'बिग बॉस 19' वीकेंड का वार: शो खत्म होने से पहले तान्या मित्तल को एकता कपूर से मिला बड़ा सरप्राइज, अमाल की भी चमकी किस्मत

रविवार, 23 नवंबर को बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार पर टीवी क्वीन एकता कपूर एक बार फिर से शो पर आ रही हैं. इस बार वह खाली हाथ नहीं आई हैं, बल्कि कुछ सरप्राइज भी लेकर आई हैं. उन्होंने शो में तान्या मित्तल को एक टीवी शो ऑफर किया है.

बिग बॉस 19 का इस बार का वीकेंड का वार काफी शानदार होने वाली है, क्योंकि इस वीकेंड का वार पर तान्या मित्तल को एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है. इस सरप्राइज से ना सिर्फ तान्या , बल्कि सभी घरवालें हैरान हैं.

मुंबई: 'बिग बॉस 19' की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल इन दिनों छाई हुई हैं. उनकी पॉपुलैरिटी तब से आसमान छू रही है जब से उन्होंने बिग बॉस 19 में एंट्री की हैं. सोशल मीडिया पर उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है. सलमान खान का यह रियलिटी शो खत्म होने में सिर्फ दो हफ्ते बाकी हैं. शो खत्म होने से पहले ही तान्या मित्तल को एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है. वो सरप्राइज क्या है, चलिए जानते हैं...

तान्या मित्तल का यह पहला टीवी शो होगा. इस पर होस्ट सलमान खान का मजेदार रिएक्शन था, और वह तान्या के आने वाले रोल के बारे में मजाक करते हुए देखे गए. दिलचस्प बात यह है कि एकता ने अमाल मलिक को भी कास्ट करने का ऑफर दिया है.

'बिग बॉस 19' के लेटेस्ट प्रोमो में सलमान खान, बिग बॉस 19 वीकेंड का वार के दौरान एकता कपूर का स्टेज पर स्वागत करते हुए दिख रहे हैं. फिर वह घरवालों से बात करती हैं, और उन्हें बताती हैं कि वह एक ऐप लॉन्च कर रही हैं. इसके साथ ही उन्होंने अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में भी बात कीं. उन्होंने बताया कि वह अपने प्रोजेक्ट में उनमें से दो को कास्ट करना चाहेंगी.

एकता कपूर कहती हैं, 'मेरा एक ऐप लॉन्च होने वाला है. फेज 1 शुरू हो गया है. सलमान सर के शो में एक ऑफर करना मेरा रिवाज रहा है. असल में दो लोग हैं जिन्हें मैं कास्ट करना चाहूंगी. एक जो एक्टर नहीं है- अमाल और दूसरा इंसान- ‘दुनिया पित्तल दी!’ (तान्या मित्तल) मैं तुम्हें कास्ट करना चाहूंगी.'

तान्या इस ऑफर से बहुत खुश दिखाई दीं. उन्होंने एकता कपूर से कहा, 'यह एक सपना सच होने जैसा है मैम. थैक्यू सो मच.' इस पर सलमान खान ने रिएक्शन दिया और मजाक में तान्या से कहा, 'लेकिन ये गरीब लड़की का रोल है. कैसे अदा करोगी?'

जहां तक ​​शो की बात है, बिग बॉस 19 रोजाना रात 9 बजे जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होता है और रात 10 बजे कलर्स टीवी पर प्रसारित होता है.