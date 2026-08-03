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PM मोदी के लिए जेन-Z की अभद्र भाषा पर भूमि पेडनेकर ने यूथ को दी सीख, लोग बोले- AC में बैठकर ज्ञान ना दें

भूमि पेडनेकर ( IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेतृत्व में हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा पर कड़ी आपत्ति जताई है. भूमि ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है. भूमि की इस टिप्पणी के बाद भूमि पेडनेकर सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का शिकार हो गई हैं. 2 अगस्त को भूमि पेडनेकर ने अपने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल की गई अपशब्दों वाली भाषा पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि हालांकि लोगों को असहमति जताने और विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, वह ठीक नहीं है. हालांकि, दिल्ली में हुए प्रदर्शन की जीत की तारीफ भी की, लेकिन पीएम के लिए इस्तेमाल की गई अपशब्दों वाली भाषा का उन्होंने कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा, 'अभी जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उनमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और हमारे देश के युवा जिस तरह से बात कर रहे हैं, हमारे देश के युवा, यार, हम ऐसे बात नहीं करते. हम उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो आज देश के सबसे ऊंचे पद पर है.' उन्होंने इस स्थिति की तुलना अपने परिवारों में बड़ों से की जाने वाली बातचीत से की और सवाल उठाया कि क्या गाली-गलौज वाली भाषा सार्वजनिक बातचीत का हिस्सा बननी चाहिए. भूमि ने कहा कि अगर लोग इन वैल्यू से दूर हो जाते हैं, तो सार्थक बातचीत करना मुश्किल हो जाता है. उन्होंने एकता की अपील भी की और कहा कि शिक्षा और लिंग-आधारित हिंसा जैसे अहम मुद्दों पर सम्मान के साथ चर्चा की जानी चाहिए.