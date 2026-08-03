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PM मोदी के लिए जेन-Z की अभद्र भाषा पर भूमि पेडनेकर ने यूथ को दी सीख, लोग बोले- AC में बैठकर ज्ञान ना दें

पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने पर प्रदर्शनकारियों की आलोचना करने के बाद भूमि पेडनेकर को ट्रोलर्स ने आड़े हाथ लिया है.

Bhumi Pednekar
भूमि पेडनेकर (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 3, 2026 at 1:59 PM IST

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हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेतृत्व में हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा पर कड़ी आपत्ति जताई है. भूमि ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है. भूमि की इस टिप्पणी के बाद भूमि पेडनेकर सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का शिकार हो गई हैं.

2 अगस्त को भूमि पेडनेकर ने अपने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल की गई अपशब्दों वाली भाषा पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि हालांकि लोगों को असहमति जताने और विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, वह ठीक नहीं है. हालांकि, दिल्ली में हुए प्रदर्शन की जीत की तारीफ भी की, लेकिन पीएम के लिए इस्तेमाल की गई अपशब्दों वाली भाषा का उन्होंने कड़ी निंदा की.

उन्होंने कहा, 'अभी जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उनमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और हमारे देश के युवा जिस तरह से बात कर रहे हैं, हमारे देश के युवा, यार, हम ऐसे बात नहीं करते. हम उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो आज देश के सबसे ऊंचे पद पर है.' उन्होंने इस स्थिति की तुलना अपने परिवारों में बड़ों से की जाने वाली बातचीत से की और सवाल उठाया कि क्या गाली-गलौज वाली भाषा सार्वजनिक बातचीत का हिस्सा बननी चाहिए.

भूमि ने कहा कि अगर लोग इन वैल्यू से दूर हो जाते हैं, तो सार्थक बातचीत करना मुश्किल हो जाता है. उन्होंने एकता की अपील भी की और कहा कि शिक्षा और लिंग-आधारित हिंसा जैसे अहम मुद्दों पर सम्मान के साथ चर्चा की जानी चाहिए.

भूमि के इस बयान पर सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है. कई यूजर्स का कहना था कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों की भाषा पर तो ध्यान दिया, लेकिन उनके साथ हुई हिंसा पर वे चुप रहीं.

एक इंस्टाग्राम यूजर ने उनके कमेंट सेक्शन में लिखा है, 'अगर आप आवाज उठाने के इतने ही इच्छुक हैं, तो पुलिस की बर्बरता के बारे में बात क्यों नहीं करते? खासकर महिलाओं के खिलाफ होने वाली बर्बरता के बारे में. इसे कैसे सही ठहराया जा सकता है?'

एक ने लिखा है, 'आप क्या पसंद करेंगे - कोई आपको गाली दे या आप पर एके-47 से गोली चलाए? यह हिम्मत की बात है कि आप किसी की भाषा की तो बुराई कर रहे हैं, लेकिन उस हद से ज्यादा हिंसा की बुराई नहीं कर रहे जिसका उन्हें सामना करना पड़ा.'

एक तीसरे यूजर ने लिखा, 'एसी गाड़ियों में बैठकर और पूरा मेकअप लगाकर ज्ञान देना बहुत आसान है.' एक और ने कहा, 'अरे, कितना बुरा हाल हो गया है. आप सच में बहुत निराशाजनक हैं. उम्मीद है कि कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा.'

भूमि की ये बातें नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में हो रहे प्रदर्शनों के बीच आई हैं. कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में हुए इन प्रदर्शनों में हजारों छात्र जंतर-मंतर पर जमा हुए. उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की. बाद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी और सीजेपी बड़े स्तर पर सुधारों की मांग करते रहे हैं.

20 जुलाई को 'संसद चलो' के दौरान प्रदर्शन की हवा तब और तेज हो गई जब छात्रों को पुलिस ने रोक दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाते, आंसू गैस का इस्तेमाल करते और सादे कपड़ों में मौजूद कुछ कर्मियों को प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट करते हुए देखा गया. प्रदर्शन के दौरान बने कुछ अन्य वीडियो में कुछ लोगों को राजनीतिक नेताओं के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए भी देखा गया था.

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