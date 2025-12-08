ETV Bharat / entertainment

बिग बॉस 19 ग्रैंड फिनाले: गौरव खन्ना ने ट्रॉफी जीत किया फैंस का शुक्रिया अदा, धर्मेंद्र को याद कर निकले सलमान खान कें आंसू

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, अमाल मलिक, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट टॉप 5 कंटेस्टेंट्स थे

Bigg Boss 19 Grand Finale Gaurav khanna Winne
बिग बॉस 19 ग्रैंड फिनाले विनर गौरव खन्ना (POSTER/ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 8, 2025 at 10:30 AM IST

हैदराबाद: सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर शो बिग बॉस को उसका 19वां विनर मिल गया है. बीती 7 दिसंबर की रात को बिग बॉस 19 की चमचमाती ट्रॉफी के लिए गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट के बीच खिताबी जंग देखने को मिली थी. सलमान खान ने फैंस को ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए गौरव खन्ना का हाथ उठाकर उन्हें विजेता घोषित किया. इसी के साथ टीवी के स्टार एक्टर गौरव खन्ना बिग बॉस 19 के विनर बने. बिग बॉस 19 ग्रैंड फिनाले में भाग लेने वाले तकरीबन सभी कंटेंटेट्स पहुंचे थे, जिन्होंने विनर गौरव खन्ना को जीत की बधाई भी दी. वहीं, शो में सलमान खान ने धर्मेंद्र को उनकी बर्थ एनिवर्सरी की संध्या पर याद किया. इस दौरान 'भाईजान' बहुत भावुक नजर आए.

गौरव खन्ना के नाम हुई बिग बॉस 19 की ट्रॉफी

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, अमाल मलिक, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट टॉप 5 कंटेस्टेंट्स थे. वहीं, अमाल मलिक, प्रणित और तान्या खिताबी जंग से एक के बाद एक बाहर होते गए और आखिर में गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट के बीच आखिरी मुकाबला हुआ है. आखिर में सेलिब्रिटी मास्टरशेफ के पहले और पूर्व विनर गौरव खन्ना ने लगातार दूसरी जीत का स्वाद बिग बॉस 19 की ट्रॉफी से चखा.

जीत पर गौरव खन्ना का रिएक्शन

वहीं, अपनी इस बड़ी जीत के बाद गौरव खन्ना ने अपने फैंस को सोशल मीडिया पर आकर बिग बॉस 19 की ट्रॉफी दिखलाई और उनके हवाले से उनकी टीम ने फैंस का शुक्रियादा करते हुए लिखा है, 'तीन महीने का सफर आखिरकार खत्म हो ही गया और कैसा अंत हुआ! ट्रॉफी घर आ गई है, वे पूछते रहे, जीके क्या करेगा?, और जैसा कि हम हमेशा कहते थे, जीके हम सबके लिए ट्रॉफी घर लाएंगे. उन्होंने ऐसा किया भी, यह सफर बेहद खूबसूरत रहा है, हमने गौरव के साथ हर दिन, हर उतार-चढ़ाव, हर ताकत और गरिमा के पल को जिया है और आज यह जीत बेहद खास लग रही है, यह हर उस व्यक्ति की जीत है, जिसने उन पर विश्वास किया, जिन्होंने वोट दिया, जो उनके साथ खड़े रहे, जिन्होंने उनके सपने को अपना बनाया, आज हम सिर्फ एक ट्रॉफी का जश्न नहीं मना रहे हैं, हम विश्वास, प्रेम और एकजुटता का जश्न मना रहे हैं, हम साथ मिलकर जीत रहे हैं, तहे दिल से शुक्रिया'.

धर्मेंद्र के याद कर भावुक हुए 'भाईजान'

बिग बॉस 19 ग्रैंड फिनाले में सलमान खान अपने प्रिय और पिता समान दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुए और उनकी आंखें नम नजर आईं. बीती 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह चुके धर्मेंद्र की आज 8 दिसंबर को बर्थ एनिवर्सरी है और इससे पहले सलमान ने बिग बॉस 19 की स्टेज से दिग्गज अभिनेता को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक अच्छा इंसान बताया. सलमान ने शो में कहा, 'मुझे नहीं लगता धरमजी से बेहतर इंसान कोई और होगा, उन्होंने एक राजा की तरह दिल खोलकर अपनी लाइफ जी, मैं अपने पूरे फिल्मी करियर में उनके ही नक्शे कदम पर चला हूं'. बता दें, सलमान खान के पिता सलीम खान ने जावेद अख्तर के साथ मिलकर फिल्म 'शोले' लिखी थी, जिसमें धर्मेंद्र ने 'वीरू' का यादगार रोल प्ले किया था.

बिग बॉस विनर्स लिस्ट

राहुल रॉय (बिग बॉस 1) (2006-07)

आशुतोष कौशिक (बिग बॉस 2)

विंदू दारा सिंह (बिग बॉस 3)

श्वेता तिवारी (बिग बॉस 4)

जुही परमार (बिग बॉस 5)

उर्वशी ढोलकिया (बिग बॉस 6)

गौहर खान (बिग बॉस 7)

गौतम गुलाटी (बिग बॉस 8)

प्रिंस नरुला (बिग बॉस 9)

मनवीर गुर्जर (बिग बॉस 10)

शिल्पा शिंदे (बिग बॉस 11)

दीपिका कक्कड़ (बिग बॉस 12)

सिद्धार्थ शुक्ला (बिग बॉस 13)

रुबीना दिलैक (बिग बॉस 14)

तेजस्वी प्रकाश (बिग बॉस 15)

एमसी स्टैन (बिग बॉस 16)

मुनव्वर फारुकी (बिग बॉस 17)

करणवीर मेहरा (बिग बॉस 18)

गौरव खन्ना (बिग बॉस 19)

