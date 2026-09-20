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Bigg Boss 20: क्या 'वीकेंड का वार' के बीच सलमान खान को आया कार्डियक अरेस्ट? आधी रात को पोस्ट कर बोले 'भाईजान'- सॉरी

सलमान खान ( ANI )

हैदराबाद: 'बिग बॉस 20' के हालिया प्रोमो ने सलमान खान के फैंस के लिए चिंता खड़ी कर दी. प्रोमो में सलमान खान को सीने में दर्द होते हुए दिखाया गया था, जिसे देख फैंस चिंतित हो गए कि क्या भाईजान की तबीयत ठीक है? शो का यह प्रोमो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिससे फैंस की चिंताए बढ़ती गई और सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें होने लगी. इन चिंताओं के बीच सलमान खान ने आधी रात को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया और प्रोमो की पूरी सच्चाई बताई. 19 सितंबर को बिग बॉस 20 के प्रोमो में स्टेज पर सलमान खान को सीने में दर्द होता हुआ दिखाए जाने के बाद उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई गई. इस प्रोमो में एक्टर को स्टेज पर लेटे हुए, अपना सीना पकड़े और डॉक्टर को बुलाते हुए दिखाया गया था, जिससे फैंस के बीच चिंता फैल गई और कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके ठीक होने की कामना की. इसे बाद सलमान ने अब एक बयान जारी किया और साफ किया कि उनकी सेहत में कोई दिक्कत नहीं है और बताया कि वह सीन उस मैसेज का हिस्सा था जो वह कंटेस्टेंट काजी तौकीर तक पहुंचाना चाहते थे. अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर करते हुए सलमान खान ने लिखा, 'भगवान की कृपा से मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है. बिग बॉस का प्रोमो जिस तरह से एडिट किया गया, वैसा नहीं होना चाहिए था.इससे असली पर्पज ही खत्म हो गया और ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी वही कर रहा हूं जो काजी घर के अंदर कर रहे थे.'