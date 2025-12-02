ETV Bharat / entertainment

'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले की तारीख का एलान: कब-कहां देखें?, इन टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में कांटे की टक्कर, जानें प्राइज मनी के बारे में

बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले का डेट पास आ गया है. इन टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता है.

Bigg Boss 19
बिग बॉस 19 (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 2, 2025

मुंबई: बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले को बस चंद दिन बचे हैं. पिछले हफ्ते 'वीकेंड का वार' में शॉकिंग डबल एविक्शन हुआ, जिससे कंटेस्टेंट अशनूर कौर और शहबाज बदेशा का सफर खत्म हो गया. वहीं, आज, 2 दिसंबर की रात एक और मिड-वीक एविक्शन होने वाला है और शो को अपने टॉप 5 कंटेस्टेंट मिल जाएंगे.

बिग बॉस 19 अपने फिनाले वीक में एक जबरदस्त ट्विस्ट के साथ आया है, क्योंकि मिड-वीक एविक्शन दर्शकों को शॉक देने वाला है. गौरव खन्ना को छोड़कर सभी हाउसमेट बिग बॉस 19 मिड-वीक एलिमिनेशन के लिए नॉमिनेट हो गए हैं. गौरव के पास टिकट टू फिनाले है, इसलिए आखिरी स्टेज में उनकी एंट्री पक्की है.

यह नॉमिनेशन ट्विस्ट बिग बॉस 19 के पंद्रहवें और आखिरी हफ्ते में आया है, जिससे और प्रेशर बढ़ गया है. टिकट टू फिनाले जीतने वाले गौरव ही अकेले ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो एविक्शन से सेफ हैं. बाकी फाइनलिस्ट अब पूरी तरह से ऑडियंस के सपोर्ट पर डिपेंड हैं.

नॉमिनेटेड ग्रुप में फरहाना भट्ट, अमाल मलिक, मालती चाहर, प्रणित मोरे और तान्या मित्तल शामिल हैं. हर नाम महीनों के टास्क, क्लैश और बदलते अलायंस से बचा हुआ है. अब, बिग बॉस 19 में बने रहने की रेस सिर्फ पब्लिक चॉइस पर निर्भर करती है, जिससे फैंस की लॉयल्टी एक अहम फैक्टर बन जाती है.

'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले डेट
बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर, 2025 को होगा. यह शो जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स टीवी पर रात 10:30 बजे प्रसारित होगा. मेकर्स ने मंगलवार को इसके बारे में अपडेट इंस्टाग्राम पर साझा किया है और कैप्शन में लिखा है, 'ग्रैंड फिनाले को और भी ग्रैंड बनाने आ रहे हैं तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी की कास्ट कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे. इसे मिस मत करना.'

'बिग बॉस 19' के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स
सोशल मीडिया पर अफवाह है कि मालती चाहर का सफर आज, थम जाएगा और वो घर से बेघर हो जाएंगी. इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है, ये आज रात के शो में पता चलेगा. जियो हॉटस्टार ऐप पर मिड-वीक एविक्शन के लिए वोटिंग लाइन मंगलवार, 2 दिसंबर, 2025 को सुबह 10 बजे तक खोली हुई थी.

गौरव खन्ना ने प्लानिंग को शांत व्यवहार के साथ मिलाया गया है, जबकि अमाल मलिक ने बोल्ड स्टैंड लेते दिखे हैं. प्रणित मोरे और फरहाना भट्ट ने अपनी पर्सनैलिटी का एक अलग साइड दिखाया है, जबकि तान्या मित्तल इमोशनल होने के साथ-साथ स्मार्टनेस अंदाज में दिखी हैं. मालती चाहर, किसी तरह, दूसरे कंटेस्टेंट्स की तुलना में जरूरी ट्रैक्शन हासिल नहीं कर पाईं, उनके शो से एलिमिनेट होने की संभावना है.

'बिग बॉस 19' की प्राइज मनी

प्राइज मनी की बात करें तो 'बिग बॉस 18' में विजेता को ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपये दिए गए थे. उम्मीद है कि 'बिग बॉस 19' में भी जितने वाले को 50 लाख रुपये मिलेंगे. हालांकि, इस पर मेकर्स की ओर से अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है.

