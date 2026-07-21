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'बिग बॉस 20' का एलान, शो के नए लोगो के साथ प्रोमो हुआ रिलीज, जानें कौन होगा होस्ट?

'बिग बॉस 20' ( IANS )

हैदराबाद: 'बिग बॉस' के फैंस का इंतजार खत्म हुआ. मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर 'बिग बॉस 20' का एलान कर दिया है. बताया जा रहा है कि सलमान खान इस सुपरहिट रियलिटी शो के एक और सीजन को होस्ट करेंगे. 21 जुलाई को, जियो हॉटस्टार ने शो का बिल्कुल नया 'आई लोगो' (आंख वाला लोगो) भी जारी किया, जिससे फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई है. बिग बॉस के मेकर्स ने 21 जुलाई को इंस्टाग्राम पर सीजन 20 का एलान करके फैंस में जबरदस्त उत्साह भर दिया है. जैसे ही जियोहॉटस्टार ने इंस्टाग्राम पर शो का नया 'आई लोगो' (आंख वाला लोगो) दिखाया. जहां कई लोगों ने नए लोगो के डिजाइन की तारीफ की, वहीं दूसरों ने नए सीजन के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार जाहिर किया. मेकर्स ने बिग बॉस 20 का प्रोमो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'दशकों बाद... अभी भी सबसे अधिक ध्यान खींचने वाला बिग बॉस 20 जल्द आ रहा है.' इस लोगो का डिजाइन रंग-बिरंगा और आकर्षक है, जो इस लंबे समय से चल रहे शो के एक नए अध्याय का संकेत देता है.