बिग बॉस 20: सैंटी शर्मा की होगी सलमान खान के रियलिटी शो में एंट्री? इंटरनेट पर क्या चल रहीं बातें, जानें
बिग बॉस 20 को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा है और सोशल मीडिया पर बार-बार सामने आने वाला बतौर कंटेस्टेंट एक
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 16, 2026 at 12:09 PM IST
हैदराबाद: बिग बॉस 20 को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा है और सोशल मीडिया पर बार-बार सामने आने वाला बतौर कंटेस्टेंट एक नाम रैपर सैंटी शर्मा का भी है. हालांकि सलमान खान के रियलिटी शो के निर्माताओं ने अभी तक कंटेस्टेंट्स की ऑफिशियल लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पेज, फैन फोरम और एंटरटेनमेंट पोर्टल्स पर शर्मा को संभावित प्रतिभागी के रूप में उनका नाम सामने आ रहा है. इस अटकलबाजी ने दर्शकों के बीच जिज्ञासा जगा दी है, जो अब एक सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं. आखिर सैंटी शर्मा कौन हैं?
बता दें, 9 सितंबर, 1996 को जन्मे संती शर्मा मध्य प्रदेश के रतलाम के रहने वाले हैं. संगीत प्रेमियों द्वारा उन्हें राज्य के शुरुआती रैपरों में से एक माना जाता है. शर्मा ने लगभग 2014 में संगीत रिकॉर्ड करना शुरू किया और धीरे-धीरे हिंदी संगीत जगत में अपनी पहचान बनाई.
पिछले कई सालों में, उन्होंने रैपर, गायक, गीतकार, संगीतकार और रिकॉर्ड निर्माता के रूप में काम किया है. उनके कुछ फेमस गानों में सूनी सूनी सड़क को, उड़ान और कोशिश मेरी शामिल हैं. फ्री रिलीज और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उन्होंने अपने होमटाउन से बाहर भी लोगों का मनोरंजन किया है और एक बढ़ता हुआ फैन बेस तैयार किया है.
सैंटी शर्मा खबरों में क्यों हैं?
संगीत के अलावा, शर्मा हाल ही में कई ऑनलाइन विवादों और सार्वजनिक बयानों के कारण सुर्खियों में रहे हैं. सबसे चर्चित घटनाओं में से एक वायरल ट्रेंड 'कॉकरोच जनता पार्टी' की उनकी आलोचना थी. शर्मा ने इसे "इंटरनेट ड्रामा" बताया और युवाओं से आग्रह किया कि वे ऑनलाइन आंदोलनों का अंधाधुंध अनुसरण करने से पहले जानकारी की पुष्टि कर लें. उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी और उनकी लोकप्रियता में काफी वृद्धि हुई.
बादशाह के गाने 'टटेरी' को लेकर हुए विवाद के दौरान रैपर बादशाह का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने के बाद भी उनकी ऑनलाइन काफी चर्चा हुई. उनके इस रुख पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं, कुछ लोगों ने उनके समर्थन की सराहना की तो कुछ ने उनके विचारों से असहमति जताई. इन घटनाओं ने शर्मा को सार्वजनिक चर्चा में बनाए रखने में मदद की है, जिससे वह डिजिटल दर्शकों के बीच एक जाना-पहचाना नाम बन गए हैं, एक ऐसा कारक जो अक्सर रियलिटी टेलीविजन निर्माताओं का ध्यान आकर्षित करता है.
क्या सैंटी शर्मा बिग बॉस 20 में आएंगे?
फिलहाल इसका जवाब ना है. ऑनलाइन कई वायरल कंटेस्टेंट्स लिस्ट सामने आने के बावजूद, न तो बिग बॉस 20 के निर्माताओं ने और न ही शर्मा ने खुद उनकी भागीदारी की पुष्टि की है. उनकी बढ़ती लोकप्रियता और सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता के कारण उनके नाम की चर्चा हो रही है. हालांकि, आधिकारिक घोषणा होने तक, शर्मा के प्रतियोगी होने की खबरों को अटकलबाजी ही माना जाना चाहिए.
बिग बॉस 20 और सलमान खान की वापसी
शर्मा को लेकर चल रही चर्चा ऐसे समय में सामने आई है, जब बिग बॉस 20 को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है. खबरों के मुताबिक, होस्ट सलमान खान ने सितंबर के मध्य से दिसंबर तक के वीकेंड इस रियलिटी शो के लिए आरक्षित कर रखे हैं, साथ ही वे वामसी पेडिपल्ली द्वारा निर्देशित और नयनतारा अभिनीत अपनी आगामी एक्शन फिल्म पर भी काम जारी रखे हुए हैं.
इस ऐतिहासिक 20वें सीजन में टेलीविजन जगत की हस्तियों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, रियलिटी शो स्टार्स और डिजिटल क्रिएटर्स का मिश्रण देखने को मिलेगा. अफवाहों के अनुसार, फैसल शेख (मिस्टर फैसु), अंजली अरोड़ा, जन्नत जुबैर, एल्विश यादव, उर्फी जावेद, अनवेज दरबार, तुषार कारवार, रेडीमा, रुरु ठाकुर, अरबाज पटेल और भाव्या सिंह जैसे नाम शामिल हैं. बताया जा रहा है कि निर्माता एक नए रूप में तैयार किए गए घर, बड़ी चुनौतियों, मजबूत डिजिटल एकीकरण और युवा दर्शकों को आकर्षित करने वाले प्रतियोगियों की सूची की योजना बना रहे हैं.