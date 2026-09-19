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बिग बॉस 20 फर्स्ट एलिमिनेशन: रोहैद खान, आसिफ खान या तन्मय सिंह, किसका हुआ घर से पत्ता साफ?, जानें

बिग बॉस 20 फर्स्ट एलिमिनेशन ( POSTERS )

हैदराबाद: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 20 अपना दूसरा हफ्ता पूरा करने जा रहा है. बीती 6 सितंबर को 16 कंटेस्टेंट्स के साथ शुरू हुए शो का माहौल अब पूरी तरह से गरमा चुका है. सलमान खान भी वीकेंड का वार में कई घरवालों को फटकार लगा चुके हैं. अब खबर आई है कि घर में पहला एविक्शन हो चुका है. बिग बॉस 20 में रोहैद खान, आसिफ खान और तन्मय सिंह घर से बेघर होने के लिए सीधे नॉमिनेट हुए थे और इनमें से एक का घर से जाना तय हो गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, रोहैद खान, आसिफ खान और तन्मय सिंह में से ऑस्ट्रियाई एक्टर की छुट्टी हो चुकी है. जी हां, रोहैद खान का सफर बिग बॉस 20 के घर में खत्म हो गया है. बताया जा रहा है कि रोहैद की घर में भागीदारी बहुत कम थी. घर में हुए टास्क में उनका योगदान ना के बराबर माना जा रहा था. घर के कामों में भी रोहैद हाथ नहीं बटा रहे थे. यहां तक कि वह किचन के काम से भी कतरा रहे थे.