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Bigg Boss 20: गुल्लू को कनिका ने हुआ प्यार? कुशाल तंवर ने एक्सप्रेस की अपनी फीलिंग, बोले- मैंने ड्रैगन को पसंद कर लिया

गुल्लू-कनिका मान ( IANS )

हैदराबाद: बिग बॉस 20 में एक जोड़ी कपल के रूप में नजर आ रही हैं और वो कोई और नहीं कनिका मान और गुल्लू है. हालिया एपिसोड में कनिका मान और गुल्लू उर्फ कुशाल तंवर के बातचीत का एक सीन दिखाया गया, जिसमें कनिका इमोशनल हो पड़ीं. गुल्लू ने माना कि बिग बॉस 20 में कनिका के लिए उनकी फीलिंग्स दोस्ती से आगे बढ़ गई हैं. गुल्लू ने अपनी फीलिंग्स साफ कीं, वहीं कनिका ने इमोशनल अटैचमेंट के अपने डर और लोगों से दूरी क्यों बनाए रखी, इस बारे में बात की.

सामने आए क्लिप में देखा जा सकता है कि गुल्लू, कनिका और लव गिल एक साथ बैठे हुए हैं. गुल्लू ने कनिका से कहा कि उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स जागने लगी हैं, लेकिन कनिका ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया. उससे जवाब पाने की कोशिश में गूल्लू ने कनिका से मजाक में कहा, "बोल ना, गूंगी है क्या? मैंने 'आई लव यू' थोड़ी बोल दिया है." इस पर लव कनिका बोलती है, "शर्मा गई है, हां है हां."

फिर लव ने गुल्लू को अपनी फीलिंग्स क्लियर न होने के लिए चिढ़ाया. जिस पर गुल्लू कहता है, "आई लाइक यू बोला है मैंने यार. पसंद है मेरे को." कनिका ने बताया कि वह भी उसे पसंद करती है, लेकिन उनके रिश्ते को दोस्ती का रिश्ता मानती है.कनिका ने गुल्लू से कहा, "पर ऐसे तो गुल्लू मुझे भी तू पसंद है ना." लव ने उसके जवाब को आपसी भावनाओं का इजहार समझा, और कहा, "ओह, आई लक यू टू." लेकिन, गुल्लू चाहता था कि कनिका समझे कि उसकी फीलिंग्स बदल रही हैं. गुल्लू ने कहा, "पसंद है, लेकिन अब ज्यादा पसंद होने लगी है. पंसद चेंज होने लगी है अब. समझ रही है न लव." उसने मजाक में यह भी कहा, "मेरी गलती है मैंने ड्रैगन को पसंद कर लिया. पर मैं इसे गलती नहीं मानता यार" जब कनिका ने पूछा कि क्या वह सीरियस है, तो गुल्लू ने जवाब दिया, "मैं सीरियस हूं यार."