जिंदगी से जुड़ी ऐसी बातें शेयर कीं कि वह घर में फूट-फूटकर रोती नजर आईं. माही ने घर के सदस्यों के साथ जय से अपने अलगाव, एक सिंगल मदर के रूप में अपने अनुभव और गुजारा भत्ता न मांगने के अपने फैसले के बारे में खुलकर बात की.

अपने को-कंटेस्टेंट्स के साथ अपनी भावुक बातचीत के दौरान, माही मुश्किल से अपने आंसू रोक पाईं और फिर उन्होंने बताया कि जय द्वारा हमेशा उनका समर्थन करने के लिए तैयार रहने के बावजूद वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र क्यों रहना चाहती हैं. अरिशफा खान के साथ तीखी बहस के बाद माही को अपनी बेटी तारा को अकेले पालने की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए देखा गया.