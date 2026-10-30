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ऋषभ शेट्टी की 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' से जुड़े भूषण कुमार, जानें कब शुरू होगी शूटिंग

ऋषभ शेट्टी ( Film Poster )

हैदराबाद: निर्माता भूषण कुमार ने ऋषभ शेट्टी को छत्रपति शिवाजी महाराज की एक सदी पुरानी पेंटिंग भेंट कर सम्मानित किया. इस महत्वाकांक्षी ऐतिहासिक महागाथा की शूटिंग 2027 की शुरुआत में शुरू होने वाली है. टी-सीरीज ने फिल्म 'द प्राइड ऑफ भारत – छत्रपति शिवाजी महाराज' के साथ जुड़कर इस महत्वाकांक्षी ऐतिहासिक महागाथा को एक भव्य सिनेमाई रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाया है. दो भागों में बनने वाली यह फिल्म भारत के सबसे प्रतिष्ठित ऐतिहासिक नायकों में से एक, छत्रपति शिवाजी महाराज के असाधारण जीवन, विरासत और दूरदर्शी विचारों का उत्सव मनाएगी. इस बिग प्रोजेक्ट के लिए भूषण कुमार, संदीप सिंह और ऋषभ शेट्टी एक साथ आए हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके स्वराज्य के अटूट संकल्प को बड़े पर्दे पर जीवंत करेंगे.

इस ऐतिहासिक सहयोग के अवसर पर भूषण कुमार ने ऋषभ शेट्टी को छत्रपति शिवाजी महाराज की एक सदी पुरानी पेंटिंग भेंट कर सम्मानित किया. यह भेंट इस बात का प्रतीक है कि यह पूरी टीम, इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण गाथा को कितनी गहरी श्रद्धा और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ा रही है.

भव्य स्तर पर बनने वाली यह दो-भागों की महागाथा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की निर्णायक लड़ाइयों, असाधारण बलिदानों, ऐतिहासिक विजय और उनकी यात्रा के उन अनछुए पहलुओं को सामने लाएगी, जिनसे बहुत से लोग अब तक परिचित नहीं हैं. फिल्म का उद्देश्य उनकी अद्वितीय युद्ध-कुशलता, रणनीतिक दूरदृष्टि, निर्भीक नेतृत्व और स्वराज्य की परिवर्तनकारी परिकल्पना को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना है, जो आज की पीढ़ी को भी प्रेरित करती है. भारत और विदेशों के प्रतिभाशाली कलाकारों एवं क्रिएटिव विशेषज्ञों की टीम के साथ, यह प्रोजेक्ट एक विशाल और प्रभावशाली सिनेमाई अनुभव देने का लक्ष्य रखती है, जो भारतीय इतिहास के इस गौरवशाली अध्याय को हर पीढ़ी के दर्शकों तक पहुँचाएगा.