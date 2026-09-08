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Bigg Boss 20 Day 1: BB हाउस में JodiBanao.com , माही विज CEO तो यंग बने फाउंडर, मैरी कॉम ने घरवालों को सिखाई बॉक्सिंग

'बिग बॉस 20' का पहला एपिसोड काफी शानदार रहा है. शो में मस्ती, मसाला, नोकझोंक सबकी झलक देखने को मिली. आइए देखें शो का हाइलाइट्स...

Mahhi Mary Kom
माही विज-मैरी कॉम (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2026 at 1:59 PM IST

5 Min Read
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हैदराबाद: 'बिग बॉस 20' की शुरुआत उसी तरह के ड्रामे के साथ हुई है, जिसकी उम्मीद दर्शक सलमान खान के रियलिटी शो से करते हैं. जहां बीबी हाउस में नोक-झोंक के साथ ही हंगामा शुरू हो गया है, वहीं नए सीजन के पहले बड़े ट्विस्ट ने घर का माहौल ही बदल दिया है. यह खास सीजन 'वरदान या तूफान' थीम पर आधारित है, जिसमें हर कंटेस्टेंट को दो लाइफलाइन दी गई हैं और गेम में शुरुआत से ही स्ट्रैटेजी का एक नया पहलू जोड़ा गया है.

'बिग बॉस 20' डे 1
बिग बॉस 20 का पहला दिन धमाकेदार रहा. माही विज ने जब घर वालों से अपना सामान उठाने और चाय बनाने में मदद मांगी, तो उन्हें घर वालों की शिकायतों का सामना करना पड़ा. वहीं, काजी तौकीर और यंग डीएसए के बीच हुई एक अलग बहस को झगड़े में बदलते हुए देखा गया. एपिसोड में काजी को एक शुरुआती झटका भी लगा, जब कनिका मान ने उनके खिलाफ एक खास पावर का इस्तेमाल किया और उन्हें कैप्टेंसी की रेस से बाहर कर दिया.

कनिका मान ने खास पावर का किया इस्तेमाल
बता दें, 'बिग बॉस 20' के ग्रैंड प्रीमियर के बाद, कनिका मान को पहले कंटेस्टेंट के तौर पर एक खास पावर मिली, जिसमें गेम को पूरी तरह बदलने वाला एक ट्विस्ट भी था. जैसे ही कनिका मान ने गेम में अपनी पावर का इस्तेमाल किया, काजी तौकीर घर के पहले कैप्टन बनने का मौका गंवा बैठे. इससे दोनों के बीच शुरुआती दुश्मनी शुरू हो गई और यह साफ हो गया कि एक की लाइफलाइन दूसरे के लिए खतरनाक साबित हो सकती है. दूसरी ओर, बिग बॉस 20 में पहला कैप्टेंसी टास्क हुआ, जिसमें कंटेस्टेंट्स शो का पहला कैप्टन बनने के लिए एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देते दिखे. कैप्टेंसी टास्क के दौरान घर में एक नया ड्रामा भी देखने को मिला, जब तीन कंटेस्टेंट्स के बीच तीखी बहस हो गई.

घर में कई बार हुए झगड़े
घर में कई बार झगड़े हुए. माही की अमन गांधी, ईशा रिखी और अरिशफा खान के साथ बातचीत के अलावा, अरिशफा और काजी के बीच भी तीखी बहस हुई. साथ ही, घर में संभावित कपल्स को लेकर अटकलें लगाई गईं और कैप्टेंसी की रेस से जुड़ा एक बर्थडे-थीम वाला केक टास्क भी हुआ, जिसमें काजी ने मॉडरेटर की भूमिका निभाई.

जब अरिशफा ने आम्रपाली को 'ढोंगी' कहा, तो माही भी तुरंत बातचीत में शामिल हो गईं और युवा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर बरस पड़ीं. असल में, अरिशफा ने यह भी दावा किया कि आम्रपाली ने उन्हें अपशब्द कहे, जिस पर भोजपुरी एक्ट्रेस ने जवाब दिया, 'बच्चे, आवाज नहीं निकल रही? गर्म पानी पीकर आओ.' खैर, इस बहस का घर के माहौल पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा.

बीबी हाउस में मैरी कॉम का बॉक्सिंग क्लास
एपिसोड में मैरी कॉम को अपनी निजी जिंदगी के बारे में भी बात करते हुए देखा गया. उन्होंने बताया कि वह हमेशा से एक बेटी चाहती थीं. उन्होंने कहा कि जुड़वां बेटों के जन्म के बाद, उन्होंने अपनी उस इच्छा को पूरा करने के लिए एक बच्ची को गोद लेने का फैसला किया. इसके अलावा, वह घर वालों को बॉक्सिंग सिखाती भी दिखीं. इस दौरान मैरी के शेड्यूल को लेकर घरवाले चर्चा भी करते दिखें. आम्रपाली दुबे ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैरी कॉम इस तरह उनके सामने होंगी.

माही और यंग ने लोगों की बनाई जोड़ी

माही और यंग का बातचीत भी देखा गया. यंग ने कहा कि उन्हें लगता है कि गुल्लू और कनिका बिग बॉस 20 के घर में एक कपल बन सकते हैं. इस दौरान यंग का मस्ती वाला अंदाज भी देखने को मिला. इसके बाद एक और सीन आता है. जहां माही, यंग और कनिका बैठकर बात करते दिखें. इस बीच माही कनिका से पूछती है किया उनका बाहर कोई बॉयफ्रेंड है. कनिका ना कहती हैं. इसके बाद माही बोलती है कि यहां बैठकर दोनों लोगों की जोड़िया बनाते हैं. इस बीच यंग बोलते हैं, 'हम जोड़ी बनाओ डॉट काम है. मैं फाउंडर हूं और माही सीईओ.' इस पर कनिका यंग से पूछती हैं, तुमको बनानी है जोड़ी? यंग ना कहते हैं. कनिका बोली है, 'शरमा गया.' इस दौरान तीनों के बीच मस्ती वाला सीन देखने को मिला.

बिग बॉस 20 के नए एपिसोड रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा है. टीवी वाले ऑडियंस इसे रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पर देख सकते हैं.

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