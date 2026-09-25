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बिग बॉस 20: 'मूछ नहीं तो मर्द नहीं', सलमान खान के शो में इस कंटेस्टेंट ने ये क्या कह दिया, इंटरनेट पर मचा हंगामा

हैदराबाद: आसिफ खान इन दिनों बिग बॉस 20 के घर में अपने परफॉर्मेंस से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे है. लोग उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं. लेकिन हाल ही में उनके एक बयान ने उनके फैंस का दिल तोड़ दिया है. यह सब तब हुआ जब कैप्टेंसी के हालिया टास्क के दौरान "असली मर्द" क्या होता है, इस पर उनकी बातों को लेकर तीखी बहस हो गई. कुछ दर्शक आसिफ के बयान को "बीमार मानसिकता" कह रहे हैं.

बिग बॉस 20 के हालिया एपिसोड में, यंग डीएसए की टीम स्काउट ओपी, आसिफ खान, लव गिल, आम्रपाली दुबे, रीति तिवारी और मैरी कॉम ने डिस बैटल कॉम्पिटिशन जीता और कैप्टेंसी के लिए दावेदार बन गए. हालांकि, इसके बाद बिग बॉस ने एक और टास्क रखा, जिसमें उन्होंने बाकी घरवालों से कहा कि वे उस व्यक्ति को रिजेक्ट करें जिसे वे कैप्टन नहीं बनाना चाहते थे.

जब गुल्लू ने यंग डीएसए के चेहरे पर 'रिजेक्टेड' का स्टैम्प लगाया, तो उसने बताया कि यंग को लगता था कि वही पूरा घर चला रहा है, जबकि असल में ऐसा नहीं था. उसने इस बात पर भी सवाल उठाया कि यंग अपने ग्रुप के सभी लोगों की मूंछें एक ही तरह से बनवाता था, जिससे पता चलता था कि यंग चाहता था कि सब उसकी मर्जी से काम करें.

बाद में, जब आसिफ को मेजोरेटी के साथ रिजेक्टेड का स्टैम्प मिला, तो उन्होंने मूंछों के मुद्दे पर युंग का बचाव किया और कहा, "हम ना राजस्थान से आते हैं, ये मूंछ हमारी पहचान है, और मुछमुंडों को मर्दों में नहीं मानते हम. इसलिए दाढ़ी ऐसी है." जबकि युंग ने उनके रुख का समर्थन किया, वहीं, गुल्लू और अमन गांधी ने उनके खिलाफ आवाज उठाई. गुल्लू ने कहा, "बहुत से लोग मूंछें नहीं रखते, जिनके आप शो में आए हो वो भी मूंछ नहीं रखते."