'बिग बॉस 19' ग्रैंड फिनाले: कौन होगा विनर, गौरव खन्ना, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट या फिर प्रणित मोरे?

महीनों भर के ड्रामा, लड़ाइयों, दोस्ती, और ट्विस्ट के बाद, बिग बॉस 19 के विनर का एलान आज रात होने वाली है. नॉमिनेशन, टास्क, पब्लिक ओपिनियन और एक-दूसरे पर भारी पड़ते हुए गौरव खन्ना, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, प्रणित मोरे और फरहाना भट्ट फाइनल तक पहुंच गए. आज रात के फिनाले में कुछ शानदार परफॉर्मेंस, इमोशनल थ्रोबैक, चौंकाने वाले एलिमिनेशन और, विनर की घोषणा होने वाली है.

मुंबई: 'बिग बॉस 19' ग्रैंड फिनाले आज, 7 दिसंबर को होने वाला है. शो को टॉप फाइनलिस्ट मिल चुके हैं. पांच फाइनलिस्ट में से एक विनर की ट्रॉफी और प्राइज मनी घर ले जाएगा, जिसका अभी ऐलान होना बाकी है.

बॉलीवुड के स्टार कार्तिक आर्यन 'बिग बॉस 19' के सेट पर नजर आए. एक्टर शो में अनन्या पांडे के साथ अपनी आने वाली फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का प्रमोशन करते दिखेंगे. उनकी यह फिल्म क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

बिग बॉस 19 का विनर कौन?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती अनऑफिशियल ऑनलाइन वोटिंग चार्ट में गौरव खन्ना अभी टॉप पर चल रहे हैं. उनके मजबूत फैनबेस ने उन्हें फिनाले ट्रेंड्स में आगे बढ़ा दिया है, जिससे वह नंबर 1 पर हैं. उनके ठीक पीछे म्यूजिक कंपोजर-सिंगर अमाल मलिक हैं. अमाल दूसरे स्थान पर हैं.

अमाल के बाद कश्मीर की रहने वाली फरहाना भट्ट हैं, जिन्होंने इस सीजन में जबरदस्त परफॉर्मर किया है. फरहाना भट्ट तीसरे स्थान पर हैं. इस बीच, तान्या मित्तल और प्रणित मोरे चौथे और पांचवें स्थान पर हैं, हालांकि उनके बीच का अंतर अभी भी तय नहीं है.

हालांकि ये जानकारी ऑफिशियल नहीं हैं, लेकिन ये फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. सोशल मीडिया हैशटैग, ट्रेंड स्क्रीनशॉट, फैन एडिट और हर फैनडम की लगातार कैंपेनिंग से भरा हुआ है. वोटिंग लाइनें अभी भी खुली हैं, इसलिए समर्थक अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को टॉप पर पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं.