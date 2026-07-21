'बिग बॉस 20' का एलान, शो के नए लोगो के साथ प्रोमो हुआ रिलीज, जानें कौन होगा होस्ट?
'बिग बॉस' के फैंस के लिए गुड न्यूज है. मेकर्स ने 20वें सीजन का एलान किया है. साथ ही नया लोगो भी जारी किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 21, 2026 at 8:45 PM IST
हैदराबाद: 'बिग बॉस' के फैंस का इंतजार खत्म हुआ. मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर 'बिग बॉस 20' का एलान कर दिया है. बताया जा रहा है कि सलमान खान इस सुपरहिट रियलिटी शो के एक और सीजन को होस्ट करेंगे. 21 जुलाई को, जियो हॉटस्टार ने शो का बिल्कुल नया 'आई लोगो' (आंख वाला लोगो) भी जारी किया, जिससे फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई है.
बिग बॉस के मेकर्स ने 21 जुलाई को इंस्टाग्राम पर सीजन 20 का एलान करके फैंस में जबरदस्त उत्साह भर दिया है. जैसे ही जियोहॉटस्टार ने इंस्टाग्राम पर शो का नया 'आई लोगो' (आंख वाला लोगो) दिखाया. जहां कई लोगों ने नए लोगो के डिजाइन की तारीफ की, वहीं दूसरों ने नए सीजन के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार जाहिर किया.
मेकर्स ने बिग बॉस 20 का प्रोमो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'दशकों बाद... अभी भी सबसे अधिक ध्यान खींचने वाला बिग बॉस 20 जल्द आ रहा है.' इस लोगो का डिजाइन रंग-बिरंगा और आकर्षक है, जो इस लंबे समय से चल रहे शो के एक नए अध्याय का संकेत देता है.
हालांकि मेकर्स ने अभी तक प्रीमियर की तारीख नहीं बताई है, लेकिन उन्होंने इशारा दिया है कि बिग बॉस 20 'जल्द आ रहा है'. इस एलान से ऑनलाइन काफी उत्साह पैदा हो गया है. फैंस अपनी प्रतिक्रियाएं शेयर कर रहे हैं और आने वाले कंटेस्टेंट्स और शो के फॉर्मेट के बारे में अंदाजे लगा रहे हैं. जबकि कई लोगों ने नए 'आई लोगो' को आइकॉनिक बताया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस ब्लॉकबस्टर रियलिटी शो के एक और सीजन के लिए सलमान खान होस्ट के तौर पर वापसी करेंगे. वहीं, कई फैंस ने आने वाले सीजन के लिए अपनी विशलिस्ट भी शेयर करना शुरू कर दिया. सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली प्रतिक्रियाओं में कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट की वापसी की मांग शामिल थी.
पिछले कुछ हफ्तों से बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट्स के तौर पर कई नाम चर्चा में हैं. रैपर सैंटी शर्मा, जन्नत ज़ुबैर, फैसल शेख , अरबाज़ पटेल, ऊर्फी जावेद, रुरू ठाकुर और अंजलि अरोड़ा जैसे नाम सामने आए हैं. ये वो सेलिब्रिटीज हैं, जिनके नाम सलमान खान के रियलिटी शो के लिए बातचीत करने की अफवाहें हैं. हालाँकि, मेकर्स ने अभी तक इनमें से किसी भी नाम की पुष्टि नहीं की है.