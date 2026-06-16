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बिग बॉस 20: सैंटी शर्मा की होगी सलमान खान के रियलिटी शो में एंट्री? इंटरनेट पर क्या चल रहीं बातें, जानें

सैंटी शर्मा की होगी सलमान खान के रियलिटी शो में एंट्री? ( POSTER )

हैदराबाद: बिग बॉस 20 को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा है और सोशल मीडिया पर बार-बार सामने आने वाला बतौर कंटेस्टेंट एक नाम रैपर सैंटी शर्मा का भी है. हालांकि सलमान खान के रियलिटी शो के निर्माताओं ने अभी तक कंटेस्टेंट्स की ऑफिशियल लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पेज, फैन फोरम और एंटरटेनमेंट पोर्टल्स पर शर्मा को संभावित प्रतिभागी के रूप में उनका नाम सामने आ रहा है. इस अटकलबाजी ने दर्शकों के बीच जिज्ञासा जगा दी है, जो अब एक सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं. आखिर सैंटी शर्मा कौन हैं? बता दें, 9 सितंबर, 1996 को जन्मे संती शर्मा मध्य प्रदेश के रतलाम के रहने वाले हैं. संगीत प्रेमियों द्वारा उन्हें राज्य के शुरुआती रैपरों में से एक माना जाता है. शर्मा ने लगभग 2014 में संगीत रिकॉर्ड करना शुरू किया और धीरे-धीरे हिंदी संगीत जगत में अपनी पहचान बनाई. पिछले कई सालों में, उन्होंने रैपर, गायक, गीतकार, संगीतकार और रिकॉर्ड निर्माता के रूप में काम किया है. उनके कुछ फेमस गानों में सूनी सूनी सड़क को, उड़ान और कोशिश मेरी शामिल हैं. फ्री रिलीज और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उन्होंने अपने होमटाउन से बाहर भी लोगों का मनोरंजन किया है और एक बढ़ता हुआ फैन बेस तैयार किया है. सैंटी शर्मा खबरों में क्यों हैं? संगीत के अलावा, शर्मा हाल ही में कई ऑनलाइन विवादों और सार्वजनिक बयानों के कारण सुर्खियों में रहे हैं. सबसे चर्चित घटनाओं में से एक वायरल ट्रेंड 'कॉकरोच जनता पार्टी' की उनकी आलोचना थी. शर्मा ने इसे "इंटरनेट ड्रामा" बताया और युवाओं से आग्रह किया कि वे ऑनलाइन आंदोलनों का अंधाधुंध अनुसरण करने से पहले जानकारी की पुष्टि कर लें. उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी और उनकी लोकप्रियता में काफी वृद्धि हुई.