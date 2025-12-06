ETV Bharat / entertainment

बिग बॉस 19 ग्रैंड फिनाले: ट्रॉफी का फर्स्ट लुक, क्या ये हैं टॉप 3 कंटेस्टेंट्स?, गौरव खन्ना के विनर घोषित होने का क्या है सच? जानें

हैदराबाद: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 19 अपने फिनाले से एक दिन दूर हैं. बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले कल 7 दिसंबर को होने जा रहा है. इस वक्त घर में गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल टॉप 5 फाइनलिस्ट कंटेंस्टेंट्स हैं. इन पांचों में पब्लिक वोटिंग के जरिए बड़ी जंग हो रही है. इस बीच बिग बॉस 19 की चमचमाती ट्रॉफी भी सामने आ चुकी है. वहीं, सोशल मीडिया पर टॉप 3 कंटेस्टेंट्स की भी चर्चा है. साथ ही जानेंगे कि क्या गौरव खन्ना सच में बिग बॉस 19 के विनर हैं.

बिग बॉस 19 की ट्रॉफी का फर्स्ट लुक

बिग बॉस के इतिहास में इस बार ट्रॉफी सबसे अलग और अनूठी है, जो 'घरवालों की सरकार' थीम पर बेस्ड है. आपको जानकर हैरानी होगी सलमान खान ने बिग बॉस 19 के प्रोमो में जो हैंड जेस्चर दिया था, ट्रॉफी का शेप वैसा ही है. मालती चाहर के बाहर होते ही घर में बचे पांचों कंटेस्टेंट्स को अंसेबली रूम में बुलाया गया और वहां ट्रॉफी से पर्दा हटाया गया. ट्रॉफी देखते ही सभी कंटेस्टेंट्स के चेहरे खिल उठे. ट्रॉफी किसी हीरों के हार की तरह चमचमा रही है.

टॉप 3 फाइनलिस्ट कौन-कौन ?

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत शोर है. गौरव खन्ना को स्क्रिप्टेड विनर बताया जा रहा है. कहा जा रहा है कि वोटिंग के मामले में अमाल मलिक सबसे पीछे हैं और फराहाना भट्ट भी पीछे बताई जा रही हैं. इस आधार पर टॉप 3 कंटेस्टेंट्स में गौरव, प्रणित मोरे और तान्या मित्तल का नाम सामने आ रहा है. लाइवफीड अपडेट्स के आंकडे़ कुछ और ही स्टेटस दे रहे हैं. इसके मुताबिक, गौरव खन्ना विनर, फरहाना भट्ट फर्स्ट रनर अप, प्रणित मोरे (तीसरे नंबर पर), चौथे स्थान पर अमाल और तान्या सबसे पीछे रहेंगी. रिपोर्ट्स की मानें तो 'बिग बॉस 19' विनर को 50 लाख रुपये की इनामी राशि मिलेगी, लेकिन मेकर्स ने इसकी पुष्टि नहीं की है.

विनर घोषित हुआ ये कंटेस्टेंट?