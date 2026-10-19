Bigg Boss 20: 'खत्म करो, आगे बढ़ो', बाहर होने के कुछ दिनों बाद नकुल धुल का पहला पोस्ट, शो में री-एंट्री का वीडियो वायरल
नकुल ने बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट शो में एंट्री ली थी और दो-तीन दिनों के अंदर ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 1:02 PM IST
हैदराबाद: बिग बॉस 20 में एक बार फिर माहौल गर्म होने जा रहा है. क्योंकि हरियाणवी कंटेंट क्रिएटर नकुल धुल की घर में दोबारा एंट्री होने जा रही है. नकुल ने बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री ली थी. वहीं, घर में जाने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने हाथापाई की और घरवालों की रिक्वेस्ट के बाद बिग बॉस ने उन्हें शो से चलता किया. नकुल ने घर में पहले से मौजूद कंटेस्टेंट गुल्लू संग हाथापाई की थी. क्या अब नकुल को बिग बॉस 20 के घर में दोबारा मौका मिलने जा रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके घर में दोबारा जाने का वीडियो वायरल हो रहा है. वहीं, बिग बॉस 20 से बाहर होने के बाद नकुल ने अपना पहला रिएक्शन दिया है. नकुल ने एक पोस्ट साझा किया है. अब बिग बॉस के दर्शक नकुल के बिग बॉस 20 में दोबारा आने के अनुमान लगा रहे हैं.
नकुल धुल का पहला रिएक्शन
नकुल ने बीती रात अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट साझा किया है. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, 'मुझे यह मौका देने के लिए बिग बॉस का बहुत-बहुत धन्यवाद. उन्होंने मेरे साथ बहुत हार्ड वर्क किया. काश मैं और अधिक योगदान दे पाता और उनके लिए और ज्यादा काम आ पाता'. नकुल धुल आगे लिखते हैं, 'मेरा मानना है कि घरवालों की रिक्वेस्ट पर मुझे बाहर किया गया था, ना कि इसलिए कि हालात बहुत खराब हो गये थे, अब खत्म करो इस मुद्दे को, आगे बढ़ो'. नकुल के इस पोस्ट से लोगों ने उनके घर में दोबारा जाने के कयास लगाने शुरू कर दिए हैं.
नकुल की री-एंट्री का वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में नकुल को घर में दोबारा एंट्री करते देखा जा रहा है. नकुल ने ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट पहनी हुई है. नकुल दरवाजा खोलते हैं और स्काउट ओपी उनका स्वागत करते हैं. दोनों एक हल्की से मुस्कान के साथ एक-दूजे को गले लगाते हैं और घर के अंदर चल देते हैं, लेकिन मेकर्स की ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है.
This is real ?? Nakul dhull re entry in Bigboss finally . . . . . #biggboss #nakuldhull #scout https://t.co/AcRyyWiwi3— world faith (@worldfaiith) October 18, 2026
किस बात पर बाहर हुए थे नकुल?
दरअसल, इस मामले में चार लोग शामिल थे. नकुल, काजी तौकीर, गुल्लू और स्काउट ओपी. सबसे पहले स्काउट और काजी के बीच कुछ कानाफूसी हुई थी. इस कानाफूसी पर नकुल ने काजी से पूछा और इतने में गुल्लू भी बीच में कूद पड़े. काजी और नकुल की लड़ाई सीधे गुल्लू-नकुल पर आई गई. नकुल और गुल्लू के बीच जब बहस हुई तो दोनों का ईगो हाई हो गया और बात हाथापाई पर जा पहुंची. इसके बाद नकुल एक तरफ और पूरा घर एक तरफ हो गया. यहां तक कि माही विज ने इस लड़ाई में हाथ साफ किया था और नकुल की कमर पर जोर से थप्पड़ मारा था. इस झगड़े के बाद घरवालों ने बिग बॉस से साफ-साफ कह दिया था कि या तो नकुल शो में रहेगा या फिर वो. फिर क्या था, बिग बॉस को फैसला सुनाना पड़ा और नकुल को बाहर का रास्ता दिखा दिया.
.#Aman ki Bigg Boss journey hoti hai khatam. Dekhiye #BiggBoss20 ka naya episode, har roz raat 9 baje #JioHotstar par aur 10:30 baje #ColorsTv par. #BiggBossOnJioHotstar https://t.co/LNlCvdNY44— JioHotstar Reality (@HotstarReality) October 18, 2026
बिग बॉस 20 से चौथा कंटेस्टेंट बाहर
बता दें, बिग बॉस 20 अपने 42 दिन पूरे कर चुका है और इस वीकेंड का वार एपिसोड से टीवी एक्टर अमन गांधी की छुट्टी हो गई है. अमन कम वोट मिलने के चलते शो से बाहर हो गए. अमन से पहले रिती तिवारी, ईशा रिखी और रौहेद खान बाहर हो चुके हैं.