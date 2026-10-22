Bigg Boss 20: तलाक पर बात करते हुए फूट-फूटकर रोईं माही विज, बोलीं- जज ने कहा था एलिमनी ले लो, मैंने नहीं ली
माही ने अपनी कंडीशन और जय के साथ अपने रिश्ते के खत्म होने के बाद लिए गए फैसलों के बारे में बात की
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 5:23 PM IST
हैदराबाद: बिग बॉस 20 का घर उस वक्त इमोशनल हो गया, जब तलाकशुदा कंटेस्टेंट और एक्ट्रेस माही विज ने अपनी पर्सनल जिंदगी के भावुक पन्ने खोले. माही विज ने मौजूदा साल की शुरुआत में स्टार जय भानुशाली से तलाक लिया था. माही ने तलाकशुदा जिंदगी से जुड़ी ऐसी बातें शेयर कीं कि वह घर में फूट-फूटकर रोती नजर आईं. माही ने घर के सदस्यों के साथ जय से अपने अलगाव, एक सिंगल मदर के रूप में अपने अनुभव और गुजारा भत्ता न मांगने के अपने फैसले के बारे में खुलकर बात की.
अपने को-कंटेस्टेंट्स के साथ अपनी भावुक बातचीत के दौरान, माही मुश्किल से अपने आंसू रोक पाईं और फिर उन्होंने बताया कि जय द्वारा हमेशा उनका समर्थन करने के लिए तैयार रहने के बावजूद वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र क्यों रहना चाहती हैं. अरिशफा खान के साथ तीखी बहस के बाद माही को अपनी बेटी तारा को अकेले पालने की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए देखा गया.
तलाक के बाद नहीं ली एलिमनी
माही ने अपनी कंडीशन और जय के साथ अपने रिश्ते के खत्म होने के बाद लिए गए फैसलों के बारे में बात की. एक्ट्रेस ने बताया, 'मैं एक सिंगल मदर हूं, मुझे पता है मेरा दिन कैसे बीतता है. जय मुझे बाहर जाने और अपनी जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करता रहा है. वह कहता है, 'तुम बाहर जाओ, कहीं मत जाओ. तारा के लिए घर पर बैठोट,' मेरी जिंदगी मेरे बच्चे के इर्द-गिर्द घूमती है. क्या आप जानते हैं? मैंने एक भी गुजारा भत्ता नहीं लिया. मैं सब कुछ खुद करती हूं ताकि मेरे बच्चे का जीवन सुरक्षित रहे'. अलग होने के बाद की पैसों के बारे में बात करते हुए, माही ने कहा कि उन्होंने जय से कोई गुजारा भत्ता या भरण-पोषण नहीं लिया था.
माही ने बताया कि यह उनका निजी फैसला था और उन्हें यह भी लगा कि यह जय की सालों की मेहनत से कमाई गई रकम है और यह सिर्फ उन्हीं की है. माही ने कहा, 'मैंने गुजारा भत्ता के तौर पर एक रुपया भी नहीं लिया है. मैं कोई पैसा नहीं लेती. मैं न तो भरण-पोषण लेती हूं और न ही कुछ औरट.
माही ने कहा, 'ऐसा नहीं है कि वह कुछ नहीं करता. वह बहुत कुछ करता है, लेकिन मुझे वह लेना अच्छा नहीं लगता. मुझे लगता है कि यह उसकी कमाई है. उसने इसके लिए कड़ी मेहनत की है. वह 16 घंटे काम करके खड़ा हुआ है'. माही ने उस समय को भी याद किया जब वे कोर्ट में थे और जज ने उन्हें बार-बार गुजारा भत्ता न लेने के अपने फैसले पर दोबारा सोचने के लिए कहा था.
माही विज हुईं इमोशनल
बातचीत के दौरान माही ने सिंगल मदर की चुनौतियों के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि वह समझती हैं कि रोजमर्रा की जिम्मेदारियों, पैसों की टेंशन और इमोशनल प्रेशर को संभालते हुए बच्चे का पालन-पोषण करना कितना मुश्किल हो सकता है. अभिनेत्री ने अपनी बेटी तारा का जिक्र करते हुए कहा कि उनके जीवन का ज्यादातर हिस्सा उनके बच्चों की जरूरतों के इर्द-गिर्द घूमता है.
यह चर्चा आरिश्फा खान के साथ हुई उनकी असहमति के बाद हुई, जिसके दौरान माही ने पालन-पोषण पर टिप्पणी की थी. बाद में उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन इस बातचीत से वह भावुक हो गईं.
बता दें, माही विज और जय भानुशाली ने 14 साल की शादी जनवरी 2026 में तोड़ दी. एक कंबाइंड बयान में, दोनों ने कहा कि उन्होंने एक-दूसरे का सपोर्ट करते हुए और अपने बच्चों को प्राथमिकता देते हुए अलग-अलग रास्ते अपनाने का फैसला किया है.