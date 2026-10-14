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21 साल बाद खुली बिग बॉस 20 फेम काजी तौकीर की किस्मत, सलमान खान के कंपोजर ने ऑफर किए 5 ब्लॉकबस्टर गाने

बिग बॉस 20 काजी तौकीर ( Show Poster )

हैदराबाद: किसकी किस्मत कब पलट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता. साल 2005 में सिंगिंग रियलिटी शो फेम गुरुकुल जीतने वाले काजी तौकीर का अब जाकर सितारा चमकता नजर आ रहा है. इस शो में उन्होंने अरिजीत सिंह को पछाड़ा था और विनर बने थे, लेकिन आज अरिजीत सिंह दुनिया के लिए एक जानी पहचानी आवाज है और काजी 21 सालों तक गुमनामी की जिंदगी जीते रहे. लेकिन कहते हैं ना भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं. अब काजी को बॉलीवुड के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर साजिद खान ने सोशल मीडिया पर आकर 5 गाने ऑफर किए हैं. काजी तौकीर फिलहाल बिग बॉस 20 में सबका दिल जीत रहे हैं और दर्शकों को सबसे ज्यादा एंटरटेन ने कर रहे हैं. ऐसे साजिद खान को भी काजी का गेम शानदार लगा और उन्होंने उनके नाम एक वीडियो शेयर किया.

काजी तौकीर की खुली किस्मत