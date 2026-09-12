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Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar: 'रॉकस्टार' काजी तौकीर के फैन हुए सलमान खान, इस हफ्ते किसकी लगेगी क्लास?, जानें

बिग बॉस 20 वीकेंड का वार एपिसोड ( ANI )

हैदराबाद: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 20 अपने पहले वीकेंड का वार एपिसोड में पहुंच चुका है. बीती 6 सितंबर से शुरू हुए बिग बॉस 20 ने पहले ही दिन से दर्शकों को अपना दिवाना बना रखा है. घर में 16 कंटेस्टेंट्स अलग-अलग फील्ड से आए हैं और अपना-अपना खेल दिखा रहे हैं. मगर इन 16 कंटेस्टेंट्स में से सबसे ज्यादा पॉपुलर काजी तौकीर हो रहे हैं. काजी ने अपने सिग्नेचर स्टाइल 'आई एम ए रॉकस्टार बेबे' से घर का अलग ही माहौल सेट किया हुआ है. वहीं, सलमान खान भी काजी के दिवाने हो गये हैं. अब शो के पहले वीकेंड का वार पर सलमान ने काजी को थोड़ी फटकार लगाते हुए तारीफ भी की. साथ ही घर के कई कंटेस्टेंट्स की क्लास भी ली. दरअसल, मेकर्स ने बिग बॉस 20 के पहले वीकेंड का वार के एपिसोड के प्रोमो जारी कर दिए हैं. इसमें सबसे मजेदार वो प्रोमो है, जिसमें सलमान रॉकस्टार कंटेस्टेंट काजी तौकीर की तारीफ कर रहे हैं. सलमान ने काजी के लिए कहा, इस घर में कितने भी स्टार्स हैं, लेकिन रॉकस्टार तो एक ही है काजी तौकीर. पूरे वीक में आप आऊ करके चल रहे थे'. इसके बाद सलमान ने काजी से कहा, मुझे भी सीखा दो ना ये सब'. इतना कहने के बाद काजी अपना सिग्नेचर स्टेप करते हैं और फिर सलमान पूरे घरवालों को काजी के साथ यह स्टेप करने को बोलते हैं. यकीन मानों काजी के इस स्टेप को घरवालों ने खूब एन्जॉय किया. सलमान ने लगाई काजी की क्लास