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Bigg Boss 20: 'खत्म करो, आगे बढ़ो', बाहर होने के कुछ दिनों बाद नकुल धुल का पहला पोस्ट, शो में री-एंट्री का वीडियो वायरल

बिग बॉस 20 नकुल धुल ( Show Poster/ETV Bharat )

हैदराबाद: बिग बॉस 20 में एक बार फिर माहौल गर्म होने जा रहा है. क्योंकि हरियाणवी कंटेंट क्रिएटर नकुल धुल की घर में दोबारा एंट्री होने जा रही है. नकुल ने बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री ली थी. वहीं, घर में जाने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने हाथापाई की और घरवालों की रिक्वेस्ट के बाद बिग बॉस ने उन्हें शो से चलता किया. नकुल ने घर में पहले से मौजूद कंटेस्टेंट गुल्लू संग हाथापाई की थी. क्या अब नकुल को बिग बॉस 20 के घर में दोबारा मौका मिलने जा रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके घर में दोबारा जाने का वीडियो वायरल हो रहा है. वहीं, बिग बॉस 20 से बाहर होने के बाद नकुल ने अपना पहला रिएक्शन दिया है. नकुल ने एक पोस्ट साझा किया है. अब बिग बॉस के दर्शक नकुल के बिग बॉस 20 में दोबारा आने के अनुमान लगा रहे हैं.

नकुल धुल का पहला रिएक्शन