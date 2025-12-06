ETV Bharat / entertainment

बिग बॉस 19 ग्रैंड फिनाले: ट्रॉफी का फर्स्ट लुक, क्या ये हैं टॉप 3 कंटेस्टेंट्स?, गौरव खन्ना के विनर घोषित होने का क्या है सच? जानें

बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले कल यानी 7 दिसंबर को होने वाला है, जिसमें टॉप कंटेस्टेंट्स की जर्नी देखने को भी मिलेगी.

बिग बॉस 19 ग्रैंड फिनाले
Published : December 6, 2025 at 1:05 PM IST

Published : December 6, 2025 at 1:05 PM IST

हैदराबाद: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 19 अपने फिनाले से एक दिन दूर हैं. बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले कल 7 दिसंबर को होने जा रहा है. इस वक्त घर में गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल टॉप 5 फाइनलिस्ट कंटेंस्टेंट्स हैं. इन पांचों में पब्लिक वोटिंग के जरिए बड़ी जंग हो रही है. इस बीच बिग बॉस 19 की चमचमाती ट्रॉफी भी सामने आ चुकी है. वहीं, सोशल मीडिया पर टॉप 3 कंटेस्टेंट्स की भी चर्चा है. साथ ही जानेंगे कि क्या गौरव खन्ना सच में बिग बॉस 19 के विनर हैं.

बिग बॉस 19 की ट्रॉफी का फर्स्ट लुक

बिग बॉस के इतिहास में इस बार ट्रॉफी सबसे अलग और अनूठी है, जो 'घरवालों की सरकार' थीम पर बेस्ड है. आपको जानकर हैरानी होगी सलमान खान ने बिग बॉस 19 के प्रोमो में जो हैंड जेस्चर दिया था, ट्रॉफी का शेप वैसा ही है. मालती चाहर के बाहर होते ही घर में बचे पांचों कंटेस्टेंट्स को अंसेबली रूम में बुलाया गया और वहां ट्रॉफी से पर्दा हटाया गया. ट्रॉफी देखते ही सभी कंटेस्टेंट्स के चेहरे खिल उठे. ट्रॉफी किसी हीरों के हार की तरह चमचमा रही है.

टॉप 3 फाइनलिस्ट कौन-कौन ?

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत शोर है. गौरव खन्ना को स्क्रिप्टेड विनर बताया जा रहा है. कहा जा रहा है कि वोटिंग के मामले में अमाल मलिक सबसे पीछे हैं और फराहाना भट्ट भी पीछे बताई जा रही हैं. इस आधार पर टॉप 3 कंटेस्टेंट्स में गौरव, प्रणित मोरे और तान्या मित्तल का नाम सामने आ रहा है. लाइवफीड अपडेट्स के आंकडे़ कुछ और ही स्टेटस दे रहे हैं. इसके मुताबिक, गौरव खन्ना विनर, फरहाना भट्ट फर्स्ट रनर अप, प्रणित मोरे (तीसरे नंबर पर), चौथे स्थान पर अमाल और तान्या सबसे पीछे रहेंगी. रिपोर्ट्स की मानें तो 'बिग बॉस 19' विनर को 50 लाख रुपये की इनामी राशि मिलेगी, लेकिन मेकर्स ने इसकी पुष्टि नहीं की है.

विनर घोषित हुआ ये कंटेस्टेंट?

शो के ऑफिशियल एलान से पहले विकीपीडिया ने गौरव खन्ना को बिग बॉस 19 का विजेता घोषित कर दिया है. यह देख अब बिग बॉस के दर्शक अचंभे में हैं, लेकिन क्या यह सच है?, चलिए जानते हैं. आपको बता दें, विकीपीडिया पर ज्यादातर यूजर्स द्वारा एडिट की गई जानकारी होती हैं, ऐसे में गौरव खन्ना को फिलहाल बिग बॉस 19 का विनर नहीं कहा जा सकता है. इस तरह का वाकया बिग बॉस 18 में भी हो चुका है, जब रजत दलाल को विनर बता दिया गया था, लेकिन शो के ऑफिशियली विनर करणवीर मेहरा चुने गए थे. बता दें, बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर, 2025 को होगा और तब पता चलेगा आखिर शो का असली विनर कौन हैं? यह शो जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर रात 9 बजे बजे से प्रसारित होगा.

बिग बॉस विनर्स लिस्ट

राहुल रॉय (बिग बॉस 1)

आशुतोष कौशिक (बिग बॉस 2)

विंदू दारा सिंह (बिग बॉस 3)

श्वेता तिवारी (बिग बॉस 4)

जूही परमार (बिग बॉस 5)

उर्वशी ढोलकिया (बिग बॉस 6)

गौहर खान (बिग बॉस 7)

गौतम गुलाटी (बिग बॉस 8)

प्रिंस नरूला (बिग बॉस 9)

मनवीर गुर्जर (बिग बॉस 10)

शिल्पा शिंदे (बिग बॉस 11)

दीपिका कक्कड़ (बिग बॉस 12)

सिद्धार्थ शुक्ला (बिग बॉस 13)

रुबीना दिलैक (बिग बॉस 14)

तेजस्वी प्रकाश (बिग बॉस 15)

एमसी स्टैन (बिग बॉस 16)

मुनव्वर फारुकी (बिग बॉस 17)

करणवीर मेहरा (बिग बॉस 18)

