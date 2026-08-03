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WATCH: दिल्ली प्रोटेस्ट में अपशब्द बोलने वाली लड़की को मिली जान से मारने की धमकी, भूमि पेडनेकर के किया नाबालिग को सपोर्ट

घटना को याद करते हुए भूमि ने कहा, 'मैंने इंटरनेट पर एक वीडियो देखा जहां एक यंग लड़की थी, जो प्रोटेस्ट का हिस्सा थी, इंटरव्यू दे रही थी. वह साफ तौर पर टूटी हुई और बुरी तरह हिली हुई थी. उनका एक वीडियो था, जो वायरल हो गया था, तब से उन्हें नॉनस्टॉप रेप की धमकियां और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं.'

आज 3 अगस्त को भूमि ने अपने इंस्टाग्राम पर अपना नया एक व्लॉग शेयर किया, इसमें उन्होंने नाबलिग प्रोटेस्टर के बारे में बात की, जो एक वीडियो वायरल होने के बाद भयानक ऑनलाइन धमकियों का टारगेट बन गई. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने उस लड़की का एक इंटरव्यू वीडियो देखा, जिसमें वह लड़की साफ तौर पर टूटी हुई और बुरी तरह हिली हुई नजर आई.

हैदराबाद: भूमि पेडनेकर बीते कुछ दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) प्रदर्शन पर अपने बेबाक विचारों को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने पर आपत्ति जताई थी. वहीं, उन्होंने अब्यूज के बढ़ते कल्चर पर बात करते हुए एक और वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने उस नाबालिग लड़की के बारे में बात की, जिसे लगातार रेप और जान से मारने की धमकी मिल रही है. एक्ट्रेस ने हैरेसमेंट के साइकोलॉजिकल असर पर चर्चा की और लोगों से हमदर्दी और सम्मान के साथ बातचीत करने की अपील की.

एक्ट्रेस ने बताया ये धमकियां सिर्फ लड़की को ही नहीं, बल्कि लड़की की मां और पूरे परिवार को मिल रही हैं. उन्होंने आगे वीडियो में कहा है, ये धमकियां सिर्फ लड़की को नहीं मिल रही है, बल्कि उनकी मां को भी मिल रही है, उनके परिवार को भी मिल रही है और यह स्वीकार्य नहीं है. हम किसी यंग लड़की को बुली नहीं कर सकते हैं.'

एक्ट्रेस ने बताया कि ऐसे बर्ताव के कारण एक लड़की पर क्या असर पड़ता है, उसे कोई नहीं जान सकता है. उन्होंने कहा, हम किसी यंग बच्चे के दिमाग में फीयर साइकोसेस नहीं डाल सकते, क्योंकि हम उनके ओपिनियन के साथ डिसएग्री करते हैं. एक महिला के तौर पर हम बहुत हैरेसमेंट झेलते हैं, और एक पब्लिक फीगर के तौर पर मैंने यह अनुभव किया है, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकती कि उसका किसी के मेंटल हेल्थ पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है.'

एक्ट्रेस ने बदलाव के बारे में बात करते हुए आगे कहती हैं, 'हम सब एक ही चीज चाहते हैं कि देश की प्रगति हो, देश का भला हो और एकजुट होकर, एकता के साथ सही बातें, सही ढंग से रखेंगे तो हम सही बदलाव देखेंगे.'

भूमि हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक महीने से ज्यादा समय तक चले नीट पेपर लीक के प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोले गए अपशब्द वाले नारों और भाषा पर कमेंट करने के बाद आलोचनाओं का शिकार हुईं. एक इंस्टाग्राम वीडियो में, एक्टर ने कई वायरल प्रोटेस्ट क्लिप में अपनाए गए टोन पर चिंता जताई, और कहा कि हालांकि सभी को असहमति जताने का अधिकार है, लेकिन देश के सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर निजी अपमान भारत के मूल्यों को नहीं दिखाता है.

हालांकि कुछ यूजर्स ने शालीन बातचीत की अपील के लिए भूमि का समर्थन किया, लेकिन कई अन्य लोगों ने उनकी आलोचना भी की. आलोचना करने वालों का कहना था कि उन्होंने 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों की पिटाई, लाठीचार्ज और गोलीबारी के आरोपों पर कोई बात नहीं की. सोशल मीडिया यूजर्स के एक वर्ग ने उनकी बातों को 'चुनिंदा' बताया. उनका तर्क था कि भूमि के मैसेज में छात्रों की शिकायतों और मुश्किलों को नजरअंदाज किया गया है.