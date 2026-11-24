Bigg Boss 20: गुल्लू को कनिका ने हुआ प्यार? कुशाल तंवर ने एक्सप्रेस की अपनी फीलिंग, बोले- मैंने ड्रैगन को पसंद कर लिया
गुल्लू ने कनिका मान के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की, जिस पर कनिका का भी रिएक्शन कैमरे में कैद हुआ है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2026 at 1:52 PM IST
हैदराबाद: बिग बॉस 20 में एक जोड़ी कपल के रूप में नजर आ रही हैं और वो कोई और नहीं कनिका मान और गुल्लू है. हालिया एपिसोड में कनिका मान और गुल्लू उर्फ कुशाल तंवर के बातचीत का एक सीन दिखाया गया, जिसमें कनिका इमोशनल हो पड़ीं. गुल्लू ने माना कि बिग बॉस 20 में कनिका के लिए उनकी फीलिंग्स दोस्ती से आगे बढ़ गई हैं. गुल्लू ने अपनी फीलिंग्स साफ कीं, वहीं कनिका ने इमोशनल अटैचमेंट के अपने डर और लोगों से दूरी क्यों बनाए रखी, इस बारे में बात की.
सामने आए क्लिप में देखा जा सकता है कि गुल्लू, कनिका और लव गिल एक साथ बैठे हुए हैं. गुल्लू ने कनिका से कहा कि उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स जागने लगी हैं, लेकिन कनिका ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया. उससे जवाब पाने की कोशिश में गूल्लू ने कनिका से मजाक में कहा, "बोल ना, गूंगी है क्या? मैंने 'आई लव यू' थोड़ी बोल दिया है." इस पर लव कनिका बोलती है, "शर्मा गई है, हां है हां."
फिर लव ने गुल्लू को अपनी फीलिंग्स क्लियर न होने के लिए चिढ़ाया. जिस पर गुल्लू कहता है, "आई लाइक यू बोला है मैंने यार. पसंद है मेरे को." कनिका ने बताया कि वह भी उसे पसंद करती है, लेकिन उनके रिश्ते को दोस्ती का रिश्ता मानती है.कनिका ने गुल्लू से कहा, "पर ऐसे तो गुल्लू मुझे भी तू पसंद है ना." लव ने उसके जवाब को आपसी भावनाओं का इजहार समझा, और कहा, "ओह, आई लक यू टू."
Gullu and Kanika trying their best to give us content nobody asked for ! Gullu and Kanika admitting they like each other! 🥶 #BiggBoss20 https://t.co/VFq3AYncyW— Kamil (@imkkamil12) November 23, 2026
लेकिन, गुल्लू चाहता था कि कनिका समझे कि उसकी फीलिंग्स बदल रही हैं. गुल्लू ने कहा, "पसंद है, लेकिन अब ज्यादा पसंद होने लगी है. पंसद चेंज होने लगी है अब. समझ रही है न लव." उसने मजाक में यह भी कहा, "मेरी गलती है मैंने ड्रैगन को पसंद कर लिया. पर मैं इसे गलती नहीं मानता यार" जब कनिका ने पूछा कि क्या वह सीरियस है, तो गुल्लू ने जवाब दिया, "मैं सीरियस हूं यार."
बाद में दोनों ने अकेले में इस बारे में बात की, जिसमें गुल्लू ने कनिका से पूछा, "ऐसे ही रहेगी क्या डाउटफुल?" उनकी बातचीत इमोशनल हो गई क्योंकि उन्होंने किसी से जुड़ने में उसकी झिझक और चोट लगने की संभावना पर बात की. कनिका फूट-फूट कर रो पड़ीं और बताया कि वह हमेशा अकेली रहीं लेकिन हर्ट होने से बच रही है. उन्होंने कहा, "अकेले ही रही हूं लेकिन हर्ट नहीं हुई हूं."
गुल्लू ने फिर पूछा कि क्या वह पिछले 2.5 साल से किसी रिलेशनशिप में थी? कनिका ने बताया कि उसने जान-बूझकर लोगों को अपने से जुड़ने से रोका था क्योंकि उन्हें डर था कि वह आखिरकार उन्हें हर्ट पहुंचा सकती है.
सलमान खान का होस्ट किया हुआ बिग बॉस 20, 6 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर शुरू हुआ था, और इसका टेलीविजन ब्रॉडकास्ट कलर्स टीवी पर हुआ. 20वां सीजन 'तथास्तु' की थीम पर आधारित है और इसमें एक वरदान ट्विस्ट है, जिससे कंटेस्टेंट को गेम में एक और मौका मिलता है. एपिसोड रोजाना जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स टीवी पर रात 10:30 बजे स्ट्रीम होते हैं.