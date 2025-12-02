ETV Bharat / entertainment

'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले की तारीख का एलान: कब-कहां देखें?, इन टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में कांटे की टक्कर, जानें प्राइज मनी के बारे में

बिग बॉस 19 ( Poster )

मुंबई: बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले को बस चंद दिन बचे हैं. पिछले हफ्ते 'वीकेंड का वार' में शॉकिंग डबल एविक्शन हुआ, जिससे कंटेस्टेंट अशनूर कौर और शहबाज बदेशा का सफर खत्म हो गया. वहीं, आज, 2 दिसंबर की रात एक और मिड-वीक एविक्शन होने वाला है और शो को अपने टॉप 5 कंटेस्टेंट मिल जाएंगे. बिग बॉस 19 अपने फिनाले वीक में एक जबरदस्त ट्विस्ट के साथ आया है, क्योंकि मिड-वीक एविक्शन दर्शकों को शॉक देने वाला है. गौरव खन्ना को छोड़कर सभी हाउसमेट बिग बॉस 19 मिड-वीक एलिमिनेशन के लिए नॉमिनेट हो गए हैं. गौरव के पास टिकट टू फिनाले है, इसलिए आखिरी स्टेज में उनकी एंट्री पक्की है. यह नॉमिनेशन ट्विस्ट बिग बॉस 19 के पंद्रहवें और आखिरी हफ्ते में आया है, जिससे और प्रेशर बढ़ गया है. टिकट टू फिनाले जीतने वाले गौरव ही अकेले ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो एविक्शन से सेफ हैं. बाकी फाइनलिस्ट अब पूरी तरह से ऑडियंस के सपोर्ट पर डिपेंड हैं. नॉमिनेटेड ग्रुप में फरहाना भट्ट, अमाल मलिक, मालती चाहर, प्रणित मोरे और तान्या मित्तल शामिल हैं. हर नाम महीनों के टास्क, क्लैश और बदलते अलायंस से बचा हुआ है. अब, बिग बॉस 19 में बने रहने की रेस सिर्फ पब्लिक चॉइस पर निर्भर करती है, जिससे फैंस की लॉयल्टी एक अहम फैक्टर बन जाती है.