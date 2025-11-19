ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 19: अरमान को देख फूट-फूटकर रो पड़े अमाल मलिक, शहबाज का इंग्लिश स्पीच सुनकर रह गए शॉक्ड

'बिग बॉस 19' के फैमिली वीक में अमाल से मिलने उनके भाई अरमान मलिक आए हैं. उन्हें देख अमाल भावुक हो गए हैं.

Amaal Armaan Malik
अरमान-अमाल मलिक (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 19, 2025 at 8:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: बिग बॉस 19 के फैमिली वीक ने दर्शकों के बीच उत्साह बढ़ा दी है. मेकर्स ने इस उत्साह को और बढ़ा दी है. फैमिली वीक के दौरान मेकर्स ने बीबी हाउस में एक खास एंट्री कराई है. ये एंट्री किसी और की नहीं, बल्कि अमाल मलिक के भाई और मशहूर सिंगर अरमान मलिक की है. अगस्त में शो के मौजूदा सीजन की शुरुआत के बाद से वह पहली बार अपने भाई अमाल मलिक के साथ नजर आए.

मेकर्स ने अमाल मलिक और उनके भाई अरमान मलिक के री-यूनियन का प्रोमो रिलीज किया है, क्लिप में, अरमान बिग बॉस 19 के घर में एंट्री करते हैं और अपने भाई के लिए अमाल का पॉपुलर गाना 'कौन तुझे यू प्यार करेगा' गाते हुए उनके पास आते हैं.

नए प्रोमो में दिखाया गया है कि 'बिग बॉस' ने अमाल समेत सभी घरवालों को अपनी जगह पर फीज करा दिया है. जब अरमान ने अमाल को गले लगाया, तो भावुक होकर अमाल फूट-फूट कर रोने लगे. जैसे ही वह रिलीज होते हैं, वह अरमान को कसकर गले लगा लेते हैं.

अरमान, अमाल के साथ दिल खोलकर बातचीत करते नजर आएंगे. उन्होंने शो में अपने भाई के अभिनय की सराहना करते हुए कहा, 'तुम जैसे हो वैसे ही हो, तुमने अपने सारे रंग दिखा दिए हैं.'

घर में बदलते रिश्तों पर चर्चा करते हुए अरमान ने अमाल कहा कि उन्हें तान्या की सुनाई गई कहानी पसंद नहीं आई. इसे 'एंटी अरमान' बताते हुए, उन्होंने अमाल को तान्या से दूर रहने की सलाह दी. हालांकि, अरमान ने अमाल और तान्या की शुरुआती दोस्ती को भी ठीक बताया, लेकिन उनके रिश्ते में अचानक आए बदलाव पर अपनी असहमति जताई.

इस भावुक पल ने साथी घरवालों का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि अमाल और अरमान ने नेशनल टेलीविजन पर एक प्यार भरा पल साझा किया. इसके बाद, अरमान और अमाल पारिवारिक मामलों पर चर्चा करने के लिए बैठे.

अमाल ने चिंता व्यक्त की कि क्या उनके पिता, डब्बू मलिक, हाल की घटनाओं से परेशान या भावुक हैं. अरमान ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनके पिता ठीक हैंय इससे अमाल को राहत मिली और उन्होंने शो में पारिवारिक जीवन के बारे में खुलकर बात की.

इसके अलावा अरमान मलिक अपने भाई के साथ-साथ शहबाज, गौरव खन्ना, फरहाना, कुनिका के साथ बैठे दिखें. इस दौरान गौरव अरमान से कहते हैं कि वे शहबाज को नॉर्मल तरीके से सॉरी बोलें. इस पर शहबाज इंग्लिश में स्पीच देते हैं. उनका स्पीच सुनकर अरमान शॉक्ड हो जाते हैं और ठहाके मारकर हंस पड़ते हैं. बता दें, 'बिग बॉस 19' के नए एपिसोड जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स पर रात 10:30 बजे प्रसारित होते हैं.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

BIGG BOSS 19 FAMILY WEEK
BIGG BOSS 19
ARMAAN MALIK
अरमान मलिक
BIGG BOSS 19 FAMILY WEEK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: एक क्लिक में जानिए उमरा और हज में क्या है अंतर, दोनों में क्या है जरूरी और कितना लगता है समय

इस खूबसूरत हीरोइन ने निभाया था शेख हसीना का किरदार, हत्या के मामले से जुड़ा है इनका नाम

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में न्यू इनोवेशन, प्लास्टिक का विकल्प तैयार, इको फ्रेंडली होगा

जानिए किन 3 भारतीय खिलाड़ियों ने वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में हासिल किया प्लेयर ऑफ द मैच, प्रदर्शन पर डालें नजर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.